То, что корыто пришлось отбуксировать на ремонт "с большим дифферентом на корму и креном на правый борт" - это мелочи, не достойные внимания))). Повезло, что был недалеко от входа в Севастопольскую бухту, а то мог бы пополнить подводный флот.
ПС. Шо там Кадыров? Кто-то прогнозировал, что он следующий в списке после пригожина.
vitaliiangel написав:--------------------- ЛАД я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный". --------------------- поскольку ни Вы ни я того плана не видели, это скорее домыслы, а не утверждение.
Согласен. Но под планом я понимаю высадку десанта для захвата Банковой. Операция сложная, но в принципе осуществимая. Уже приводил пример Афгана.
на Востоке власть это некий правитель чьи полномочия не оспариваются, на Западе это Конституция и десятки государственных институций, не думаю что захват Банковой и даже лично Зеленского положил бы власть на лопатки, ну сбежали чивокуня с азировым и что? назначили других. Голову Рады тоже сменили. Делов то. Фамилия президента огромного влияния на политикум у нас не имеет. Потому что касса не у него.
Вот если бы пуйло сбежало последствия были бы непредсказуемы, скорее всего развал рф, так как каждый чиновник бы захотел сохранить своё кресло а преемника до сих пор нет. Все думали что пригожин но нет, не прошел кастинг.
Совершенно разные ситуации. В 2014 про сути ничего не менялось. Одна группа у власти сменила другую. И чивокуня с азировым не сбежали, а их практически выгнали и были люди, готовые их заменить. Но полную историю Майдана мы узнаем нескоро. В 2014 не было иностранного вторжения. В 2022 разгром центральной власти вполне мог и, вероятно, привёл бы к потере управления войсками и к их разгрому. А вообще Вы меня провоцируете на разговор, в результате которого мои посты удалят, а меня в очередной раз на сколько-то забанят. Не вижу смысла тратить время.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 вер, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022
Об'єктивно кажучи переговори в Стамбулі були 10, 21 і 29. До того ще в Білорусі говорили. ИМХО 10-15 березня москалі побачили, що Київ не візьмуть і готували жест доброї волі, який і так зробили, як суттєву поступку на переговорах 21-го.
pesikot написав:"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022
Об'єктивно кажучи переговори в Стамбулі були 10, 21 і 29. До того ще в Білорусі говорили. ИМХО 10-15 березня москалі побачили, що Київ не візьмуть і готували жест доброї волі, який і так зробили, як суттєву поступку на переговорах 21-го.
Если ещё точнее, то переговоры начались 28.02 в Гомеле, потом 3 и 7 марта в Бресте. 10 марта встретились Кулеба с Лавровым и затем 29 марта делегации в Стамбуле. 21 марта нигде не нашёл. К вопросу о доверии к СМИ:
Украинские города полностью уничтожены из-за авианалетов россиян. Украина призывает мир закрыть небо или предоставить самолеты, танки, ПВО для защиты от российских бомб. По состоянию на 27 марта ни одна страна мира или союз не предоставил или продал Украине соответствующее вооружение.