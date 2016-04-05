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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5054505550565057>
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:16

  ЛАД написав:Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
обе стороны морозятся те дни вспоминать и наверное есть почему. На рф тоже задаются вопросом, о чем таком тогда договорились, что им пришлось уйти из под Киева.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:22

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
обе стороны морозятся те дни вспоминать и наверное есть почему. На рф тоже задаются вопросом, о чем таком тогда договорились, что им пришлось уйти из под Киева.

Ещё раз, для тех, кто в бронепоезде
"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022

Не пытайся привязать драпание к переговорам. Драпали, потому что, получили мз....ды
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:28

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Хорошо, если правда.
"Их" СМИ пишут:

да, да, fontanka.ru - правдивый источник :)

То, что корыто пришлось отбуксировать на ремонт "с большим дифферентом на корму и креном на правый борт" - это мелочи, не достойные внимания))). Повезло, что был недалеко от входа в Севастопольскую бухту, а то мог бы пополнить подводный флот.

ПС. Шо там Кадыров? Кто-то прогнозировал, что он следующий в списке после пригожина.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:29

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
обе стороны морозятся те дни вспоминать и наверное есть почему. На рф тоже задаются вопросом, о чем таком тогда договорились, что им пришлось уйти из под Киева.

Вуличні бої у столиці не потрібні були жодній із сторін.
І завжди не варто забувати - війна це величезні гроші.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:35

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:---------------------
ЛАД
я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный".
---------------------
поскольку ни Вы ни я того плана не видели, это скорее домыслы, а не утверждение.

Согласен.
Но под планом я понимаю высадку десанта для захвата Банковой. Операция сложная, но в принципе осуществимая.
Уже приводил пример Афгана.

на Востоке власть это некий правитель чьи полномочия не оспариваются, на Западе это Конституция и десятки государственных институций, не думаю что захват Банковой и даже лично Зеленского положил бы власть на лопатки, ну сбежали чивокуня с азировым и что? назначили других. Голову Рады тоже сменили. Делов то. Фамилия президента огромного влияния на политикум у нас не имеет. Потому что касса не у него.

Вот если бы пуйло сбежало последствия были бы непредсказуемы, скорее всего развал рф, так как каждый чиновник бы захотел сохранить своё кресло а преемника до сих пор нет. Все думали что пригожин но нет, не прошел кастинг.

Совершенно разные ситуации. В 2014 про сути ничего не менялось. Одна группа у власти сменила другую. И чивокуня с азировым не сбежали, а их практически выгнали и были люди, готовые их заменить. Но полную историю Майдана мы узнаем нескоро.
В 2014 не было иностранного вторжения.
В 2022 разгром центральной власти вполне мог и, вероятно, привёл бы к потере управления войсками и к их разгрому.
А вообще Вы меня провоцируете на разговор, в результате которого мои посты удалят, а меня в очередной раз на сколько-то забанят. Не вижу смысла тратить время.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 вер, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022

Об'єктивно кажучи переговори в Стамбулі були 10, 21 і 29. До того ще в Білорусі говорили. ИМХО 10-15 березня москалі побачили, що Київ не візьмуть і готували жест доброї волі, який і так зробили, як суттєву поступку на переговорах 21-го.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:не думаю что захват Банковой и даже лично Зеленского положил бы власть на лопатки,

Дивіться приклад Херсону, де москалі посадили своїх клоунів у владу і Миколаєва, де влада організувала опір.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:04

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022

Об'єктивно кажучи переговори в Стамбулі були 10, 21 і 29. До того ще в Білорусі говорили. ИМХО 10-15 березня москалі побачили, що Київ не візьмуть і готували жест доброї волі, який і так зробили, як суттєву поступку на переговорах 21-го.

Если ещё точнее, то переговоры начались 28.02 в Гомеле, потом 3 и 7 марта в Бресте. 10 марта встретились Кулеба с Лавровым и затем 29 марта делегации в Стамбуле.
21 марта нигде не нашёл.
К вопросу о доверии к СМИ:
Украинские города полностью уничтожены из-за авианалетов россиян. Украина призывает мир закрыть небо или предоставить самолеты, танки, ПВО для защиты от российских бомб.
По состоянию на 27 марта ни одна страна мира или союз не предоставил или продал Украине соответствующее вооружение.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7335075/ 27.03.2022
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В 2014 не было иностранного вторжения.


уже накропал на недельный бан
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:28

  prodigy написав:
  ЛАД написав:В 2014 не было иностранного вторжения.


уже накропал на недельный бан

Для особо внимательных/одарённых.
Разговор был о 22.02.2014, когда сбежал Янукович. Я что-то пропустил, тогда уже было иностранное вторжение? :shock:
Не буду напоминать про "дядю Петю".
ЛАД
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