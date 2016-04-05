vitaliiangel написав:

ЛАД написав: vitaliiangel написав: ---------------------

ЛАД

я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный".

---------------------

поскольку ни Вы ни я того плана не видели, это скорее домыслы, а не утверждение. ---------------------я бы не взялся утверждать, что он "изначально был корявый/нереалистичный".---------------------поскольку ни Вы ни я того плана не видели, это скорее домыслы, а не утверждение.

Согласен.

Но под планом я понимаю высадку десанта для захвата Банковой. Операция сложная, но в принципе осуществимая.

Уже приводил пример Афгана. Согласен.Но под планом я понимаю высадку десанта для захвата Банковой. Операция сложная, ноосуществимая.Уже приводил пример Афгана.

на Востоке власть это некий правитель чьи полномочия не оспариваются, на Западе это Конституция и десятки государственных институций, не думаю что захват Банковой и даже лично Зеленского положил бы власть на лопатки, ну сбежали чивокуня с азировым и что? назначили других. Голову Рады тоже сменили. Делов то. Фамилия президента огромного влияния на политикум у нас не имеет. Потому что касса не у него.Вот если бы пуйло сбежало последствия были бы непредсказуемы, скорее всего развал рф, так как каждый чиновник бы захотел сохранить своё кресло а преемника до сих пор нет. Все думали что пригожин но нет, не прошел кастинг.