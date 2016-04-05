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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5054505550565057
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:35

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022

Об'єктивно кажучи переговори в Стамбулі були 10, 21 і 29. До того ще в Білорусі говорили. ИМХО 10-15 березня москалі побачили, що Київ не візьмуть і готували жест доброї волі, який і так зробили, як суттєву поступку на переговорах 21-го.

Якщо ви ійтішник, то ви гімно, а не ійтішник
"Ти гімно, а не самурай" (с) Лесь

Я б не став би працювати з вами
Українсько-російські переговори (2022)
Переговори 28 лютого тривали приблизно 5 годин. Обидві сторони обговорили всі пункти порядку денного. Жодного рішення не ухвалили, лише знайшли деякі пріоритетні теми, за якими можна прогнозувати спільні позиції. Увечері сторони повернулись до своїх столиць
...
За ініціативою української сторони третій раунд переговорів відбувся в понеділок 7 березня 2022 року[16][17]. Домовилися про покращення логістики гуманітарних коридорів. Однак щодо базового політичного блоку, який стосується врегулювання конфлікту разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки, вирішили проводити інтенсивні консультації в подальшому
...
10 березня на території Туреччини за ініціативи та посередництва глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу відбулися переговори міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Росії Сергія Лаврова[19]. Під час переговорів кожна сторона наполягала на своєму і на поступки своїм опонентам не пішла. Кремль знову пообіцяв влаштувати гуманітарні коридори для евакуації населення із зони бойових дій, не уточнивши напрямку прийнятних для них маршрутів, та режим тиші з 11 березня з 10.00, зокрема в Києві, Чернігові, Сумах, Харкові та Маріуполі

Нервно смеюсь ... рашисти збрехали

Я особисто виїхав 15.03, бо вже почало над головою літати і був единий цілий міст для виїзду. Потім той міст рашисти розбомблять
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 15 вер, 2023 19:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна.
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:44

  flyman написав:
  ЛАД написав:после даже одного такого видео, о пане Олешко или любом

не Олешко
...7_iB-T3sbts[/youtube]

если бы дело было в Сев. Корее (хотя бы приблизительно)

вікно Овертона

Первые примерно 7 мин., пока разбирает реалистичность законопроекта, - по делу.
Последние 2,5 мин. ...
Тут называли цифру, сколько мужчин 18-60 в Австрии. Я, конечно, не знаю, соцопросы такие не проводились, но, думаю, если бы границы открыли, как хочет Ваш юрист, количество мужчин 18-60 за границей выросло бы в разы. Количество женщин и детей тоже увеличилось бы.
Все эти разговоры об открытии границ немного удивляют на фоне 90%, выступающих за войну до победы по данным соцопросов.
Или "пусть повоюет кто-то, а я повоюю из Вены (Праги, Берлина, Варшавы, ...)"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:50

  fler написав:ПС. Шо там Кадыров? Кто-то прогнозировал, что он следующий в списке после пригожина.

кадиров перебуває у дуже тяжкому стані, повідомив (https://t.me/ukrinform_news/110277) представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:54

  ЛАД написав:А вообще Вы меня провоцируете на разговор

наш с вами диалог начался с вашей реплики
viewtopic.php?p=5622062#p5622062
зачем то вы мне ответили, наверное чего-то хотели.

я здесь никого не провоцирую и ни к чему не призываю.
делюсь своими (и чужими тоже - в виде цитат) мыслями.
ни с кем из форумчан не воюю, никого не переделываю.

но вас почему то это провоцирует.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:00

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:А вообще Вы меня провоцируете на разговор

наш с вами диалог начался с вашей реплики
viewtopic.php?p=5622062#p5622062
зачем то вы мне ответили, наверное чего-то хотели.

я здесь никого не провоцирую и ни к чему не призываю.
делюсь своими (и чужими тоже - в виде цитат) мыслями.
ни с кем из форумчан не воюю, никого не переделываю.

но вас почему то это провоцирует.

Вы оба порадовали меня в пятничный вечер ... своим жабогадюкингом
Дякую :)
pesikot
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  #<1 ... 5054505550565057
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