Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:54

ЛАД написав: А вообще Вы меня провоцируете на разговор А вообще Вы меня провоцируете на разговор

ЛАД написав: В 2022 разгром центральной власти вполне мог и, вероятно, привёл бы к потере управления войсками и к их разгрому. В 2022 разгром центральной власти вполне мог и, вероятно, привёл бы к потере управления войсками и к их разгрому.

наш с вами диалог начался с вашей репликизачем то вы мне ответили, наверное чего-то хотели.я здесь никого не провоцирую и ни к чему не призываю.делюсь своими (и чужими тоже - в виде цитат) мыслями.ни с кем из форумчан не воюю, никого не переделываю.но вас почему то это провоцирует.с этим я не согласен. Слишком маленькие ресурсы задействовала рф для вторжения. Подчинить ими 30 млн украинцев невозможно. Максимум бы откусили то что и так откусили. Ни один крупный город (кроме Мариуполя который на самой границе) удержать бы не смогли.При любом сценарии было бы +/- то что есть сейчас. Правило больших цифр. Армия которая наступала в десятки раз уступала тем,(в той или иной форме, даже партизанить). Ситуация сильно отличается от 2014 в частности по готовности к обороне.