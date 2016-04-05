pesikot написав:"Переговоры" начались 29.03.2022, а драпать начали 30.03.2022
Об'єктивно кажучи переговори в Стамбулі були 10, 21 і 29. До того ще в Білорусі говорили. ИМХО 10-15 березня москалі побачили, що Київ не візьмуть і готували жест доброї волі, який і так зробили, як суттєву поступку на переговорах 21-го.
Якщо ви ійтішник, то ви гімно, а не ійтішник "Ти гімно, а не самурай" (с) Лесь
Переговори 28 лютого тривали приблизно 5 годин. Обидві сторони обговорили всі пункти порядку денного. Жодного рішення не ухвалили, лише знайшли деякі пріоритетні теми, за якими можна прогнозувати спільні позиції. Увечері сторони повернулись до своїх столиць ... За ініціативою української сторони третій раунд переговорів відбувся в понеділок 7 березня 2022 року[16][17]. Домовилися про покращення логістики гуманітарних коридорів. Однак щодо базового політичного блоку, який стосується врегулювання конфлікту разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки, вирішили проводити інтенсивні консультації в подальшому ... 10 березня на території Туреччини за ініціативи та посередництва глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу відбулися переговори міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Росії Сергія Лаврова[19]. Під час переговорів кожна сторона наполягала на своєму і на поступки своїм опонентам не пішла. Кремль знову пообіцяв влаштувати гуманітарні коридори для евакуації населення із зони бойових дій, не уточнивши напрямку прийнятних для них маршрутів, та режим тиші з 11 березня з 10.00, зокрема в Києві, Чернігові, Сумах, Харкові та Маріуполі
Нервно смеюсь ... рашисти збрехали
Я особисто виїхав 15.03, бо вже почало над головою літати і був единий цілий міст для виїзду. Потім той міст рашисти розбомблять
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 15 вер, 2023 19:40, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:после даже одного такого видео, о пане Олешко или любом
не Олешко ...7_iB-T3sbts[/youtube]
если бы дело было в Сев. Корее (хотя бы приблизительно)
вікно Овертона
Первые примерно 7 мин., пока разбирает реалистичность законопроекта, - по делу. Последние 2,5 мин. ... Тут называли цифру, сколько мужчин 18-60 в Австрии. Я, конечно, не знаю, соцопросы такие не проводились, но, думаю, если бы границы открыли, как хочет Ваш юрист, количество мужчин 18-60 за границей выросло бы в разы. Количество женщин и детей тоже увеличилось бы. Все эти разговоры об открытии границ немного удивляют на фоне 90%, выступающих за войну до победы по данным соцопросов. Или "пусть повоюет кто-то, а я повоюю из Вены (Праги, Берлина, Варшавы, ...)"?
я здесь никого не провоцирую и ни к чему не призываю. делюсь своими (и чужими тоже - в виде цитат) мыслями. ни с кем из форумчан не воюю, никого не переделываю.
но вас почему то это провоцирует.
ЛАД написав:В 2022 разгром центральной власти вполне мог и, вероятно, привёл бы к потере управления войсками и к их разгрому.
с этим я не согласен. Слишком маленькие ресурсы задействовала рф для вторжения. Подчинить ими 30 млн украинцев невозможно. Максимум бы откусили то что и так откусили. Ни один крупный город (кроме Мариуполя который на самой границе) удержать бы не смогли.
При любом сценарии было бы +/- то что есть сейчас. Правило больших цифр. Армия которая наступала в десятки раз уступала тем, кто готов был обороняться (в той или иной форме, даже партизанить). Ситуация сильно отличается от 2014 в частности по готовности к обороне.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 15 вер, 2023 20:06, всього редагувалось 4 разів.
И ты сам писал, что в моей ситуации ты бы пошёл и купил книгу Но я не ты, на обвинение в свой адрес, что я ворую книги, что несправедливо, я использовал все способы, чтобы той учительнице даже в голову не пришло больше кого-то обвинять голословно
Вот этим украинец и отличается от тебя - россиянина
Ты даже сейчас, не можешь простить мне такого. Хотя ты у нас ... по легенде, лэнд-лорд, дискотека №3 и прочие атрибути обеспеченного человека. Но, каждый раз, прокалываешься на мелочах