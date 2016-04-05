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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:47
GALeon написав:
️Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна.
Ну Польша уже высказалась и не только
Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна — премьер
.
Премьер Польши Моравецкий: «Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!»
Словакия в одностороннем порядке продляет запрет на ввоз зерна из Украины — Минсельхоз
Венгрия запретила ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:03
Xenon написав: GALeon написав:
️Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна.
Ну Польша уже высказалась и не только
Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна — премьер
.
Премьер Польши Моравецкий: «Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!»
Словакия в одностороннем порядке продляет запрет на ввоз зерна из Украины — Минсельхоз
Венгрия запретила ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции
Дотационные экономики ЕС идут против Брюселля. Польше разрешат, до выборов, после Орбан знает что происходит когда идёшь поперёк:)
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:20
GALeon написав:
️Румыния заявила, что будет сбивать российские дроны
Не пройшло й 2 роки. Дуже сподіваюсь, що таки в НАТО закриють небо над прикордонною Україною (F35/16 які патрулюють вздовж кордону і не залітають на нашу теритьорію.)
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:24
Кацапи думкою багатіють)):
Тут к нам в гости приезжал товарищ Ким из КНДР и не просто так.
Будет совершена сделка века.
РФ поставит в КНДР самолеты СУ-27 и СУ-35, а корейцы свой уникальный комплекс РСЗО KN-25.
Этот комплекс имеет дальность 380 км и ракету 600 мм в диаметре.
Хаймарсы со своими 227 мм нервно курят в сторонке.
КНДР лидер в области высокоточных дальнобойных РСЗО.
Кстати, из-за ударов по Крыму теперь снят негласный запрет на бомбежку Западной Украины.
Ждем, когда памятник Бандере во Львове снесут к чертовой матери.
ПС. Прочитала обговорення кацапами поточної ситуації на фронті - із майже 700 коментарів ніхто не написав, що "було б розумніше вивести війська та завершити СВО". Всі міркують, як стратеги - "треба мобілізувати ще 500 тис., розбомбити аеродроми, НПЗ,...".
Востаннє редагувалось fler
в П'ят 15 вер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:32
antey1969 написав: GALeon написав:
️Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна.
Польша уже приняла решение продолжать в индивидуальном порядке.
К ней присоединилась Венгрия
Угорщина і Словаччина також продовжують ембарго на українське зерно
Угорщина запроваджує заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів, включаючи зерно, овочі, деякі види мʼяса, мед та інше. Ембарго підтвердив речник угорського уряду Золтан Ковач, опублікувавши одну із заяв премʼєра Віктора Орбана.
Представник словацького уряду також заявив місцевому телебаченні, що країна зобовʼязана захистити своїх фермерів у «конкуренції із дешевим українським зерном».
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:38
Зеленський та Байден зустрінуться 21 вересня у Вашингтоні — підтвердив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван
Також він повідомив, що Білий дім наступного тижня оголосить Україні новий пакет допомоги.
Крім того представник Пентагону Біл Лаплант заявив, що США збільшать виробництво снарядів калібру 155 мм до 100 тисяч на місяць.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 21:53
В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб?
Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать
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beee
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:09
beee написав:
Как сказал арестович вот
ви ще слухаєте цю москальску сволоту???
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greenozon
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:37
Це на дрони в країні грошей немає, будуть забирать з місцевих бюджетів. А на марафон і серіали є.
Сьогодні премʼєр Шмигаль представив головний фінансовий документ на 24 рік. Отже, як виглядає бюджет перемоги за версією зеленої влади?
1. Фінансування олігархічних телеканалів з кишень збіднілих українців залишаться і навіть збільшується.
2. Марафон, в якому немає Залужного, наших героїв, зате є Маляр і радники ОП, залишається. Фінансування на марафон збільшується.
3. Канал Рада, який не показує парламент, лише двічі на місяць пізно вночі да запис засідання, працює по темникам ОП і блокує опозицію, за безмолвність отримає ще більше грошей. Банкова готується до виборів, зачищає інфо поле і підгрібає все під себе.
4. На серіали , російськомовний Дом/Freedom гроші є. Треба ж друзям Зеленського десь працювати.
Отже, на виробництво серіалів закладено 1,5 млрд. Ці гроші підуть на лояльність медіамагнатів.
На придворний канал Банкової "Рада" + "Голос України": 198,3 млн (+5,4 млн до цього року)
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V2
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:55
V2 написав:Це на дрони в країні грошей немає, будуть забирать з місцевих бюджетів. А на марафон і серіали є.
Сьогодні премʼєр Шмигаль представив головний фінансовий документ на 24 рік. Отже, як виглядає бюджет перемоги за версією зеленої влади?
1. Фінансування олігархічних телеканалів з кишень збіднілих українців залишаться і навіть збільшується.
2. Марафон, в якому немає Залужного, наших героїв, зате є Маляр і радники ОП, залишається. Фінансування на марафон збільшується.
3. Канал Рада, який не показує парламент, лише двічі на місяць пізно вночі да запис засідання, працює по темникам ОП і блокує опозицію, за безмолвність отримає ще більше грошей. Банкова готується до виборів, зачищає інфо поле і підгрібає все під себе.
4. На серіали , російськомовний Дом/Freedom гроші є. Треба ж друзям Зеленського десь працювати.
Отже, на виробництво серіалів закладено 1,5 млрд. Ці гроші підуть на лояльність медіамагнатів.
На придворний канал Банкової "Рада" + "Голос України": 198,3 млн (+5,4 млн до цього року)
Пилите, Шура, пилите...!
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Прораб
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