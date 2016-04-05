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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:30
Xenon написав: GALeon написав:
️Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна.
Ну Польша уже высказалась и не только
Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна — премьер
.
Премьер Польши Моравецкий: «Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!»
Словакия в одностороннем порядке продляет запрет на ввоз зерна из Украины — Минсельхоз
Венгрия запретила ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции
Так это и на транзит тоже распространяется или только на экспорт? Если и на транзит то как мы его вообще будем вывозить?
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:48
beee написав:
В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб?
Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать
А никто бы и не уехал. Точной даты нападения не знала западная разведка. Пока ракеты не полетят, никто никуда не бежал бы.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 00:07
beee написав:
В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб?
Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать
я вас не узнаю. Моделируем. сообщили 1.02 что 24.02 нападение. сколько может из Мариуполя выехать за день? например 20 тысяч. дороги транспорт не резиновые. проходит 20 дней выехало 400 тыс а нападения нет. остановились заводы, больницы, торговля, транспорт, госуправление, полиция, все выехали. В городе нет топлива, продовольствия (кто ж завезёт вдруг нападут?). Проходит полгода, сбережения потрачены до копейки (за чей счёт банкет?) , а нападения нет. Дальше что? давай всех возвращать и тут бац нападение. Я не говорю что положить 100тыс было лучше. Просто тут не было вариантов, сильно близко граница а 400тыс это не 400 человек. По хорошему с 2014 надо было поэтапно отселять Мариуполь, Сумы, Чернигов, Харьков в глубь страны. Вместе с супермаркетами, школами, больницами и всем остальным хозяйством.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 вер, 2023 00:23, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 00:11
vitaliiangel написав: beee написав:
В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб?
Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать
я вас не узнаю. ну сообщили бы 23 нападение. сколько может из Мариуполя выехать людей за день? например 20 тысяч. дороги транспорт не резиновые. проходит 20 дней выехало 400 тыс а нападения нет. остановились заводы, больницы, торговля, транспорт, госуправление, полиция, все выехали. проходил полгода, сбережения потрачены (или за чей счёт банкет?) , а нападения нет. Дальше что? давай всех возвращать и тут бац нападение.
может вы не помните но было выступление зели где он говорил что хватит западным разведкам трындеть а то у нас доллар валится на этом. вот где верх цинизма.
я конечно понимаю что это не так запоминается как шашлыки - но это одной цепи звенья.
если они знали что нападение будет (а так они сейчас сами говорят) - не обязательно было призывать народ бежать. можно было просто сказать - мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.
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mephala
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Додано: Суб 16 вер, 2023 00:14
mephala написав:
может вы не помните но было выступление зели где он говорил что хватит западным разведкам трындеть а то у нас доллар валится на этом. вот где верх цинизма.
я конечно понимаю что это не так запоминается как шашлыки - но это одной цепи звенья.
всё я помню. И как топливо исчезло с заправок 20.02 примерно тогда же перестали ходить маршрутки с Ирпеня/Бучи на Киев. И как сутки стояли в пробках с Киева на ЗУ. И проверки на блокпостах каждые 50км. И светомаскировку, думали что ракеты как комары летят на свет.
mephala написав:
мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.
что бы это изменило?
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vitaliiangel
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