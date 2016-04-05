beee написав:В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб? Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать
А никто бы и не уехал. Точной даты нападения не знала западная разведка. Пока ракеты не полетят, никто никуда не бежал бы.
beee написав:В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб? Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать
я вас не узнаю. Моделируем. сообщили 1.02 что 24.02 нападение. сколько может из Мариуполя выехать за день? например 20 тысяч. дороги транспорт не резиновые. проходит 20 дней выехало 400 тыс а нападения нет. остановились заводы, больницы, торговля, транспорт, госуправление, полиция, все выехали. В городе нет топлива, продовольствия (кто ж завезёт вдруг нападут?). Проходит полгода, сбережения потрачены до копейки (за чей счёт банкет?) , а нападения нет. Дальше что? давай всех возвращать и тут бац нападение. Я не говорю что положить 100тыс было лучше. Просто тут не было вариантов, сильно близко граница а 400тыс это не 400 человек. По хорошему с 2014 надо было поэтапно отселять Мариуполь, Сумы, Чернигов, Харьков в глубь страны. Вместе с супермаркетами, школами, больницами и всем остальным хозяйством.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 00:23, всього редагувалось 4 разів.
beee написав:В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб? Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать
я вас не узнаю. ну сообщили бы 23 нападение. сколько может из Мариуполя выехать людей за день? например 20 тысяч. дороги транспорт не резиновые. проходит 20 дней выехало 400 тыс а нападения нет. остановились заводы, больницы, торговля, транспорт, госуправление, полиция, все выехали. проходил полгода, сбережения потрачены (или за чей счёт банкет?) , а нападения нет. Дальше что? давай всех возвращать и тут бац нападение.
может вы не помните но было выступление зели где он говорил что хватит западным разведкам трындеть а то у нас доллар валится на этом. вот где верх цинизма. я конечно понимаю что это не так запоминается как шашлыки - но это одной цепи звенья. если они знали что нападение будет (а так они сейчас сами говорят) - не обязательно было призывать народ бежать. можно было просто сказать - мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.
mephala написав:может вы не помните но было выступление зели где он говорил что хватит западным разведкам трындеть а то у нас доллар валится на этом. вот где верх цинизма. я конечно понимаю что это не так запоминается как шашлыки - но это одной цепи звенья.
всё я помню. И как топливо исчезло с заправок 20.02 примерно тогда же перестали ходить маршрутки с Ирпеня/Бучи на Киев. И как сутки стояли в пробках с Киева на ЗУ. И проверки на блокпостах каждые 50км. И светомаскировку, думали что ракеты как комары летят на свет.
mephala написав:мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.
GALeon написав:️Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна.
Ну Польша уже высказалась и не только
Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна — премьер Премьер Польши Моравецкий: «Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!»
Словакия в одностороннем порядке продляет запрет на ввоз зерна из Украины — Минсельхоз
Венгрия запретила ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции
Так это и на транзит тоже распространяется или только на экспорт? Если и на транзит то как мы его вообще будем вывозить?
В принципе только на экспорт. А вот как будет организовано, посмотрим. Польша обвиняла Украину, что много не вывозится дальше, а остаётся в Польше. Хотя должны были бы обвинять своих предпринимателей за покупки украинского зерна.
"Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", – цитирует издание RMF24 премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Еврокомиссия сегодня, 15 сентября, отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
В то же время, согласно решению ЕК, Украине придется выполнить определенные условия и представить план действий не позднее 18 сентября. В частности, с 16 по 18 сентября Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.
mephala написав:мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.
что бы это изменило?
Информация и обстоятельства могут изменить многое, очень многое. Достаточное основание для факта дискриминации в Европейском союзе решительно осуждается в одном случае и молчаливо поддерживается в другом. Для активной же части людей является достаточным основанием для осмысления и адекватной реакции.
vitaliiangel написав:........ По хорошему с 2014 надо было поэтапно отселять Мариуполь, Сумы, Чернигов, Харьков в глубь страны. Вместе с супермаркетами, школами, больницами и всем остальным хозяйством.
Интересная идея. Вот только, если "отселить" все эти города, то чем это отличается от "отдать их" (для Украины)? Только реализацией принципа собаки на сене - "сами не используем, и никому не дадим". Кроме того, как Вы представляете себе перемещение даже одного Харькова? С почти 1,5-млн. населением. А если говорить о Харьковской области, то 2,5 млн. Думаю, Вы и сами понимаете, что это нереально.
ЛАД написав:Вы и сами понимаете, что это нереально.
опять вы всё воспринимаете буквально. Конечно переселять только желающих. Много ли таких будет? Думаю не особо. Зато в 2023 никто не будет вонять что не было приложено усилий спасти 100 тыс мариупольцев. Не реально потому что всё это деньги, которых в бюджете нет. Но схема рабочая и прецеденты есть (Чернобыль) в отличи от эвакуации Мариуполя за неделю от ожидаемого вторжения.
ЛАД написав:Вот только, если "отселить" все эти города, то чем это отличается от "отдать их" (для Украины)?
Чернобыль отселили тоже значит "отдали? разве что дикой природе. Куча сёл где почти не осталось населения тоже "отдали"? странная логика Миграция - обычное явление.
Прораб написав:Для активной же части людей является достаточным основанием для осмысления и адекватной реакции.
типа было непонятно, что сосед неадекватен и безумен.