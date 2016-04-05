Додано: Суб 16 вер, 2023 00:11

vitaliiangel написав: beee написав: В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб?

Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб?Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать

я вас не узнаю. ну сообщили бы 23 нападение. сколько может из Мариуполя выехать людей за день? например 20 тысяч. дороги транспорт не резиновые. проходит 20 дней выехало 400 тыс а нападения нет. остановились заводы, больницы, торговля, транспорт, госуправление, полиция, все выехали. проходил полгода, сбережения потрачены (или за чей счёт банкет?) , а нападения нет. Дальше что? давай всех возвращать и тут бац нападение. я вас не узнаю. ну сообщили бы 23 нападение. сколько может из Мариуполя выехать людей за день? например 20 тысяч. дороги транспорт не резиновые. проходит 20 дней выехало 400 тыс а нападения нет. остановились заводы, больницы, торговля, транспорт, госуправление, полиция, все выехали. проходил полгода, сбережения потрачены (или за чей счёт банкет?) , а нападения нет. Дальше что? давай всех возвращать и тут бац нападение.

может вы не помните но было выступление зели где он говорил что хватит западным разведкам трындеть а то у нас доллар валится на этом. вот где верх цинизма.я конечно понимаю что это не так запоминается как шашлыки - но это одной цепи звенья.если они знали что нападение будет (а так они сейчас сами говорят) - не обязательно было призывать народ бежать. можно было просто сказать - мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.