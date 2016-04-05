beee написав:В Марике 100 тысяч только мирняка погибло, смотрели интервью по стб? Как сказал арестович вот недавно, они знали про будущее жертвы, но специально не сообщали о начале войны, чтобы никто не уехал. Пустые города ж легче брать
я вас не узнаю. ну сообщили бы 23 нападение. сколько может из Мариуполя выехать людей за день? например 20 тысяч. дороги транспорт не резиновые. проходит 20 дней выехало 400 тыс а нападения нет. остановились заводы, больницы, торговля, транспорт, госуправление, полиция, все выехали. проходил полгода, сбережения потрачены (или за чей счёт банкет?) , а нападения нет. Дальше что? давай всех возвращать и тут бац нападение.
может вы не помните но было выступление зели где он говорил что хватит западным разведкам трындеть а то у нас доллар валится на этом. вот где верх цинизма. я конечно понимаю что это не так запоминается как шашлыки - но это одной цепи звенья. если они знали что нападение будет (а так они сейчас сами говорят) - не обязательно было призывать народ бежать. можно было просто сказать - мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.
mephala написав:может вы не помните но было выступление зели где он говорил что хватит западным разведкам трындеть а то у нас доллар валится на этом. вот где верх цинизма. я конечно понимаю что это не так запоминается как шашлыки - но это одной цепи звенья.
всё я помню. И как топливо исчезло с заправок 20.02 примерно тогда же перестали ходить маршрутки с Ирпеня/Бучи на Киев. И как сутки стояли в пробках с Киева на ЗУ. И проверки на блокпостах каждые 50км. И светомаскировку, думали что ракеты как комары летят на свет.
mephala написав:мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.
GALeon написав:️Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна.
Ну Польша уже высказалась и не только
Польша с полуночи вводит запрет на ввоз украинского зерна — премьер Премьер Польши Моравецкий: «Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Фон дер Ляйен, Туска или Вебера! Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера!»
Словакия в одностороннем порядке продляет запрет на ввоз зерна из Украины — Минсельхоз
Венгрия запретила ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции
Так это и на транзит тоже распространяется или только на экспорт? Если и на транзит то как мы его вообще будем вывозить?
В принципе только на экспорт. А вот как будет организовано, посмотрим. Польша обвиняла Украину, что много не вывозится дальше, а остаётся в Польше. Хотя должны были бы обвинять своих предпринимателей за покупки украинского зерна.
"Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", – цитирует издание RMF24 премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Еврокомиссия сегодня, 15 сентября, отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
В то же время, согласно решению ЕК, Украине придется выполнить определенные условия и представить план действий не позднее 18 сентября. В частности, с 16 по 18 сентября Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.
mephala написав:мы воюем с придурками с 2014 года и может быть что угодно. а не убеждать народ что он с кем хочешь договорится и все будет хорошо. ну у него может и хорошо - никто не погиб в семье.
что бы это изменило?
Информация и обстоятельства могут изменить многое, очень многое. Достаточное основание для факта дискриминации в Европейском союзе решительно осуждается в одном случае и молчаливо поддерживается в другом. Для активной же части людей является достаточным основанием для осмысления и адекватной реакции.
vitaliiangel написав:........ По хорошему с 2014 надо было поэтапно отселять Мариуполь, Сумы, Чернигов, Харьков в глубь страны. Вместе с супермаркетами, школами, больницами и всем остальным хозяйством.
Интересная идея. Вот только, если "отселить" все эти города, то чем это отличается от "отдать их" (для Украины)? Только реализацией принципа собаки на сене - "сами не используем, и никому не дадим". Кроме того, как Вы представляете себе перемещение даже одного Харькова? С почти 1,5-млн. населением. А если говорить о Харьковской области, то 2,5 млн. Думаю, Вы и сами понимаете, что это нереально.
ЛАД написав:Вы и сами понимаете, что это нереально.
опять вы всё воспринимаете буквально. Конечно переселять только желающих. Много ли таких будет? Думаю не особо. Зато в 2023 никто не будет вонять что не было приложено усилий спасти 100 тыс мариупольцев. Не реально потому что всё это деньги, которых в бюджете нет. Но схема рабочая и прецеденты есть (Чернобыль) в отличи от эвакуации Мариуполя за неделю от ожидаемого вторжения.
ЛАД написав:Вот только, если "отселить" все эти города, то чем это отличается от "отдать их" (для Украины)?
Чернобыль отселили тоже значит "отдали? разве что дикой природе. Куча сёл где почти не осталось населения тоже "отдали"? странная логика Миграция - обычное явление.
Прораб написав:Для активной же части людей является достаточным основанием для осмысления и адекватной реакции.
типа было непонятно, что сосед неадекватен и безумен.
GALeon написав:️Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна.
Польша уже приняла решение продолжать в индивидуальном порядке. К ней присоединилась Венгрия
Угорщина і Словаччина також продовжують ембарго на українське зерно
Угорщина запроваджує заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів, включаючи зерно, овочі, деякі види мʼяса, мед та інше. Ембарго підтвердив речник угорського уряду Золтан Ковач, опублікувавши одну із заяв премʼєра Віктора Орбана.
Представник словацького уряду також заявив місцевому телебаченні, що країна зобовʼязана захистити своїх фермерів у «конкуренції із дешевим українським зерном».
Зеленский пригрозил "цивилизованным ответом" соседям, которые против экспорта украинского зерна
Как сообщается на сайте Еврокомиссии, не смотря на то, что было отменено ограничение на ввоз зерна из Украины, нашей стране все же придется придерживаться определенных правил.
"С 16 сентября Украина должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник 18 сентября", - заявили в ЕК.
При этом Владимир Зеленский пообещал "цивилизованный ответ" соседям, которые примут "несоседские" решения. Также Зеленский сказал у себя в Telegram-канале, что благодарен Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова.
Ранее Польша, Словакия и Венгрия заявили о торговых ограничениях в отношении Украины. Последняя, помимо зерна, ввела запрет на ввоз из Украины 24 видов сельхозпродукции, включая овощи, мясо и мед.
ЛАД написав:О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.
Про це відомо буквально таке. З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони. Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.
В принципе, были сообщения о "предварительных договорённостях" (и какие-то "утечки" о них) и о том, что делегации разъехались для "уточнения позиций" и "переговоры будут продолжены". И всё. На этом всё закончилось. Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
думаю пора переговори відновлювати. Дати росії зберегти лице відмовитись од нато, ну й іще якусь хрєнь тіпа російську зробити державною. Поки ми ще маєм за собою силу. Після виснаження наших військ в контрнаступі і якщо вони проведуть мобілізацію говорити вони точно не будуть.
Прораб написав:[quote="5622090:ЛАД"] О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.
Про це відомо буквально таке. З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони. Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.
В принципе, были сообщения о "предварительных договорённостях" (и какие-то "утечки" о них) и о том, что делегации разъехались для "уточнения позиций" и "переговоры будут продолжены". И всё. На этом всё закончилось. Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
думаю пора переговори відновлювати. Дати росії зберегти лице відмовитись од нато, ну й іще якусь хрєнь ....[/quote] Репарації