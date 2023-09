We wtorkowym, wieczornym wystąpieniu telewizyjnym, premier Mateusz Morawiecki zaatakował Komisję Europejską oraz firmy, które "za wszelką cenę chciały na ukraińskim zbożu zarobić". Polityk mówił w tym kontekście o "zalewaniu krajów takich jak Polska tańszym, ukraińskim zbożem".Tyle że o cenach zboża decydują globalne rynki i napływ taniego zboża z Rosji. Poza tym, ukraińskie zboże może do nas wrócić - najpierw trafi do Niemiec, a potem z powrotem do Polski - o ile będzie tanie, dobrej jakości, a polskie firmy będą chciały go kupić.