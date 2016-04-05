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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5058505950605061>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 08:45

  Banderlog написав:думаю пора переговори відновлювати. Дати росії зберегти лице відмовитись од нато, ну й іще якусь хрєнь тіпа російську зробити державною. Поки ми ще маєм за собою силу. Після виснаження наших військ в контрнаступі і якщо вони проведуть мобілізацію говорити вони точно не будуть.

А я всё ждала когда ж будет отказ от НАТО ))) Бандерлог, спасибо, и за сообщение именно к ЛАДу тоже прям в яблочко.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 08:57

  vitaliiangel написав: По хорошему с 2014 надо было поэтапно отселять Мариуполь, Сумы, Чернигов, Харьков в глубь страны. Вместе с супермаркетами, школами, больницами и всем остальным хозяйством.

А может с 2014 нужно было вдоль всей границы выстроить укрепления и минные поля в пять слоев (как кацапы на юге сделали за пол года)?
За 7 лет это было вполне реально

А не строить стену из сетки рабицы
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:40

  ЛАД написав:Есть ещё один момент, не знаю, что это значит:
Еврокомиссия сегодня, 15 сентября, отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

В то же время, согласно решению ЕК, Украине придется выполнить определенные условия и представить план действий не позднее 18 сентября. В частности, с 16 по 18 сентября Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

https://www.unian.net/economics/agro/zelenskiy-ozvuchil-vazhnyy-moment-v-voprose-postavok-zerna-iz-ukrainy-v-es-12394860.html

Вчора глянув на позицію поляків з цього питання, то вони в будь якому випадку бояться що дешеве і якісне українське зерно потіснить їхнє і на умовно їхніх ринках збуту і вернеться після переробки з тої же ФРН до них.
We wtorkowym, wieczornym wystąpieniu telewizyjnym, premier Mateusz Morawiecki zaatakował Komisję Europejską oraz firmy, które "za wszelką cenę chciały na ukraińskim zbożu zarobić". Polityk mówił w tym kontekście o "zalewaniu krajów takich jak Polska tańszym, ukraińskim zbożem".
Tyle że o cenach zboża decydują globalne rynki i napływ taniego zboża z Rosji. Poza tym, ukraińskie zboże może do nas wrócić - najpierw trafi do Niemiec, a potem z powrotem do Polski - o ile będzie tanie, dobrej jakości, a polskie firmy będą chciały go kupić. https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,30 ... 6-L.1.duzy
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:52

  vitaliiangel написав:имхо в Стамбуле стороны договорились что Украина пропустит бензовозы для выхода армии рф с Гостомеля. Там не один десяток надо было. Потому что на переговорах обе стороны выглядели довольными, чему тогда радовались переговорщики рф для меня до сих пор загадка. Чтобы отвести войска согласие Украины как бы не нужно. С Херсона вышли без переговоров. Видимо с Гостомеля так не получалось. Всё субъективно.


цікава версія, але як на мене малоімовірна. росіяни не були оточені, і хоча не могли повноцінно забезпечувати все угруповування, пригнати десяток два бензовозів цілком могли. я думаю, рішення про відступ було прийняте десь за тиждень до стамбула, а пожвавлення переговорів - це була інфо операція прикриття, яку вони зараз використовують, щоб приховати важку поразку. ніхто з росіян нічого там підписувати і не збирався.

збиті ІЛи в василькові то була вже наша іпсошка. ка-52 не падав на злітну смугу в гостомелі, а сів у полі поряд. висадку в гостомелі зробили неможливою наші військові. арта, привиди із 40ки, гвардійці 4ї, 72га..
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:58

  Xenon написав:А может с 2014 нужно было вдоль всей границы выстроить укрепления и минные поля в пять слоев (как кацапы на юге сделали за пол года)?
За 7 лет это было вполне реально

А не строить стену из сетки рабицы

Огласите цену столь выгодного предложения? Мы посмотрим инвестиции в безопасность и их экономический смысл.
А теперь вернёмся в прошлое. Развитие инфраструктуры, кредиты аграриям и западные технологии дали рост экспортной выручки от зерновых на 31% в 2021, сбор с гектара в центрах был в 3 раза больше, чем в оркостане. Украинские аграрии в 2021 собрали 107 млн тонн зерновых и масличных культур. Рекорд.
А в 2022 началась война... и как раз весь бизнес в первые же дни перечислил очень крупные суммы с жирка за предыдущие годы и делает это до сих пор. Был ли этот же жирок при минировании. И как показало минирование Чонгара, он не был разминирован, крот отдал карту прохода. Не отдали бы другие кроты эти же карты прохода минных полей в Вашем случае?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:59

В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу».
Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.
Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.
Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html

Хочу побачити, як страждає батальйон Монако :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:17

  fler написав:Хочу побачити, як страждає батальйон Монако :mrgreen:

Никак. Они живут в домах записанных на фирмы и ездят на машинах записанных на фирмы.
Штраф 8500грн, если помню правильно.
Простым смертным сложнее маниврировать. Фокс76 будучи таким умным, так опротостоволосился понимая к чему всё идёт и не выехал в Румынию, не нашел возможность...
Востаннє редагувалось stm в Суб 16 вер, 2023 10:22, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:21

  stm написав:И как показало минирование Чонгара, он не был разминирован..

Ну, нарешті! Я ще рік тому про це писала, але пан Shmit та іже з ним наперебій викладали лайно-відоси та шукали винних у розмінуванні. З тих пір я все чекала, коли хто-небудь ще донесе сюди правду. Дякую, stm.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:41

8)
  fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу».
Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.
Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.
Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html

Хочу побачити, як страждає батальйон Монако :mrgreen:

Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать.
Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:43

  antey1969 написав:8)
  fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу».
Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.
Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.
Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html

Хочу побачити, як страждає батальйон Монако :mrgreen:

Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать.
Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.

Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?
stm
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