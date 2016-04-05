Додано: Суб 16 вер, 2023 10:46

stm написав: Фокс76 будучи таким умным , так опротостоволосился понимая к чему всё идёт и не выехал в Румынию, не нашел возможность... , так опротостоволосился понимая к чему всё идёт и не выехал в Румынию, не нашел возможность...

Cпасибо. Личные обстоятельства, еще более печальные чем сама война сильно ограничили маневременность, конечно кусаю теперь локти за промедлительность.К хайпу по поводу репрессий к т.н "ухилянтам" отношусь скептически, большинство пунктов провальны. И принудительная репатриация бигунцив, и эйджисткие лимиты в законе про образование - признали что шито белыми нитками. Арест счетов - даже путинских олигархов раскулачить годами не могут, а кто такие "ухилянты" одному б-гу известно. Ну заморозят что-то, парализуют єкономику на фоне сокращения внешней помощи. У меня кроме валютной выручки, налогов и военного сбора еще и месячных стенинг ордеров на 20 тыс в счет ЗСУ, укрспецекспорта и милитарных батальонов. Типа десятина на благое дело . На повернись живим перестал донатить, когда он заколебал со своим "служить будут все", дурачок. Думаю до 2025 весь этот катаклизм притизнет , а мед обследование себе и родным закончу к НГ, там и на инвалидность может потянуть. ну вообще керивництво со своими типа репрессиями играет с огнем. потом замахается отбиваться от судебных исков, институциональных и персональных.