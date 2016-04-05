stm написав:Фокс76 будучи таким умным, так опротостоволосился понимая к чему всё идёт и не выехал в Румынию, не нашел возможность...
Cпасибо. Личные обстоятельства, еще более печальные чем сама война сильно ограничили маневременность, конечно кусаю теперь локти за промедлительность. К хайпу по поводу репрессий к т.н "ухилянтам" отношусь скептически, большинство пунктов провальны. И принудительная репатриация бигунцив, и эйджисткие лимиты в законе про образование - признали что шито белыми нитками. Арест счетов - даже путинских олигархов раскулачить годами не могут, а кто такие "ухилянты" одному б-гу известно. Ну заморозят что-то, парализуют єкономику на фоне сокращения внешней помощи. У меня кроме валютной выручки, налогов и военного сбора еще и месячных стенинг ордеров на 20 тыс в счет ЗСУ, укрспецекспорта и милитарных батальонов. Типа десятина на благое дело . На повернись живим перестал донатить, когда он заколебал со своим "служить будут все", дурачок. Думаю до 2025 весь этот катаклизм притизнет , а мед обследование себе и родным закончу к НГ, там и на инвалидность может потянуть. ну вообще керивництво со своими типа репрессиями играет с огнем. потом замахается отбиваться от судебных исков, институциональных и персональных.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 вер, 2023 10:49, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу». Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу. Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html
Хочу побачити, як страждає батальйон Монако
Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать. Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.
Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?
Какой идиот будет ложить из-за рубежа деньги на карту, если с нее в любой момент могут списать средства для оплаты штрафа в Украине. Одного этого решения достаточно, чтобы оплаты коммунальных услуг из-за рубежа немедленно рухнули.
antey1969 написав:Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать. Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.
А если учесть, что у многих из них есть семьи, близкие, о которых нужно заботится и кормить - это обрезание средств к существованию не только им. Что-то они методы все более дебильные изыскивают, неужели не очевидно, что это путь не в том направлении?
antey1969 написав:Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать. Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.
А если учесть, что у многих из них есть семьи, близкие, о которых нужно заботится и кормить - это обрезание средств к существованию не только им. Что-то они методы все более дебильные изыскивают, неужели не очевидно, что это путь не в том направлении?
Какие сами такие у них и шутки. Чему удивляться, тут некоторые все это беззаконие поддерживают, думают если они в нем участвуют то оно их не коснется. Недалекие.
antey1969 написав: Какой идиот будет ложить из-за рубежа деньги на карту, если с нее в любой момент могут списать средства для оплаты штрафа в Украине. Одного этого решения достаточно, чтобы оплаты коммунальных услуг из-за рубежа немедленно рухнули.
Ви ж наче маєте знаєте що буває, коли не оплачувати комуналь. (до війни). Зараз ясно що мораторій , але ж це не вічно.
Щодо методів…. Якісь методи хтось запропонує? Ясно, що якщо для вільнолюдя поліцейський по замовчуванню це «кондом , який мені заважає нормально жити і кататись залитим горілякою » , для нього ТЦК це теж щось таке, що посягнуло на його святість. В правовому ж полі жити ніяк не можна. Щоб нічого не блокували. Щоб синьолобого не витягували силком з машини. Щоб не кидатись на силовиків, і не отримувати кулю.
«Я живу як мені зручно, кладу на закони, а ви мене будь ласка не чіпайте , і обовʼязково захищайте. Мене і моє майно. Хто-небудь. Якийсь долярчик .»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 вер, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.