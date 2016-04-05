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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 505950605061506250635064>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Фокс76 будучи таким умным, так опротостоволосился понимая к чему всё идёт и не выехал в Румынию, не нашел возможность...


Cпасибо. Личные обстоятельства, еще более печальные чем сама война сильно ограничили маневременность, конечно кусаю теперь локти за промедлительность.
К хайпу по поводу репрессий к т.н "ухилянтам" отношусь скептически, большинство пунктов провальны. И принудительная репатриация бигунцив, и эйджисткие лимиты в законе про образование - признали что шито белыми нитками. Арест счетов - даже путинских олигархов раскулачить годами не могут, а кто такие "ухилянты" одному б-гу известно. Ну заморозят что-то, парализуют єкономику на фоне сокращения внешней помощи. У меня кроме валютной выручки, налогов и военного сбора еще и месячных стенинг ордеров на 20 тыс в счет ЗСУ, укрспецекспорта и милитарных батальонов. Типа десятина на благое дело . На повернись живим перестал донатить, когда он заколебал со своим "служить будут все", дурачок. Думаю до 2025 весь этот катаклизм притизнет , а мед обследование себе и родным закончу к НГ, там и на инвалидность может потянуть. ну вообще керивництво со своими типа репрессиями играет с огнем. потом замахается отбиваться от судебных исков, институциональных и персональных.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 вер, 2023 10:49, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:47

  stm написав:
  antey1969 написав:8)
  fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу».
Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.
Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.
Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html

Хочу побачити, як страждає батальйон Монако :mrgreen:

Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать.
Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.

Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?

Какой идиот будет ложить из-за рубежа деньги на карту, если с нее в любой момент могут списать средства для оплаты штрафа в Украине.
Одного этого решения достаточно, чтобы оплаты коммунальных услуг из-за рубежа немедленно рухнули.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:49

  antey1969 написав:Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать.
Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.

А если учесть, что у многих из них есть семьи, близкие, о которых нужно заботится и кормить - это обрезание средств к существованию не только им. Что-то они методы все более дебильные изыскивают, неужели не очевидно, что это путь не в том направлении?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:04

  Rack написав:
  antey1969 написав:Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать.
Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.

А если учесть, что у многих из них есть семьи, близкие, о которых нужно заботится и кормить - это обрезание средств к существованию не только им. Что-то они методы все более дебильные изыскивают, неужели не очевидно, что это путь не в том направлении?

Какие сами такие у них и шутки.
Чему удивляться, тут некоторые все это беззаконие поддерживают, думают если они в нем участвуют то оно их не коснется. Недалекие.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щоб перемогти дракона потрібно самому стати дракону...
Ми прискореними темпами повторюємо долю москалів: в них диктатура будувалась 20 років, а ми побудуємо за 5...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:17

  Дюрі-бачі написав:Щоб перемогти дракона потрібно самому стати дракону...
Ми прискореними темпами повторюємо долю москалів: в них диктатура будувалась 20 років, а ми побудуємо за 5...

Ніт
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:28

  antey1969 написав:
Какой идиот будет ложить из-за рубежа деньги на карту, если с нее в любой момент могут списать средства для оплаты штрафа в Украине.
Одного этого решения достаточно, чтобы оплаты коммунальных услуг из-за рубежа немедленно рухнули.


Ви ж наче маєте знаєте що буває, коли не оплачувати комуналь. (до війни). Зараз ясно що мораторій , але ж це не вічно.

Щодо методів…. Якісь методи хтось запропонує?
Ясно, що якщо для вільнолюдя поліцейський по замовчуванню це «кондом , який мені заважає нормально жити і кататись залитим горілякою » , для нього ТЦК це теж щось таке, що посягнуло на його святість. В правовому ж полі жити ніяк не можна. Щоб нічого не блокували. Щоб синьолобого не витягували силком з машини. Щоб не кидатись на силовиків, і не отримувати кулю.

«Я живу як мені зручно, кладу на закони, а ви мене будь ласка не чіпайте , і обовʼязково захищайте. Мене і моє майно. Хто-небудь. Якийсь долярчик .»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 вер, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:31

У каждого второго ИТшника и кто свалил за бугор есть давно карты типа Wise,Пионер, крипта и аналоги. + местные зарубежные счета открываются запросто

Зачем живя зарубежем пользоваться укр.счетами и картами
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:37

  Xenon написав:У каждого второго ИТшника и кто свалил за бугор есть давно карты типа Wise,Пионер, крипта и аналоги. + местные зарубежные счета открываются запросто

Зачем живя зарубежем пользоваться укр.счетами и картами

Коммуналку платить, родственникам денежку закидывать на жизнь, донатить.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  slonomag написав:родственникам денежку закидывать на жизнь, донатить.
а з цим хіба проблеми? Не чув щоб блокували міжнародні перекази на рахунок.
Дюрі-бачі
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