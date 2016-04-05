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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50605061506250635064>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:44

  stm написав:
  antey1969 написав:8)
  fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу».
Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.
Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.
Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html

Хочу побачити, як страждає батальйон Монако :mrgreen:

Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать.
Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.

Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?

Все взялись активно обсуждать вопрос об аресте счетов и остальных действиях с ними.
А внимательно читать не получается?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:У каждого второго ИТшника и кто свалил за бугор есть давно карты типа Wise,Пионер, крипта и аналоги. + местные зарубежные счета открываются запросто

Зачем живя зарубежем пользоваться укр.счетами и картами

По-перше, дуже перебільшено, як кількість людей, що тим користується, так і зручністю тих інструментів. Місцеві рахунки йдуть вкупі з європейським фінмоном
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:По-перше, дуже перебільшено, як кількість людей, що тим користується, так і зручністю тих інструментів. Місцеві рахунки йдуть вкупі з європейським фінмоном

Не повірите, але значну частину наших мігрантів через пів року стимулюють платити місцеві податки. І переважна більшість знайомих їх таки платить і переходить на місцеві банки, бо без податків важко з медициною, школами для дітей і т.д....
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:52

  stm написав:
  Banderlog написав:думаю пора переговори відновлювати. Дати росії зберегти лице відмовитись од нато, ну й іще якусь хрєнь тіпа російську зробити державною. Поки ми ще маєм за собою силу. Після виснаження наших військ в контрнаступі і якщо вони проведуть мобілізацію говорити вони точно не будуть.

А я всё ждала когда ж будет отказ от НАТО ))) Бандерлог, спасибо, и за сообщение именно к ЛАДу тоже прям в яблочко.

В НАТО надо было вовремя тихо и спокойно вступать, а не говорить об этом и записывать в Конституцию.
А Вам из батальона Монако умничать не надоело?
А Харьков только что опять обстреляли. Видимо, чтобы не расслаблялись, а то давно не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:52

  Xenon написав:А может с 2014 нужно было вдоль всей границы выстроить укрепления и минные поля в пять слоев
авиацию бы это точно остановило? там с таганрога подлетное время 15 минут. Можно бомбить нонстопом. Только отселение бы их и спасло. И не за 3 дня до вторжения, а как я предложил с 2014г. За 8 лет можно было бы половину мариупольцев точно отселить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:54

  Banderlog написав:.........
думаю пора переговори відновлювати. Дати росії зберегти лице відмовитись од нато, ну й іще якусь хрєнь тіпа російську зробити державною. Поки ми ще маєм за собою силу. Після виснаження наших військ в контрнаступі і якщо вони проведуть мобілізацію говорити вони точно не будуть.

Это надо было делать до войны, чтобы предотвратить её.
Сегодня это значительно сложнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:56

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:родственникам денежку закидывать на жизнь, донатить.
а з цим хіба проблеми? Не чув щоб блокували міжнародні перекази на рахунок.

Нет, но начнут блокировать одно, попутно прихватят и другое. ИМХО, путь блокировки всего подряд просто чтобы насолить ведет в никуда.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:57

  ЛАД написав:А Вам из батальона Монако умничать не надоело?

Я купила футболочку для папы "Киевский режим" и хожу к родителям, улыбаюсь как он нервничает футболочке, но сказать не может ничего ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:58

  slonomag написав:
  Xenon написав:У каждого второго ИТшника и кто свалил за бугор есть давно карты типа Wise,Пионер, крипта и аналоги. + местные зарубежные счета открываются запросто

Зачем живя зарубежем пользоваться укр.счетами и картами

Коммуналку платить, родственникам денежку закидывать на жизнь, донатить.

Всё это можно сделать с заграничной карты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:59

  ЛАД написав:Это надо было делать до войны, чтобы предотвратить её.

Мы поставили жесткий ультиматум по границам НАТО, нам дали слишком четкий ответ в виде приема в НАТО Швеции и Финляндии, оставив на нашем лице разводы в виде красных линий. "Заморозка" - это вроде бы сохранение интонации прежнего ультиматума, но с сильно говнистыми нотками. Хотим мы того или нет, но НАТО нам ответило - своим расширением. "Заморозка" - это тотальное признание не только пустоты нашего ультиматума (его-то можно пока отложить), а импотенции нашего ответа на вполне себе реальные вызовы. И НАТО получило плацдарм для движения в нашу сторону, а мы получили обстрелы "старых" регионов и атаки беспилотниками вплоть до Москвы. А кто считает, что "беспилотники - ну это фигня, это не ракеты" - вперед на аэродромы Пскова и Саратова. Да и не только туда.
"Заморозка" ни на секунду не решит проблему на украинском фронте, потому что базовые противоречия сохранились и приумножились. А вот сколько новых фронтов (и как быстро) она нам принесет - вопрос открытый. И - да, армия физически не способна потянуть решение ВСЕХ поставленных вопросов. Не нравится - ищите себе другую армию. Проблема ж не в том, что затыкать стратегические просчеты высруков костями и мясом военных - это аморально. Проблема в том, что это уже физически невозможно.

взгляд на проблему глазами врага
ссылку на канал (если надо) дам в лс
их относительно здравые умы (те кому доступна таблица умножения) вполне серьезно считают, что ситуация зашла в тупик и не имеет решения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 12:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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