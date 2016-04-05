Мы поставили жесткий ультиматум по границам НАТО, нам дали слишком четкий ответ в виде приема в НАТО Швеции и Финляндии, оставив на нашем лице разводы в виде красных линий. "Заморозка" - это вроде бы сохранение интонации прежнего ультиматума, но с сильно говнистыми нотками. Хотим мы того или нет, но НАТО нам ответило - своим расширением. "Заморозка" - это тотальное признание не только пустоты нашего ультиматума (его-то можно пока отложить), а импотенции нашего ответа на вполне себе реальные вызовы. И НАТО получило плацдарм для движения в нашу сторону, а мы получили обстрелы "старых" регионов и атаки беспилотниками вплоть до Москвы. А кто считает, что "беспилотники - ну это фигня, это не ракеты" - вперед на аэродромы Пскова и Саратова. Да и не только туда.

"Заморозка" ни на секунду не решит проблему на украинском фронте, потому что базовые противоречия сохранились и приумножились. А вот сколько новых фронтов (и как быстро) она нам принесет - вопрос открытый. И - да, армия физически не способна потянуть решение ВСЕХ поставленных вопросов. Не нравится - ищите себе другую армию. Проблема ж не в том, что затыкать стратегические просчеты высруков костями и мясом военных - это аморально. Проблема в том, что это уже физически невозможно.