fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу». Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу. Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html
Хочу побачити, як страждає батальйон Монако
Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать. Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.
Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?
Все взялись активно обсуждать вопрос об аресте счетов и остальных действиях с ними. А внимательно читать не получается?
Faceless написав:По-перше, дуже перебільшено, як кількість людей, що тим користується, так і зручністю тих інструментів. Місцеві рахунки йдуть вкупі з європейським фінмоном
Не повірите, але значну частину наших мігрантів через пів року стимулюють платити місцеві податки. І переважна більшість знайомих їх таки платить і переходить на місцеві банки, бо без податків важко з медициною, школами для дітей і т.д....
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:думаю пора переговори відновлювати. Дати росії зберегти лице відмовитись од нато, ну й іще якусь хрєнь тіпа російську зробити державною. Поки ми ще маєм за собою силу. Після виснаження наших військ в контрнаступі і якщо вони проведуть мобілізацію говорити вони точно не будуть.
А я всё ждала когда ж будет отказ от НАТО ))) Бандерлог, спасибо, и за сообщение именно к ЛАДу тоже прям в яблочко.
В НАТО надо было вовремя тихо и спокойно вступать, а не говорить об этом и записывать в Конституцию. А Вам из батальона Монако умничать не надоело? А Харьков только что опять обстреляли. Видимо, чтобы не расслаблялись, а то давно не было.
Xenon написав:А может с 2014 нужно было вдоль всей границы выстроить укрепления и минные поля в пять слоев
авиацию бы это точно остановило? там с таганрога подлетное время 15 минут. Можно бомбить нонстопом. Только отселение бы их и спасло. И не за 3 дня до вторжения, а как я предложил с 2014г. За 8 лет можно было бы половину мариупольцев точно отселить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:......... думаю пора переговори відновлювати. Дати росії зберегти лице відмовитись од нато, ну й іще якусь хрєнь тіпа російську зробити державною. Поки ми ще маєм за собою силу. Після виснаження наших військ в контрнаступі і якщо вони проведуть мобілізацію говорити вони точно не будуть.
Это надо было делать до войны, чтобы предотвратить её. Сегодня это значительно сложнее.
ЛАД написав:Это надо было делать до войны, чтобы предотвратить её.
Мы поставили жесткий ультиматум по границам НАТО, нам дали слишком четкий ответ в виде приема в НАТО Швеции и Финляндии, оставив на нашем лице разводы в виде красных линий. "Заморозка" - это вроде бы сохранение интонации прежнего ультиматума, но с сильно говнистыми нотками. Хотим мы того или нет, но НАТО нам ответило - своим расширением. "Заморозка" - это тотальное признание не только пустоты нашего ультиматума (его-то можно пока отложить), а импотенции нашего ответа на вполне себе реальные вызовы. И НАТО получило плацдарм для движения в нашу сторону, а мы получили обстрелы "старых" регионов и атаки беспилотниками вплоть до Москвы. А кто считает, что "беспилотники - ну это фигня, это не ракеты" - вперед на аэродромы Пскова и Саратова. Да и не только туда. "Заморозка" ни на секунду не решит проблему на украинском фронте, потому что базовые противоречия сохранились и приумножились. А вот сколько новых фронтов (и как быстро) она нам принесет - вопрос открытый. И - да, армия физически не способна потянуть решение ВСЕХ поставленных вопросов. Не нравится - ищите себе другую армию. Проблема ж не в том, что затыкать стратегические просчеты высруков костями и мясом военных - это аморально. Проблема в том, что это уже физически невозможно.
взгляд на проблему глазами врага ссылку на канал (если надо) дам в лс их относительно здравые умы (те кому доступна таблица умножения) вполне серьезно считают, что ситуация зашла в тупик и не имеет решения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 12:01, всього редагувалось 1 раз.