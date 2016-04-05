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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:00
slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
родственникам денежку закидывать на жизнь, донатить.
а з цим хіба проблеми? Не чув щоб блокували міжнародні перекази на рахунок.
Нет, но начнут блокировать одно, попутно прихватят и другое. ИМХО, путь блокировки всего подряд просто чтобы насолить ведет в никуда.
Штраф там, блокировка суммы ровно на сумму штрафа. Точка и только после решения суда, которое не оспорили в течении 10 рабочих дней, и после открытия дела исполнителем(государственным или частным), а тут вообще сроки нифига не соблюдаются. Более того, исполнитель берет денег.
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stm
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:01
fler написав:Кацапи думкою багатіють)):
Тут к нам в гости приезжал товарищ Ким из КНДР и не просто так.
Будет совершена сделка века.
РФ поставит в КНДР самолеты СУ-27 и СУ-35, а корейцы свой уникальный комплекс РСЗО KN-25.
Этот комплекс имеет дальность 380 км и ракету 600 мм в диаметре.
Хаймарсы со своими 227 мм нервно курят в сторонке.
КНДР лидер в области высокоточных дальнобойных РСЗО.
Кстати, из-за ударов по Крыму теперь снят негласный запрет на бомбежку Западной Украины.
Ждем, когда памятник Бандере во Львове снесут к чертовой матери.
ПС. Прочитала обговорення кацапами поточної ситуації на фронті - із майже 700 коментарів ніхто не написав, що "було б розумніше вивести війська та завершити СВО". Всі міркують, як стратеги - "треба мобілізувати ще 500 тис., розбомбити аеродроми, НПЗ,...".
звідки можна посилання в приват ?
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:01
stm написав: ЛАД написав:
А Вам из батальона Монако умничать не надоело?
Я купила футболочку для папы "Киевский режим" и хожу к родителям, улыбаюсь как он нервничает футболочке, но сказать не может ничего ))))))
Не очень понял смысл фразы, Вы стали писать зачастую уж слишком эзоповым языком, но задрачивать папу занятие так себе.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:03
fler написав: stm написав:
И как показало минирование Чонгара, он не был разминирован..
Ну, нарешті! Я ще рік тому про це писала, але пан Shmit та іже з ним наперебій викладали лайно-відоси та шукали винних у розмінуванні. З тих пір я все чекала, коли хто-небудь ще донесе сюди правду. Дякую, stm.
тут багато хто чого чекає, наприклад, коли один непридатний піде на влк. там кажуть чудеса нині відбуваються. нехай спробує.
пс. як не піде то заблокують рахунки. були в одніє дамочки на утримуванні
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:08
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Это надо было делать до войны, чтобы предотвратить её.
Мы поставили жесткий ультиматум по границам НАТО, нам дали слишком четкий ответ в виде приема в НАТО Швеции и Финляндии, оставив на нашем лице разводы в виде красных линий. "Заморозка" - это вроде бы сохранение интонации прежнего ультиматума, но с сильно говнистыми нотками. Хотим мы того или нет, но НАТО нам ответило - своим расширением. "Заморозка" - это тотальное признание не только пустоты нашего ультиматума (его-то можно пока отложить), а импотенции нашего ответа на вполне себе реальные вызовы. И НАТО получило плацдарм для движения в нашу сторону, а мы получили обстрелы "старых" регионов и атаки беспилотниками вплоть до Москвы. А кто считает, что "беспилотники - ну это фигня, это не ракеты" - вперед на аэродромы Пскова и Саратова. Да и не только туда.
"Заморозка" ни на секунду не решит проблему на украинском фронте, потому что базовые противоречия сохранились и приумножились. А вот сколько новых фронтов (и как быстро) она нам принесет - вопрос открытый. И - да, армия физически не способна потянуть решение ВСЕХ поставленных вопросов. Не нравится - ищите себе другую армию. Проблема ж не в том, что затыкать стратегические просчеты высруков костями и мясом военных - это аморально. Проблема в том, что это уже физически невозможно.
взгляд на проблему глазами врага
ссылку на канал (если надо) дам в лс
их относительно здравые умы (те кому доступна таблица умножения) вполне серьезно считают, что ситуация зашла в тупик и не имеет решения.
как в анекдоте 2 ковбоя на шару навоза наелись
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fox767676
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:09
fox767676 а по делу написать мозгов нехватает?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:10
vitaliiangel написав: Прораб написав:
Для активной же части людей является достаточным основанием для осмысления и адекватной реакции.
типа было непонятно, что сосед неадекватен и безумен.
вы так и не поняли основного что я писал. ну да ладно.
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mephala
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:11
ЛАД написав: stm написав: ЛАД написав:
А Вам из батальона Монако умничать не надоело?
Я купила футболочку для папы "Киевский режим" и хожу к родителям, улыбаюсь как он нервничает футболочке, но сказать не может ничего ))))))
Не очень понял смысл фразы, Вы стали писать зачастую уж слишком эзоповым языком, но задрачивать папу занятие так себе.
Да, нет смысл Вы отлично поняли ))))))
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stm
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:15
vitaliiangel написав:fox767676
а по делу написать мозгов нехватает?
Э потише чувак, я тебя не трогал. Я как раз по делу и максимально литературно. С т.ч зрения стороннего наблюдателя два осколка ссср наелись г.. нашару,уронив свои позиции низко-низко
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fox767676
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:16
mephala написав:
вы так и не поняли основного что я писал. ну да ладно.
нет таких фраз которые бы накануне вторжения спасли мариупольцев. Упрямая математика 400тыс человек за неделю эвакуировать невозможно. Нет столько транспорта и помещений.
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vitaliiangel
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