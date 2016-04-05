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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:40
Дюрі-бачі написав:
Щоб перемогти дракона потрібно самому стати дракону...
Ми прискореними темпами повторюємо долю москалів: в них диктатура будувалась 20 років, а ми побудуємо за 5...
Все до цього йде, а недалеке населення радіє що у нас буде свій сцар володя-оманський...
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Slon_Nosov
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:51
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
----------------ЛАДА Вам из батальона Монако умничать не надоело?
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Я купила футболочку для папы "Киевский режим" и хожу к родителям, улыбаюсь как он нервничает футболочке, но сказать не может ничего ))))))
Не очень понял смысл фразы, Вы стали писать зачастую уж слишком эзоповым языком, но задрачивать папу занятие так себе.
Да, нет смысл Вы отлично поняли ))))))
Вы уже лучше меня знаете, что мне понятно, а что нет?
А на вопрос Вы так и не ответили.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:54
fox767676
Вы тоже из тех, кто готов воевать до победы чужими руками, лёжа на диване?
Это "по делу и максимально литературно".
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:05
Slon_Nosov написав: Дюрі-бачі написав:
Щоб перемогти дракона потрібно самому стати дракону...
Ми прискореними темпами повторюємо долю москалів: в них диктатура будувалась 20 років, а ми побудуємо за 5...
Все до цього йде, а недалеке населення радіє що у нас буде свій сцар володя-оманський...
Так і тут, на форумі, у чотириразового "не ухилянта" є чимало явних та прихованих поціновувачів.
Думають, що доросла людина може кардинально змінитися чи їх і так все влаштовує? Як би потім рожевоокулярным не довелося писати щось на кшталт: "товарищ сталин, произошла чудовищная ошибка".
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drevlyanin
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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