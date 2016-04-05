Все до цього йде, а недалеке населення радіє що у нас буде свій сцар володя-оманський...
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:40
Додано: Суб 16 вер, 2023 12:51
Вы уже лучше меня знаете, что мне понятно, а что нет?
А на вопрос Вы так и не ответили.
Додано: Суб 16 вер, 2023 12:54
fox767676
Вы тоже из тех, кто готов воевать до победы чужими руками, лёжа на диване?
Это "по делу и максимально литературно".
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:05
Так і тут, на форумі, у чотириразового "не ухилянта" є чимало явних та прихованих поціновувачів. Думають, що доросла людина може кардинально змінитися чи їх і так все влаштовує? Як би потім рожевоокулярным не довелося писати щось на кшталт: "товарищ сталин, произошла чудовищная ошибка".
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:21
далеко не так. в нас й суспільство теж дуже активно.
тому ризик диктатури, щось там зелена команда робить в цьому напрямку, але подивимось після війни. та й то, вона намагається втриматися при владі, про диктатуру ще рано казати.
маю надію, в Зелі буде альтернатива - а кількість аби посміятися стала менше.
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:28
це з точки зору прихильника Раші, який не бачить різниці між агресором та жертвою.
ти свою позицію показав - тебе призивати незаконно, та й інвалідність до кінця року купиш. але не треба принижувати тих, хто захищає країну й волонтерів, хто цьому сприяє.
перебування в окупації добре прочищає мозок, коли конституційні права там, в тому числі право на життя, визначає лише одна людина з автоматом. каже - роздягайся, ти роздягаєшся; каже обшук - значить обшук; каже дай машину - ти віддаєш й як там в пісні співають:"кому сказать спасибо, что живой?". саме проти цього ми й воюємо. а тим, хто втомився воювати, - можете з'їздити на окуповані території
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:41
так на жаль і буде... йде повне копіювання дій північного вови...
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:41
[quote="5622298:fler"]В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу».
Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.
Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.
Джерело:
Ну дуже дієвий метод боротьби з ухилянтами))) Насправді це виглядає просто як можливість зрубити з них трохи бабла. Це як зі штрафами за перевищення швидкості, по суті механізм схожий, після арешту рахунку та списання суми штрафу з виконавчим збором двс (або сплати боржником добровільно), арешт знімається і все, гуляй далі. Ну а якщо коштів на штраф немає, то так, рахунок буде арештований (може й почнуть шукати якийсь транспорт). Та й то, тільки на суму штрафу з викзбором. Все інше блаблабла.
Додано: Суб 16 вер, 2023 13:44
я маю надію, що навпаки американці трохи будуть вести модерацію влади. на жаль, поки що ми цього потребуємо.
а там подивимось, як буде. в диктатуру в країні в поточній ситуації не вірю.
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