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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5062506350645065>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:40

  Дюрі-бачі написав:Щоб перемогти дракона потрібно самому стати дракону...
Ми прискореними темпами повторюємо долю москалів: в них диктатура будувалась 20 років, а ми побудуємо за 5...


Все до цього йде, а недалеке населення радіє що у нас буде свій сцар володя-оманський... :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:51

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:----------------
ЛАД
А Вам из батальона Монако умничать не надоело?
----------------
Я купила футболочку для папы "Киевский режим" и хожу к родителям, улыбаюсь как он нервничает футболочке, но сказать не может ничего ))))))

Не очень понял смысл фразы, Вы стали писать зачастую уж слишком эзоповым языком, но задрачивать папу занятие так себе.

Да, нет смысл Вы отлично поняли ))))))

Вы уже лучше меня знаете, что мне понятно, а что нет?
А на вопрос Вы так и не ответили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:54

fox767676
Вы тоже из тех, кто готов воевать до победы чужими руками, лёжа на диване?
Это "по делу и максимально литературно".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:05

  Slon_Nosov написав:
  Дюрі-бачі написав:Щоб перемогти дракона потрібно самому стати дракону...
Ми прискореними темпами повторюємо долю москалів: в них диктатура будувалась 20 років, а ми побудуємо за 5...


Все до цього йде, а недалеке населення радіє що у нас буде свій сцар володя-оманський... :evil:


Так і тут, на форумі, у чотириразового "не ухилянта" є чимало явних та прихованих поціновувачів. :cry: Думають, що доросла людина може кардинально змінитися чи їх і так все влаштовує? Як би потім рожевоокулярным не довелося писати щось на кшталт: "товарищ сталин, произошла чудовищная ошибка".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:21

  Дюрі-бачі написав:Щоб перемогти дракона потрібно самому стати дракону...
Ми прискореними темпами повторюємо долю москалів: в них диктатура будувалась 20 років, а ми побудуємо за 5...

далеко не так. в нас й суспільство теж дуже активно.

тому ризик диктатури, щось там зелена команда робить в цьому напрямку, але подивимось після війни. та й то, вона намагається втриматися при владі, про диктатуру ще рано казати.

маю надію, в Зелі буде альтернатива - а кількість аби посміятися стала менше.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:28

  fox767676 написав:
  vitaliiangel написав:fox767676 а по делу написать мозгов нехватает?


Э потише чувак, я тебя не трогал. Я как раз по делу и максимально литературно. С т.ч зрения стороннего наблюдателя два осколка ссср наелись г.. нашару,уронив свои позиции низко-низко

це з точки зору прихильника Раші, який не бачить різниці між агресором та жертвою.

ти свою позицію показав - тебе призивати незаконно, та й інвалідність до кінця року купиш. але не треба принижувати тих, хто захищає країну й волонтерів, хто цьому сприяє.

перебування в окупації добре прочищає мозок, коли конституційні права там, в тому числі право на життя, визначає лише одна людина з автоматом. каже - роздягайся, ти роздягаєшся; каже обшук - значить обшук; каже дай машину - ти віддаєш й як там в пісні співають:"кому сказать спасибо, что живой?". саме проти цього ми й воюємо. а тим, хто втомився воювати, - можете з'їздити на окуповані території
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:про диктатуру ще рано казати.
Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:41

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про диктатуру ще рано казати.
Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".


так на жаль і буде... йде повне копіювання дій північного вови...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:41

[quote="5622298:fler"]В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу».
Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу.
Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.
Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html

Ну дуже дієвий метод боротьби з ухилянтами))) Насправді це виглядає просто як можливість зрубити з них трохи бабла. Це як зі штрафами за перевищення швидкості, по суті механізм схожий, після арешту рахунку та списання суми штрафу з виконавчим збором двс (або сплати боржником добровільно), арешт знімається і все, гуляй далі. Ну а якщо коштів на штраф немає, то так, рахунок буде арештований (може й почнуть шукати якийсь транспорт). Та й то, тільки на суму штрафу з викзбором. Все інше блаблабла.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:44

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про диктатуру ще рано казати.
Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".

я маю надію, що навпаки американці трохи будуть вести модерацію влади. на жаль, поки що ми цього потребуємо.

а там подивимось, як буде. в диктатуру в країні в поточній ситуації не вірю.
Shaman
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