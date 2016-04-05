З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/593 ... vskogo-tck
Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військкома про 80-90% втрат в українській армії від мобілізованих восени 2022.
"Насправді це правдиві цифри, за нашим підрозділом у тому числі. У деяких — ще менше", — написав воїн, який перебуває під Бахмутом.
Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше. t.me/DedXORT/116
голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.
Окупаційна влада Криму заявила в суботу, що збирається продати близько 100 об'єктів нерухомості, які раніше належали українським політикам і бізнесменам. Про це повідомив так званий голова державної ради окупованого Криму Володимир Константінов у своєму Telegram-каналі.
Як уточнив Константінов, зараз на відкритих аукціонах розміщені повідомлення про продаж чотирьох житлових приміщень, продаж яких оцінюється сумою близько 27 млн. руб. Серед об'єктів – квартира родини президента України Володимира Зеленського.
antey1969 написав:Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать. Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.
Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?
Все взялись активно обсуждать вопрос об аресте счетов и остальных действиях с ними. А внимательно читать не получается?
Сотни тысяч, если не миллион дел одним махом? Да они в них банально погрязнут. У них для этого ни материальных ни людских ресурсов нет. К тому же ухылянты сейчас тихо шкерятся дабы не связываться с государственной машиной. А подхвати их частым гребнем, пойдут случаи физического сопротивления, ибо больше терять нечего. Эти меры нужно было вводить в начале 22го года, когда был реальный патриотический подъем, а не сейчас, в эпоху талантливых министров-послов, которая всю страну выбешивает до зубовного скрежета. Эта тема не взлетит, ибо себе же дороже обойдется при реализации.
Родственник вернулся без глаза, весь посеченный, с контузиями. До войны дом с женой построили. А сейчас он подал на развод, развелись. Его психическое состояние крайне тяжёлое на разнице смертей там и мирной жизни здесь. Её мать работает в Мечникова медсестрой. Почти 70 лет, воет по ночам, но говорит такую работу молодые не вынесут. С ранеными тяжело. Бывает пол часа, перевернула туда сюда, а парень мёртв уже. Мне кажется истории очевидцев здесь тоже нужны, чтобы помнили
jump написав:З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/593 ... vskogo-tck
Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військкома про 80-90% втрат в українській армії від мобілізованих восени 2022.
"Насправді це правдиві цифри, за нашим підрозділом у тому числі. У деяких — ще менше", — написав воїн, який перебуває під Бахмутом.
Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше. t.me/DedXORT/116
голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.
а у Львівській - план перевиконано на 113%...
Само собой. Там в первую очередь вручали повестки на блокпостах автомобилистам с неместной регистрацией.
beee написав:Родственник вернулся без глаза, весь посеченный, с контузиями. До войны дом с женой построили. А сейчас он подал на развод, развелись. Его психическое состояние крайне тяжёлое на разнице смертей там и мирной жизни здесь. Её мать работает в Мечникова медсестрой. Почти 70 лет, воет по ночам, но говорит такую работу молодые не вынесут. С ранеными тяжело. Бывает пол часа, перевернула туда сюда, а парень мёртв уже. Мне кажется истории очевидцев здесь тоже нужны, чтобы помнили
Сегодня утром узнал,что в августе погиб еще один мой родственник. На этот раз достаточно дальний. Честь и слава.