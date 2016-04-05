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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50635064506550665067>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:47

З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/593 ... vskogo-tck

Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військкома про 80-90% втрат в українській армії від мобілізованих восени 2022.

"Насправді це правдиві цифри, за нашим підрозділом у тому числі. У деяких — ще менше", — написав воїн, який перебуває під Бахмутом.

Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше.
t.me/DedXORT/116

голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.


а у Львівській - план перевиконано на 113%...
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:я маю надію, що навпаки американці трохи будуть вести модерацію влади. на жаль, поки що ми цього потребуємо.

Зовнішнє керування років на 5 по Японському сценарію, яким так лякають москалі, для нас би було раєм. Але, нажаль, цього не буде.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:12

Окупаційна влада Криму заявила в суботу, що збирається продати близько 100 об'єктів нерухомості, які раніше належали українським політикам і бізнесменам. Про це повідомив так званий голова державної ради окупованого Криму Володимир Константінов у своєму Telegram-каналі.

Як уточнив Константінов, зараз на відкритих аукціонах розміщені повідомлення про продаж чотирьох житлових приміщень, продаж яких оцінюється сумою близько 27 млн. руб. Серед об'єктів – квартира родини президента України Володимира Зеленського.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:21

  ЛАД написав:
  stm написав:
  antey1969 написав:Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать.
Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.

Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?

Все взялись активно обсуждать вопрос об аресте счетов и остальных действиях с ними.
А внимательно читать не получается?

Сотни тысяч, если не миллион дел одним махом? Да они в них банально погрязнут.
У них для этого ни материальных ни людских ресурсов нет.
К тому же ухылянты сейчас тихо шкерятся дабы не связываться с государственной машиной. А подхвати их частым гребнем, пойдут случаи физического сопротивления, ибо больше терять нечего.
Эти меры нужно было вводить в начале 22го года, когда был реальный патриотический подъем, а не сейчас, в эпоху талантливых министров-послов, которая всю страну выбешивает до зубовного скрежета.
Эта тема не взлетит, ибо себе же дороже обойдется при реализации.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Родственник вернулся без глаза, весь посеченный, с контузиями. До войны дом с женой построили. А сейчас он подал на развод, развелись. Его психическое состояние крайне тяжёлое на разнице смертей там и мирной жизни здесь.
Её мать работает в Мечникова медсестрой. Почти 70 лет, воет по ночам, но говорит такую работу молодые не вынесут. С ранеными тяжело. Бывает пол часа, перевернула туда сюда, а парень мёртв уже.
Мне кажется истории очевидцев здесь тоже нужны, чтобы помнили
beee
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:23

  jump написав:З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/593 ... vskogo-tck

Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військкома про 80-90% втрат в українській армії від мобілізованих восени 2022.

"Насправді це правдиві цифри, за нашим підрозділом у тому числі. У деяких — ще менше", — написав воїн, який перебуває під Бахмутом.

Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше.
t.me/DedXORT/116

голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.


а у Львівській - план перевиконано на 113%...

Само собой.
Там в первую очередь вручали повестки на блокпостах автомобилистам с неместной регистрацией.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:25

  beee написав:Родственник вернулся без глаза, весь посеченный, с контузиями. До войны дом с женой построили. А сейчас он подал на развод, развелись. Его психическое состояние крайне тяжёлое на разнице смертей там и мирной жизни здесь.
Её мать работает в Мечникова медсестрой. Почти 70 лет, воет по ночам, но говорит такую работу молодые не вынесут. С ранеными тяжело. Бывает пол часа, перевернула туда сюда, а парень мёртв уже.
Мне кажется истории очевидцев здесь тоже нужны, чтобы помнили

Сегодня утром узнал,что в августе погиб еще один мой родственник. На этот раз достаточно дальний. Честь и слава.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Сотни тысяч, если не миллион дел одним махом? Да они в них банально погрязнут.
У них для этого ни материальных ни людских ресурсов нет.

Діджиталізація: натиснув 1 кнопку, в шаблон справи вписали потрібне прізвище, ІПН і дату й автоматично передали у виконавчу службу, де натиснули 1 кнопку - автоматично заблокували всі рахунки по ІПН...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 14:59

  Дюрі-бачі написав:
  antey1969 написав:Сотни тысяч, если не миллион дел одним махом? Да они в них банально погрязнут.
У них для этого ни материальных ни людских ресурсов нет.

Діджиталізація: натиснув 1 кнопку, в шаблон справи вписали потрібне прізвище, ІПН і дату й автоматично передали у виконавчу службу, де натиснули 1 кнопку - автоматично заблокували всі рахунки по ІПН...


А ще при внесенні боржника до держ реєстру боржників (теж пару кнопок), при відкритті боржником нового рахунку в будь якому укр банку, цей банк стукане про це в двс, обов'язок у них такий.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:05

  antey1969 написав:Эта тема не взлетит, ибо себе же дороже обойдется при реализации.
не известно что дороже, брать инсулиновых диабетиков принудительно на фронт (им там свою диету надо соблюдать, чтобы без комы) или блокировать им счета как ухылянтам.

тягаться с рф мясом - марна праця.
vitaliiangel
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