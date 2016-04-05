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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5064506550665067>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:08

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про диктатуру ще рано казати.
Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".

Опасность есть, но, по-моему, Вы её не там видите. Проблема не в телемарафоне. Во время войны ограничения демократии естественны. Опасность в том, что на то, о чём Вы написали, ориентирована "активная" часть общества. Особенно, если судить по этой ветке. Причём, по-моему, больше не военных, а штатских, которым надо хоть как-то продемонстрировать, что они "тоже пахали".
Опасность не в диктатуре, а в тоталитаризме. Между ними есть сходство, но всё же это разные вещи.
На параллельной ветке я уже выложил ссылку, повторю и здесь. По этому вопросу, в основном, примерно с 12 по 20 мин. Но есть и ещё. Интересно о нашей журналистике и не только. Да и вообще рекомендую.

А зовнішнє керування було б добре.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 вер, 2023 15:15, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:09

  jump написав:З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/593 ... vskogo-tck

Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військкома про 80-90% втрат в українській армії від мобілізованих восени 2022.

"Насправді це правдиві цифри, за нашим підрозділом у тому числі. У деяких — ще менше", — написав воїн, який перебуває під Бахмутом.

Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше.
t.me/DedXORT/116

голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.


а у Львівській - план перевиконано на 113%...

У моєму районі офіційно загинуло 50 осіб. З мого села в лавах ЗСУ десь 20 чоловік поки що без жертв.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:16

От дійсно цікаво, що повинно відбутися
Або яка зброя і в якій кількості повинна з'явитися у СОУ щоб до кінця наступного року фронт прорвався і просунувся до кордонів 91 року
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:19

  Ukrainian написав: У моєму районі офіційно загинуло 50 осіб. З мого села в лавах ЗСУ десь 20 чоловік поки що без жертв.

У нас в селі (київ.обл) з населенням біля 5000 осіб, мобілізовано близько 400 осіб
Загинуло 10
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:21

  jump написав:З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/593 ... vskogo-tck

Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військкома про 80-90% втрат в українській армії від мобілізованих восени 2022.

"Насправді це правдиві цифри, за нашим підрозділом у тому числі. У деяких — ще менше", — написав воїн, який перебуває під Бахмутом.

Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше.
t.me/DedXORT/116
.........

По-моему, цифры явно очень сильно преувеличены.
Попробуйте прикинуть абсолютное количество жертв при таких процентах.
Такое возможно в отдельных подразделениях/частях, но не во всей армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:У нас в селі (київ.обл) з населенням біля 5000 осіб, мобілізовано близько 400 осіб
Загинуло 10

З села звідки я родом із 200 чоловіків призовного віку мобілізували 40, загинуло 2, ще 3 повернулись в дуже важкому стані (одни з них вже помер - замерз п'яний, інший намагався покінчити самогубством), 9 знайшли спосіб повернутись здоровими, з них 7 вже закордоном ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:32

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  vitaliiangel написав:fox767676 а по делу написать мозгов нехватает?


Э потише чувак, я тебя не трогал. Я как раз по делу и максимально литературно. С т.ч зрения стороннего наблюдателя два осколка ссср наелись г.. нашару,уронив свои позиции низко-низко

це з точки зору прихильника Раші, який не бачить різниці між агресором та жертвою.

ти свою позицію показав - тебе призивати незаконно, та й інвалідність до кінця року купиш. але не треба принижувати тих, хто захищає країну й волонтерів, хто цьому сприяє.

перебування в окупації добре прочищає мозок, коли конституційні права там, в тому числі право на життя, визначає лише одна людина з автоматом. каже - роздягайся, ти роздягаєшся; каже обшук - значить обшук; каже дай машину - ти віддаєш й як там в пісні співають:"кому сказать спасибо, что живой?". саме проти цього ми й воюємо. а тим, хто втомився воювати, - можете з'їздити на окуповані території


Чуваки, ЛАД, виталик-ангел, шаман, отвлекитесь немного от интернета, отдохните, восстановите интеллектуальные силы.
У вас уже смысловые галюцинации с диаметрально противопожным пониманием нехитрой фразы , смысл которой что начав с нездоровой конкуренции 2 игрока оснолвательно десоциализировались. Один из вас почему-то увидел в этом призыв к войне до победного конца чужими руками, другой начал читать лекцию в национал-камуняцком духе.
Вы если по своей интеллектуальной усталости не догоняете контекст, то вежливо переспросите, а не кидайтесь абсурдными обвинениями. Шаман, Жертва ли Украина агрессии от фашистской России? Безуслорвно. Но почему она стала такой безащитной, куда расстратила свой людской и технический потенциал и видимо собирается продолжать в таком духе - я как гражданин имею полное право спрашивать.
Из нас 4 ых условных "ухилянтов". по всей видимости я наименее безответсвеный, соотнощение требований и контрибуций у меня минимальное, хотя конечно далеко до тех несчастных кого мобилизировали.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:35

  ЛАД написав:
  jump написав:З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/593 ... vskogo-tck

Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військкома про 80-90% втрат в українській армії від мобілізованих восени 2022.

"Насправді це правдиві цифри, за нашим підрозділом у тому числі. У деяких — ще менше", — написав воїн, який перебуває під Бахмутом.

Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше.
t.me/DedXORT/116
.........

По-моему, цифры явно очень сильно преувеличены.
Попробуйте прикинуть абсолютное количество жертв при таких процентах.
Такое возможно в отдельных подразделениях/частях, но не во всей армии.

Ясно, что преувеличены.
Мы банально не можем позволить себе такие потери.
Возможно, имелся в виду какой-то определенный набор, который в полном составе на передок попал в самую мясорубку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:40

fox767676 я всего лишь попросил писать по делу.

Исторически-психологические эссе у нас пишут сюда Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
  fox767676 написав:Но почему она стала такой безащитной, куда расстратила свой людской и технический потенциал и видимо собирается продолжать в таком духе - я как гражданин имею полное право спрашивать.
ваши предложения, отмотать 30 лет назад и вместо Кравчука выбрать Черновола? Ну спросим дальше что. На нас упадут тысячи хаймарсов и леопардов?

По Мариуполю никто ничего внятного не предложил как и куда эвакуировать 400 тыс населения за месяц до предполагаемого вторжения, где взять 40 поездов ежедневно и куда разместить такое кол-во людей.

Одни стоны как всё делается не так и неправильно. А как правильно даже попытки сложить какую-то пусть даже полу-рабочую модель нет. Одни критиканы как старички на лавочке.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 15:49, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Возможно, имелся в виду какой-то определенный набор, который в полном составе на передок попал в самую мясорубку.
скоріш за все. Хоча от сусід відділенням командував під Сєверодонецьком. Каже, що за місяць в живих залишилось 2 з 10 і то обидва поранені.
Та і на Бахмуті справжня мясорубка, багатьох знаю хто поїхав і через кілька днів вже 300 або 200...
Дюрі-бачі
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