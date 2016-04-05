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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 вер, 2023 15:48
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Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 16 вер, 2023 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 15:49
Такое
Дюрі-бачі написав: antey1969 написав:
Возможно, имелся в виду какой-то определенный набор, который в полном составе на передок попал в самую мясорубку.
скоріш за все. Хоча от сусід відділенням
командував під Сєверодонецьком
. Каже, що за місяць в живих залишилось 2 з 10 і то обидва поранені.
Та і на Бахмуті справжня мясорубка, багатьох знаю хто поїхав і через кілька днів вже 300 або 200...
вполне может быть.
В масштабах отделения/взвода, возможно, роты, которые попали в горячее место.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 15:54
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Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 16 вер, 2023 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 15:55
fox767676 написав:
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Возможно, я Вас неправильно понял - анекдот не знаю (не помню?).
Если можно, расскажите, вместе посмеёмся.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 15:55
Reuters: Украина будет проводить больше атак беспилотников на российские военные корабли. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров. Он рассказал, что в 2023 году производство беспилотных летательных аппаратов на Украине увеличилось более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. «Я думаю, что к концу этого года, если сравнивать с предыдущим, будет увеличение примерно в 120-140 раз», – отметил он. По его словам, Украина проводит испытания систем искусственного интеллекта, которые могут находить цели на расстоянии нескольких километров и направлять к ним беспилотники, даже если связь нарушена. «Некоторые беспилотники, которые мы закупаем, используют ИИ для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и определить, кто это: человек, танк или определенное транспортное средство. Эти технологии активно используются», – отметил Федоров
The New York Times: Спустя почти 19 месяцев после начала боевых действий в Украине москвичи живут в двойной реальности: конфликт превратился в фоновый шум, не вызывая серьезных нарушений, но при этом он до сих присутствует в повседневной жизни. В этом месяце Москва утопает в бело-сине-красных флагах к 867-летию столицы. Москвичи не испытывают особого беспокойства по поводу ударов беспилотных дронов. Нет сирен, предупреждающих о возможном нападении. Город продолжает расти. Краны усеивают горизонт, а по всему городу возвышаются высотные здания. На смену флагманским магазинам Zara и H&M пришли новые бренды, в том числе и отечественные. Но для некоторых последствия конфликта сказываются сильнее. Все дорожает, говорит 64-летний Александр, исполнительный директор в одной компании.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 16 вер, 2023 16:00
vitaliiangel написав: mephala написав:
вы так и не поняли основного что я писал. ну да ладно.
нет таких фраз которые бы накануне вторжения спасли мариупольцев. Упрямая математика 400тыс человек за неделю эвакуировать невозможно. Нет столько транспорта и помещений.
Вы реально так и не понимаете, что люди никому не нужны?
Что 400тыс, что 20, что 1000.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 16:02
Прораб написав: vitaliiangel написав: mephala написав:
вы так и не поняли основного что я писал. ну да ладно.
нет таких фраз которые бы накануне вторжения спасли мариупольцев. Упрямая математика 400тыс человек за неделю эвакуировать невозможно. Нет столько транспорта и помещений.
Вы реально так и не понимаете, что люди никому не нужны?
Что 400тыс, что 20, что 1000.
понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 вер, 2023 16:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 16:03
Slon_Nosov написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
про диктатуру ще рано казати.
Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".
так на жаль і буде... йде повне копіювання дій північного вови...
Про неї вже пізно говорити.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 16:05
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
про диктатуру ще рано казати.
Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".
я маю надію, що навпаки американці трохи будуть вести модерацію влади. на жаль, поки що ми цього потребуємо.
а там подивимось, як буде. в диктатуру в країні в поточній ситуації не вірю.
Хто контролюватиме, що самі на потоках?
Не треба вірити, треба розплющити очі та звірити ситуацію із законами. А якщо не помітно, то лишиться тільки молитися.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 16:07
vitaliiangel написав:
По Мариуполю никто ничего внятного не предложил как и куда эвакуировать 400 тыс населения за месяц до предполагаемого вторжения, где взять 40 поездов ежедневно и куда разместить такое кол-во людей.
За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони. 400 тис. з Маріуполя можна було б евакуювати, але знову ж таки приходимо до давньої дискусії:
перед такою евакуацією треба б закривати кордон для військовозобов'язаних і вводити валютні обмеження. А якщо б ніхто не напав?
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