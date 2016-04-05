|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 вер, 2023 15:49
Такое
Дюрі-бачі написав: antey1969 написав:
Возможно, имелся в виду какой-то определенный набор, который в полном составе на передок попал в самую мясорубку.
скоріш за все. Хоча от сусід відділенням
командував під Сєверодонецьком
. Каже, що за місяць в живих залишилось 2 з 10 і то обидва поранені.
Та і на Бахмуті справжня мясорубка, багатьох знаю хто поїхав і через кілька днів вже 300 або 200...
вполне может быть.
В масштабах отделения/взвода, возможно, роты, которые попали в горячее место.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25719
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5115 раз.
- Подякували: 4761 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 16 вер, 2023 15:55
Reuters: Украина будет проводить больше атак беспилотников на российские военные корабли. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров. Он рассказал, что в 2023 году производство беспилотных летательных аппаратов на Украине увеличилось более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. «Я думаю, что к концу этого года, если сравнивать с предыдущим, будет увеличение примерно в 120-140 раз», – отметил он. По его словам, Украина проводит испытания систем искусственного интеллекта, которые могут находить цели на расстоянии нескольких километров и направлять к ним беспилотники, даже если связь нарушена. «Некоторые беспилотники, которые мы закупаем, используют ИИ для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и определить, кто это: человек, танк или определенное транспортное средство. Эти технологии активно используются», – отметил Федоров
The New York Times: Спустя почти 19 месяцев после начала боевых действий в Украине москвичи живут в двойной реальности: конфликт превратился в фоновый шум, не вызывая серьезных нарушений, но при этом он до сих присутствует в повседневной жизни. В этом месяце Москва утопает в бело-сине-красных флагах к 867-летию столицы. Москвичи не испытывают особого беспокойства по поводу ударов беспилотных дронов. Нет сирен, предупреждающих о возможном нападении. Город продолжает расти. Краны усеивают горизонт, а по всему городу возвышаются высотные здания. На смену флагманским магазинам Zara и H&M пришли новые бренды, в том числе и отечественные. Но для некоторых последствия конфликта сказываются сильнее. Все дорожает, говорит 64-летний Александр, исполнительный директор в одной компании.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19248
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2195 раз.
- Подякували: 3147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:07
vitaliiangel написав:
По Мариуполю никто ничего внятного не предложил как и куда эвакуировать 400 тыс населения за месяц до предполагаемого вторжения, где взять 40 поездов ежедневно и куда разместить такое кол-во людей.
За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони. 400 тис. з Маріуполя можна було б евакуювати, але знову ж таки приходимо до давньої дискусії:
перед такою евакуацією треба б закривати кордон для військовозобов'язаних і вводити валютні обмеження. А якщо б ніхто не напав?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1404
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:09
jump написав:
З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.
вражаючі втрати.
ото й вся відповідь Успіху чому ніхто не спішить - бо можна втрапити в м’ясорубку а не по інетам шаритися як йому випало.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8625
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:10
Oberon написав: Дюрі-бачі написав: antey1969 написав:
Сотни тысяч, если не миллион дел одним махом? Да они в них банально погрязнут.
У них для этого ни материальных ни людских ресурсов нет.
Діджиталізація: натиснув 1 кнопку, в шаблон справи вписали потрібне прізвище, ІПН і дату й автоматично передали у виконавчу службу, де натиснули 1 кнопку - автоматично заблокували всі рахунки по ІПН...
А ще при внесенні боржника до держ реєстру боржників (теж пару кнопок), при відкритті боржником нового рахунку в будь якому укр банку, цей банк стукане про це в двс, обов'язок у них такий.
Незрозуміло нахера у війну взагалі мати рахунки, коли одним нічним засіданням можуть вирішити все, що вибреде в хворий мозок.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 559 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:11
Дюрі-бачі написав:
За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони
Харьков и Киев не были окружены. Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19248
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2195 раз.
- Подякували: 3147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:15
jump написав:
голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.
а у Львівській - план перевиконано на 113%...
А у Львові?
Я думаю у Полтавській області так само план перевиконано. Бо у Чернігівській області найбільше некрологів з Ніжина. А з Чернігові вона відсутня.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12282
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1842 раз.
- Подякували: 2648 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:15
vitaliiangel написав:
понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?
На жаль, це вже не має значення, всі наші обговорення.
Влада повністю відірвана від громадян.
Можна лише випустити пару.
Востаннє редагувалось Прораб
в Суб 16 вер, 2023 16:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 559 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:17
antey1969 написав:
Возможно, имелся в виду какой-то определенный набор, который в полном составе на передок попал в самую мясорубку.
ИМХО для боев под Бахмутом вполне реальные данные.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8625
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:17
Штурмом
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони
Харьков и Киев не были окружены. Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.
, скорее всего, не планировали брать ни один город.
Херсон брали без штурма.
Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку.
Единственное исключение - Мариуполь. Но уж сильно мешал в тылу наступавшей армии, причём на важном направлении.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 16 вер, 2023 16:38, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25719
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5115 раз.
- Подякували: 4761 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|125488
|
|
|6076
|503551
|
|
|1
|8456
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|