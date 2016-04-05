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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5065506650675068>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:49

  Дюрі-бачі написав:
  antey1969 написав:Возможно, имелся в виду какой-то определенный набор, который в полном составе на передок попал в самую мясорубку.
скоріш за все. Хоча от сусід відділенням командував під Сєверодонецьком. Каже, що за місяць в живих залишилось 2 з 10 і то обидва поранені.
Та і на Бахмуті справжня мясорубка, багатьох знаю хто поїхав і через кілька днів вже 300 або 200...

Такое вполне может быть.
В масштабах отделения/взвода, возможно, роты, которые попали в горячее место.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:55

Reuters: Украина будет проводить больше атак беспилотников на российские военные корабли. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров. Он рассказал, что в 2023 году производство беспилотных летательных аппаратов на Украине увеличилось более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. «Я думаю, что к концу этого года, если сравнивать с предыдущим, будет увеличение примерно в 120-140 раз», – отметил он. По его словам, Украина проводит испытания систем искусственного интеллекта, которые могут находить цели на расстоянии нескольких километров и направлять к ним беспилотники, даже если связь нарушена. «Некоторые беспилотники, которые мы закупаем, используют ИИ для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и определить, кто это: человек, танк или определенное транспортное средство. Эти технологии активно используются», – отметил Федоров

The New York Times: Спустя почти 19 месяцев после начала боевых действий в Украине москвичи живут в двойной реальности: конфликт превратился в фоновый шум, не вызывая серьезных нарушений, но при этом он до сих присутствует в повседневной жизни. В этом месяце Москва утопает в бело-сине-красных флагах к 867-летию столицы. Москвичи не испытывают особого беспокойства по поводу ударов беспилотных дронов. Нет сирен, предупреждающих о возможном нападении. Город продолжает расти. Краны усеивают горизонт, а по всему городу возвышаются высотные здания. На смену флагманским магазинам Zara и H&M пришли новые бренды, в том числе и отечественные. Но для некоторых последствия конфликта сказываются сильнее. Все дорожает, говорит 64-летний Александр, исполнительный директор в одной компании.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:По Мариуполю никто ничего внятного не предложил как и куда эвакуировать 400 тыс населения за месяц до предполагаемого вторжения, где взять 40 поездов ежедневно и куда разместить такое кол-во людей.

За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони. 400 тис. з Маріуполя можна було б евакуювати, але знову ж таки приходимо до давньої дискусії:
перед такою евакуацією треба б закривати кордон для військовозобов'язаних і вводити валютні обмеження. А якщо б ніхто не напав?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:09

  jump написав:З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.


вражаючі втрати.
ото й вся відповідь Успіху чому ніхто не спішить - бо можна втрапити в м’ясорубку а не по інетам шаритися як йому випало.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:10

  Oberon написав:
  Дюрі-бачі написав:
  antey1969 написав:Сотни тысяч, если не миллион дел одним махом? Да они в них банально погрязнут.
У них для этого ни материальных ни людских ресурсов нет.

Діджиталізація: натиснув 1 кнопку, в шаблон справи вписали потрібне прізвище, ІПН і дату й автоматично передали у виконавчу службу, де натиснули 1 кнопку - автоматично заблокували всі рахунки по ІПН...


А ще при внесенні боржника до держ реєстру боржників (теж пару кнопок), при відкритті боржником нового рахунку в будь якому укр банку, цей банк стукане про це в двс, обов'язок у них такий.

Незрозуміло нахера у війну взагалі мати рахунки, коли одним нічним засіданням можуть вирішити все, що вибреде в хворий мозок.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:11

  Дюрі-бачі написав:За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони
Харьков и Киев не были окружены. Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:15

  jump написав:голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.


а у Львівській - план перевиконано на 113%...

А у Львові?
Я думаю у Полтавській області так само план перевиконано. Бо у Чернігівській області найбільше некрологів з Ніжина. А з Чернігові вона відсутня.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:15

  vitaliiangel написав:понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?

На жаль, це вже не має значення, всі наші обговорення.
Влада повністю відірвана від громадян.
Можна лише випустити пару.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 16 вер, 2023 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:17

  antey1969 написав:Возможно, имелся в виду какой-то определенный набор, который в полном составе на передок попал в самую мясорубку.


ИМХО для боев под Бахмутом вполне реальные данные.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:17

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони
Харьков и Киев не были окружены. Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.

Штурмом, скорее всего, не планировали брать ни один город.
Херсон брали без штурма.
Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку.
Единственное исключение - Мариуполь. Но уж сильно мешал в тылу наступавшей армии, причём на важном направлении.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 вер, 2023 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 5065506650675068>
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