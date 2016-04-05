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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5065506650675068
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.

Штурмом жодне місто не планували брати. По плану мало бути тихо як в Мелітополі, максимум як в Херсоні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:21

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.

Штурмом жодне місто не планували брати. По плану мало бути тихо як в Мелітополі, максимум як в Херсоні.

Марик долго сопротивлялся. Брали буквально штурмом. Часть азовстали ещё долгое время контролировалась ВСУ
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Марик долго сопротивлялся. Брали буквально штурмом. Часть азовстали ещё долгое время контролировалась ВСУ
Я знаю що значну частину Маріуполя зрівняли із землею.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 16 вер, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:23

  Zebra написав:Я думаю у Полтавській області так само план перевиконано. Бо у Чернігівській області найбільше некрологів з Ніжина. А з Чернігові вона відсутня.
кто она?
  Прораб написав:
  vitaliiangel написав:понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?

На жаль, це вже не має значення, всі наші обговорення.
Влада повністю відірвана від громадян.
Можна лише випустити пару.

для фронта значения не имеет, лично для меня имеет. Я хочу понимать чем дышат интеллектуалы данной ветки (без сарказма, здесь есть умные люди, их наверное здесь большинство)
  Прораб написав:Незрозуміло нахера у війну взагалі мати рахунки, коли одним нічним засіданням можуть вирішити все, що вибреде в хворий мозок.
или деньги? введут карточки, и все сбережения обнулятся. Рыночная экономика и война несовместимы. Вы не заставите фермера работать, если он считает что риски того не стоят.
  ЛАД написав:Штурмом, скорее всего, не планировали брать ни один город.
без штурма вряд ли бы Мариуполь был так разрушен. Его буквально долбили 500кг авиабомбами.
  ЛАД написав:Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку.
по Харькову реально мало информации кроме обстрелов Северной Салтовки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:36

  Xenon написав:
  Ukrainian написав: У моєму районі офіційно загинуло 50 осіб. З мого села в лавах ЗСУ десь 20 чоловік поки що без жертв.

У нас в селі (київ.обл) з населенням біля 5000 осіб, мобілізовано близько 400 осіб
Загинуло 10

В Миколаївській області з села мобілізували майже всіх М27-50+. По втратам не знаю, але в кожному селі є і загиблі, і поранені. Може тому, що звідси переважно воюють на найгарячішому напрямку((. По Мико щодня рисачать з повістками. Підприємствам не вистачає людей, бо ніхто до них не йде, якщо треба довідка з військомату.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:49

  vitaliiangel написав:.........
  ЛАД написав:Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку.
по Харькову реально мало информации кроме обстрелов Северной Салтовки.

Харьков сильно обстреливали не только с севера, но и с востока. Просто там врага остановили чуть дальше от города - за несколько километров, поэтому дома не служили пунктами обороны, соответственно, разрушений меньше. Но м-район "Горизонт" прошлым летом был практически пустой. Заезжал в начале осени, увидел всего несколько человек и собак.
Харькову повезло, что он не был на направлении главного удара.
По Мариуполю дописал немного в предыдущем посте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:11

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.

Штурмом жодне місто не планували брати. По плану мало бути тихо як в Мелітополі, максимум як в Херсоні.

Напоминаю
Штурм
Штурм (нем. Sturm — атака, приступ) — способ овладения крепостью, аэродромом, городом или сильно укреплённой группой позиций, заключающийся в быстром и часто неожиданном нападении силами, часто превосходящими противника в уровнем боевой подготовки или численностью.

В зависимости от предшествующих действий штурм является или в виде атаки открытой силой, или в форме внезапного нападения. В первом случае успех основан на превосходстве сил атакующего и на подготовке штурма артиллерийским огнём с целью ослабить огонь обороняющегося, произвести разрушения в занятых им фортификационных сооружениях и тем подготовить путь для штурмовых колонн. Успех же внезапного нападения основывается на неподготовленности защитников, соответственно чему нападение стараются произвести ночью или на рассвете, неожиданно для обороняющегося, скрытно приблизившись к месту его расположения.

Херсон, Мелитополь были взяты штурмом, прям по классике

Харьков, Чернигов, Киев пытались так же брать, но обломались и перешли к осаде города
А в случае с Черниговом и окружении города
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:14

Кстати, интересно.
Как тут некоторые позавчера поливали грязью Маляр за сообщение об освобождении Авдеевки.
И публиковали опровержение 3-й ОШБР. А на следующий день сама 3-я ОШБР опубликовала такое сообщение только в более героическом тоне.
«З-я ОШБ освободила н. п. Андреевку. В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен», — сказано в заявлении бригады.

В ней утверждают, что за несколько дней боев за село фактически была уничтожена 72-я российская бригада: начальник бригадной разведки, три комбата и почти вся пехота вместе с офицерами и значительным количеством техники.

«По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника [то есть погибших и раненых] и другие самые интересные детали операции — позже», — заявили в бригаде.

Цитата отсюда - https://www.bbc.com/russian/articles/c51qz09lnz4o.
Это всё произошло вчера утром?
Так может не стоит швырять ... навозом в людей? В данном случае, в Маляр. Если командованию 3-й ОШБР захотелось попиариться, то это их проблемы, а не Маляр.
При этом уже позавчера:
Однако потерю Андреевки тогда уже признавали некоторые российские военкоры и военные. «Клещеевка и Андреевка — всё. Это флаг Бахмута если что», — писал телеграм-канал «Тринадцатый». Об этом же сообщали и другие российские ресурсы.

Цитата оттуда же.
ЛАД
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