Додано: Суб 16 вер, 2023 16:23

Zebra написав: Я думаю у Полтавській області так само план перевиконано. Бо у Чернігівській області найбільше некрологів з Ніжина. А з Чернігові вона відсутня. Я думаю у Полтавській області так само план перевиконано. Бо у Чернігівській області найбільше некрологів з Ніжина. А з Черніговівідсутня.

Прораб написав: vitaliiangel написав: понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения? понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?

На жаль, це вже не має значення, всі наші обговорення.

Влада повністю відірвана від громадян.

Можна лише випустити пару. На жаль, це вже не має значення, всі наші обговорення.Влада повністю відірвана від громадян.Можна лише випустити пару.

Прораб написав: Незрозуміло нахера у війну взагалі мати рахунки, коли одним нічним засіданням можуть вирішити все, що вибреде в хворий мозок. Незрозуміло нахера у війну взагалі мати рахунки, коли одним нічним засіданням можуть вирішити все, що вибреде в хворий мозок.

ЛАД написав: Штурмом, скорее всего, не планировали брать ни один город. Штурмом, скорее всего, не планировали брать ни один город.

ЛАД написав: Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку. Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку.

кто она?для фронта значения не имеет, лично для меня имеет. Я хочу понимать чем дышат интеллектуалы данной ветки (без сарказма, здесь есть умные люди, их наверное здесь большинство)или деньги? введут карточки, и все сбережения обнулятся. Рыночная экономика и война несовместимы. Вы не заставите фермера работать, если он считает что риски того не стоят.без штурма вряд ли бы Мариуполь был так разрушен. Его буквально долбили 500кг авиабомбами.по Харькову реально мало информации кроме обстрелов Северной Салтовки.