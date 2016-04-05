Додано: Суб 16 вер, 2023 17:14

«З-я ОШБ освободила н. п. Андреевку. В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен», — сказано в заявлении бригады.



В ней утверждают, что за несколько дней боев за село фактически была уничтожена 72-я российская бригада: начальник бригадной разведки, три комбата и почти вся пехота вместе с офицерами и значительным количеством техники.



«По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника [то есть погибших и раненых] и другие самые интересные детали операции — позже», — заявили в бригаде.

Однако потерю Андреевки тогда уже признавали некоторые российские военкоры и военные. «Клещеевка и Андреевка — всё. Это флаг Бахмута если что», — писал телеграм-канал «Тринадцатый». Об этом же сообщали и другие российские ресурсы.

Кстати, интересно.Как тут некоторые позавчера поливали грязью Маляр за сообщение об освобождении Авдеевки.И публиковали опровержение 3-й ОШБР. А на следующий день сама 3-я ОШБР опубликовала такое сообщение только в более героическом тоне.Цитата отсюда -Это всё произошло вчера утром?Так может не стоит швырять ... навозом в людей? В данном случае, в Маляр. Если командованию 3-й ОШБР захотелось попиариться, то это их проблемы, а не Маляр.При этом уже позавчера:Цитата оттуда же.