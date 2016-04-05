Ukrainian написав: У моєму районі офіційно загинуло 50 осіб. З мого села в лавах ЗСУ десь 20 чоловік поки що без жертв.
У нас в селі (київ.обл) з населенням біля 5000 осіб, мобілізовано близько 400 осіб Загинуло 10
В Миколаївській області з села мобілізували майже всіх М27-50+. По втратам не знаю, але в кожному селі є і загиблі, і поранені. Може тому, що звідси переважно воюють на найгарячішому напрямку((. По Мико щодня рисачать з повістками. Підприємствам не вистачає людей, бо ніхто до них не йде, якщо треба довідка з військомату.
ЛАД написав:Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку.
по Харькову реально мало информации кроме обстрелов Северной Салтовки.
Харьков сильно обстреливали не только с севера, но и с востока. Просто там врага остановили чуть дальше от города - за несколько километров, поэтому дома не служили пунктами обороны, соответственно, разрушений меньше. Но м-район "Горизонт" прошлым летом был практически пустой. Заезжал в начале осени, увидел всего несколько человек и собак. Харькову повезло, что он не был на направлении главного удара. По Мариуполю дописал немного в предыдущем посте.
Штурм (нем. Sturm — атака, приступ) — способ овладения крепостью, аэродромом, городом или сильно укреплённой группой позиций, заключающийся в быстром и часто неожиданном нападении силами, часто превосходящими противника в уровнем боевой подготовки или численностью.
В зависимости от предшествующих действий штурм является или в виде атаки открытой силой, или в форме внезапного нападения. В первом случае успех основан на превосходстве сил атакующего и на подготовке штурма артиллерийским огнём с целью ослабить огонь обороняющегося, произвести разрушения в занятых им фортификационных сооружениях и тем подготовить путь для штурмовых колонн. Успех же внезапного нападения основывается на неподготовленности защитников, соответственно чему нападение стараются произвести ночью или на рассвете, неожиданно для обороняющегося, скрытно приблизившись к месту его расположения.
Херсон, Мелитополь были взяты штурмом, прям по классике
Харьков, Чернигов, Киев пытались так же брать, но обломались и перешли к осаде города А в случае с Черниговом и окружении города
Кстати, интересно. Как тут некоторые позавчера поливали грязью Маляр за сообщение об освобождении Авдеевки. И публиковали опровержение 3-й ОШБР. А на следующий день сама 3-я ОШБР опубликовала такое сообщение только в более героическом тоне.
«З-я ОШБ освободила н. п. Андреевку. В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен», — сказано в заявлении бригады.
В ней утверждают, что за несколько дней боев за село фактически была уничтожена 72-я российская бригада: начальник бригадной разведки, три комбата и почти вся пехота вместе с офицерами и значительным количеством техники.
«По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника [то есть погибших и раненых] и другие самые интересные детали операции — позже», — заявили в бригаде.
Цитата отсюда - https://www.bbc.com/russian/articles/c51qz09lnz4o. Это всё произошло вчера утром? Так может не стоит швырять ... навозом в людей? В данном случае, в Маляр. Если командованию 3-й ОШБР захотелось попиариться, то это их проблемы, а не Маляр. При этом уже позавчера:
Однако потерю Андреевки тогда уже признавали некоторые российские военкоры и военные. «Клещеевка и Андреевка — всё. Это флаг Бахмута если что», — писал телеграм-канал «Тринадцатый». Об этом же сообщали и другие российские ресурсы.
Reuters: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может «расстаться» с Евросоюзом, если это будет необходимо. «ЕС пытается отделиться от Турции. Мы будем давать свои оценки этим событиям и, если потребуется, можем расстаться с ЕС», – сказал он