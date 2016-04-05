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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5066506750685069>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:23

  Zebra написав:Я думаю у Полтавській області так само план перевиконано. Бо у Чернігівській області найбільше некрологів з Ніжина. А з Чернігові вона відсутня.
кто она?
  Прораб написав:
  vitaliiangel написав:понимаю больше, чем хотелось бы. война обнуляет ценность человеческой жизни. 1 смерть трагедия, 100тыс - статистика. Ваши предложения?

На жаль, це вже не має значення, всі наші обговорення.
Влада повністю відірвана від громадян.
Можна лише випустити пару.

для фронта значения не имеет, лично для меня имеет. Я хочу понимать чем дышат интеллектуалы данной ветки (без сарказма, здесь есть умные люди, их наверное здесь большинство)
  Прораб написав:Незрозуміло нахера у війну взагалі мати рахунки, коли одним нічним засіданням можуть вирішити все, що вибреде в хворий мозок.
или деньги? введут карточки, и все сбережения обнулятся. Рыночная экономика и война несовместимы. Вы не заставите фермера работать, если он считает что риски того не стоят.
  ЛАД написав:Штурмом, скорее всего, не планировали брать ни один город.
без штурма вряд ли бы Мариуполь был так разрушен. Его буквально долбили 500кг авиабомбами.
  ЛАД написав:Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку.
по Харькову реально мало информации кроме обстрелов Северной Салтовки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:36

  Xenon написав:
  Ukrainian написав: У моєму районі офіційно загинуло 50 осіб. З мого села в лавах ЗСУ десь 20 чоловік поки що без жертв.

У нас в селі (київ.обл) з населенням біля 5000 осіб, мобілізовано близько 400 осіб
Загинуло 10

В Миколаївській області з села мобілізували майже всіх М27-50+. По втратам не знаю, але в кожному селі є і загиблі, і поранені. Може тому, що звідси переважно воюють на найгарячішому напрямку((. По Мико щодня рисачать з повістками. Підприємствам не вистачає людей, бо ніхто до них не йде, якщо треба довідка з військомату.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:49

  vitaliiangel написав:.........
  ЛАД написав:Харьков рассчитывали взять так же, с наскоку.
по Харькову реально мало информации кроме обстрелов Северной Салтовки.

Харьков сильно обстреливали не только с севера, но и с востока. Просто там врага остановили чуть дальше от города - за несколько километров, поэтому дома не служили пунктами обороны, соответственно, разрушений меньше. Но м-район "Горизонт" прошлым летом был практически пустой. Заезжал в начале осени, увидел всего несколько человек и собак.
Харькову повезло, что он не был на направлении главного удара.
По Мариуполю дописал немного в предыдущем посте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:11

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.

Штурмом жодне місто не планували брати. По плану мало бути тихо як в Мелітополі, максимум як в Херсоні.

Напоминаю
Штурм
Штурм (нем. Sturm — атака, приступ) — способ овладения крепостью, аэродромом, городом или сильно укреплённой группой позиций, заключающийся в быстром и часто неожиданном нападении силами, часто превосходящими противника в уровнем боевой подготовки или численностью.

В зависимости от предшествующих действий штурм является или в виде атаки открытой силой, или в форме внезапного нападения. В первом случае успех основан на превосходстве сил атакующего и на подготовке штурма артиллерийским огнём с целью ослабить огонь обороняющегося, произвести разрушения в занятых им фортификационных сооружениях и тем подготовить путь для штурмовых колонн. Успех же внезапного нападения основывается на неподготовленности защитников, соответственно чему нападение стараются произвести ночью или на рассвете, неожиданно для обороняющегося, скрытно приблизившись к месту его расположения.

Херсон, Мелитополь были взяты штурмом, прям по классике

Харьков, Чернигов, Киев пытались так же брать, но обломались и перешли к осаде города
А в случае с Черниговом и окружении города
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:14

Кстати, интересно.
Как тут некоторые позавчера поливали грязью Маляр за сообщение об освобождении Авдеевки.
И публиковали опровержение 3-й ОШБР. А на следующий день сама 3-я ОШБР опубликовала такое сообщение только в более героическом тоне.
«З-я ОШБ освободила н. п. Андреевку. В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен», — сказано в заявлении бригады.

В ней утверждают, что за несколько дней боев за село фактически была уничтожена 72-я российская бригада: начальник бригадной разведки, три комбата и почти вся пехота вместе с офицерами и значительным количеством техники.

«По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200-х, 300-х противника [то есть погибших и раненых] и другие самые интересные детали операции — позже», — заявили в бригаде.

Цитата отсюда - https://www.bbc.com/russian/articles/c51qz09lnz4o.
Это всё произошло вчера утром?
Так может не стоит швырять ... навозом в людей? В данном случае, в Маляр. Если командованию 3-й ОШБР захотелось попиариться, то это их проблемы, а не Маляр.
При этом уже позавчера:
Однако потерю Андреевки тогда уже признавали некоторые российские военкоры и военные. «Клещеевка и Андреевка — всё. Это флаг Бахмута если что», — писал телеграм-канал «Тринадцатый». Об этом же сообщали и другие российские ресурсы.

Цитата оттуда же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:41

дружба с пу до добра не доведёт

Reuters: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может «расстаться» с Евросоюзом, если это будет необходимо. «ЕС пытается отделиться от Турции. Мы будем давать свои оценки этим событиям и, если потребуется, можем расстаться с ЕС», – сказал он
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:50

  ЛАД написав:Кстати, интересно.
Как тут некоторые позавчера поливали грязью Маляр за сообщение об освобождении Авдеевки.
И публиковали опровержение 3-й ОШБР.

"Не кажи гоп, поки не перескочишь"
  ЛАД написав:Так может не стоит швырять ... навозом в людей? В данном случае, в Маляр. Если командованию 3-й ОШБР захотелось попиариться, то это их проблемы, а не Маляр.

Оп-пачки, ещё недавно ты топил за то, как тут шпыняют Долярчика, мол, военных обижают

И сам же, выливаешь навоз на военных. Потому что, Маляр поставили на место, чтобы лишнего не трындела
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 16 вер, 2023 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:52

За нового глави Мінкульту буде відповідальний за національний телемарафон – Офіс президента

У Міністерстві культури та інформаційної політики України планують ввести посаду відповідального за національний телемарафон, розповів радник глави ОП Михайло Подоляк, пише "Бабель".

"Поки що такої людини немає. Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати.

то есть деньги выделялись а ответственного не было.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:53

  vitaliiangel написав:
Reuters: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может «расстаться» с Евросоюзом, если это будет необходимо. «ЕС пытается отделиться от Турции. Мы будем давать свои оценки этим событиям и, если потребуется, можем расстаться с ЕС», – сказал он

Это в контексте вступления Турции в ЕС

Но как можно расстаться с тем, чего нет ?
Турция не в ЕС
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 18:02

  vitaliiangel написав:По Мариуполю никто ничего внятного не предложил как и куда эвакуировать 400 тыс населения за месяц до предполагаемого вторжения, где взять 40 поездов ежедневно и куда разместить такое кол-во людей.


Почему об эвакуации говорится как о централизированном явлении? Достаточно открыть границы и те кто хочет эвакуируют себя сами. Как-то же эвакуировалось пол-Киева и Харькова в начале войны на ЗУ. Еще бы мозга властям добавить оружие с грузовкиов не раздавать и ТРО не создавать с блокпостами через каждый километр, откда и пробки и проблемы - и глядишь и эвакуация бы гладкой была.
katso
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