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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:11
pesikot написав: vitaliiangel написав:
Reuters: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может «расстаться» с Евросоюзом, если это будет необходимо. «ЕС пытается отделиться от Турции. Мы будем давать свои оценки этим событиям и, если потребуется, можем расстаться с ЕС», – сказал он
Это в контексте вступления Турции в ЕС
Но как можно расстаться с тем, чего нет ?
Турция не в ЕС
Это он сказал, наверное, в ответ Австрии, которая заявила, что надо быть честными с Турцией и закончить 20-летние переговоры о ее вступлении в ЕС отказом.
Дурак Эрдоган. Потеряет рынки ЕС и что тогда? Китай его быстро на место поставит.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:22
vitaliiangel написав:pesikot
давай мы тебя устроим в телемарафон. О чём эта передача, о спорте? будешь бегать там по кругу.
katso написав:
Достаточно открыть границы и те кто хочет эвакуируют себя сами
сами от Мариуполя до Польши, пешком что ли? Как раз с Киева и Харькова каждый час ехал эвакуационный поезд, забитый под потолок. Люди 10 часов ехали стоя в проходе. С других городов эвакуации не было. Кто мог ехал на своем авто, топлива на заправках тоже не было.
Ну так где причина а где следствие? Речь то о том что власть знала о нападении но сознательно умолчала (по крайней мере так заявил Арестович) чтоб не создавать паники - с обратным эффектом паники по факту нападения, когда все ломанулись в один день, выметая бензин, спя на полу в поезде и т.п. Если б власть заявила о готовящемся нападении заранее - процесс бы наоборот растянулся бы во времени с минимизацией эффекта паники (ну кто-то бы сразу рванул, кто-то бы неторопясь собрался и рванул - а кто-то бы посидел еще пока не припекло и т.п.)
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:29
fler написав: pesikot написав:
Это в контексте вступления Турции в ЕС
Но как можно расстаться с тем, чего нет ?
Турция не в ЕС
Это он сказал, наверное, в ответ Австрии, которая заявила, что надо быть честными с Турцией и закончить 20-летние переговоры о ее вступлении в ЕС отказом.
Дурак Эрдоган. Потеряет рынки ЕС и что тогда? Китай его быстро на место поставит.
Ну как бы 24 года переговоры идут и сам Эрдоган явно не желает вступать в ЕС, тому що, не хочет выполнять условия для вступления
Тут ему вполне можно встать в третью позицию, мол, не очень-то и хотелось
Европейские рынки он вряд ли потеряет, а вот китайская панда таки может подойти сзади, с нехорошими намерениями. Но это не сейчас
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:33
ЛАД написав: Banderlog написав:
.........
думаю пора переговори відновлювати. Дати росії зберегти лице відмовитись од нато, ну й іще якусь хрєнь тіпа російську зробити державною. Поки ми ще маєм за собою силу. Після виснаження наших військ в контрнаступі і якщо вони проведуть мобілізацію говорити вони точно не будуть.
Это надо было делать до войны, чтобы предотвратить её.
Сегодня это значительно сложнее.
поучительно послушать мысли ватников...
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:38
fox767676 написав: Shaman написав: fox767676 написав:
Э потише чувак, я тебя не трогал. Я как раз по делу и максимально литературно. С т.ч зрения стороннего наблюдателя два осколка ссср наелись г.. нашару,уронив свои позиции низко-низко
це з точки зору прихильника Раші, який не бачить різниці між агресором та жертвою.
ти свою позицію показав - тебе призивати незаконно, та й інвалідність до кінця року купиш. але не треба принижувати тих, хто захищає країну й волонтерів, хто цьому сприяє.
перебування в окупації добре прочищає мозок, коли конституційні права там, в тому числі право на життя, визначає лише одна людина з автоматом. каже - роздягайся, ти роздягаєшся; каже обшук - значить обшук; каже дай машину - ти віддаєш й як там в пісні співають:"кому сказать спасибо, что живой?". саме проти цього ми й воюємо. а тим, хто втомився воювати, - можете з'їздити на окуповані території
Чуваки, ЛАД, виталик-ангел, шаман, отвлекитесь немного от интернета, отдохните, восстановите интеллектуальные силы.
У вас уже смысловые галюцинации с диаметрально противопожным пониманием нехитрой фразы , смысл которой что начав с нездоровой конкуренции 2 игрока оснолвательно десоциализировались. Один из вас почему-то увидел в этом призыв к войне до победного конца чужими руками, другой начал читать лекцию в национал-камуняцком духе.
Вы если по своей интеллектуальной усталости не догоняете контекст, то вежливо переспросите, а не кидайтесь абсурдными обвинениями. Шаман, Жертва ли Украина агрессии от фашистской России? Безуслорвно. Но почему она стала такой безащитной, куда расстратила свой людской и технический потенциал и видимо собирается продолжать в таком духе - я как гражданин имею полное право спрашивать.
Из нас 4 ых условных "ухилянтов". по всей видимости я наименее безответсвеный, соотнощение требований и контрибуций у меня минимальное, хотя конечно далеко до тех несчастных кого мобилизировали.
вже трохи здав назад, але щоб не стратити обличчя, так?
використав тупу фразу про лайно, причому в контексті що однаково - ой, а що вам не сподобалось.
а з приводу беззахисної - ми з Рашою нерівні країни, ми все одно не змогли б створити рівноцінну армію, не кажучи вже про ядерну зброю. тому приклад, коли сильна країна напала на слабку (як вони думали). але отримавши в гризло, тепер щосили намагаються зупинитися - але вкрадене повертати не збираються. типова москальська логіка
з приводу ухилянта - можна сказати чесний. чесно кажеш, що не встиг й жалкуєш, але збираєшся купити інвалідність.й взагалі тебе призивати - це порушення всіх законів - "я буду жаловаться"
й напевне, це ЛАД
почав зловживати - називаючи націоналістами тих, хто щось каже добре про країну. й не дуже добре на адресу Раші. ще раз нагадаю - як відносились до фащистської Німеччини в СРСР- там все зрозуміло, без полутонів? так чому, коли зараз в Україні також само відносяться до Раші, це викликає подив??? бо відчуваєте себе частиною руського миру? отож... я вже мовчу, що це горлають російськомовні форумчани, в яких щелепа (ні, клавіатура) не так влаштована
може у вас дійсно немає української розкладки на клавіатурі?..
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:40
ЛАД написав: Прораб написав: ЛАД написав:
О тех переговорах нет никакой информации. Во всяком случае, у меня.
Про це відомо буквально таке.
З нашого боку, у переговорному процесі був задіяний нинішній міністр Умеров. Маючи зв'язки з турецькою "діаспорою" та вихід на впливових людей до процесу був "підключений" колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Який у цей час прилітав у столиці обох держав. Деякі домовленості були досягнуті, що говорить про зміни у діях обох сторін, але згодом щось пішло інакше, вже за участю третьої сторони.
Чи можна на якийсь час змінити релігію, кожен вирішує сам.
В принципе, были сообщения о "предварительных договорённостях" (и какие-то "утечки" о них) и о том, что делегации разъехались для "уточнения позиций" и "переговоры будут продолжены". И всё. На этом всё закончилось.
Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
тому що UK
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:42
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Уже как-то писал - интересно было бы знать точнее предложения сторон, о чём договорились и почему всё сорвалось и мы получили длительную войну с непонятными сроками.
обе стороны морозятся те дни вспоминать и наверное есть почему. На рф тоже задаются вопросом, о чем таком тогда договорились, что им пришлось уйти из под Киева.
недавно показував бункерний бумажку з домовленостями
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:42
katso написав:
Ну так где причина а где следствие?
давайте поищем
katso написав:
власть знала о нападении но сознательно умолчала (по крайней мере так заявил Арестович) чтоб не создавать паники
допустим да (я лично уверен что да)
katso написав:
Если б власть заявила о готовящемся нападении заранее - процесс бы наоборот растянулся бы во времени с минимизацией эффекта паники
и бенз со всем остальным исчез бы на месяц раньше. Вы как владелец заправки покупали бы бензовозы топлива, зная что сегодня-завтра нападут? Или владелец автобусного парка. Неужели бы до последнего дня работали? Помню 24.02 рядом домом все магазины-аптеки просто позакрывались. Я такой что запасов не делаю о..уел , даже мыло не продавалось. Имхо предупредили бы за месяц было бы ровно то же самое, только на месяц раньше. Паника не привязана к датам. Это иррационально.
flyman написав:
недавно показував бункерний бумажку з домовленостями
муха это сенсация, дай ссылку! впрочем не надо. Я ему не очень верю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 вер, 2023 18:50, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:43
vitaliiangel написав:
За нового глави Мінкульту буде відповідальний за національний телемарафон – Офіс президента
У Міністерстві культури та інформаційної політики України планують ввести посаду відповідального за національний телемарафон, розповів радник глави ОП Михайло Подоляк, пише "Бабель".
"Поки що такої людини немає. Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати.
то есть деньги выделялись а ответственного не было.
ответственный уверен что был, только отдельной штатной должности не было.
теперь должность введут и кого то пристроют.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:45
ЛАД написав:
Первые примерно 7 мин., пока разбирает реалистичность законопроекта, - по делу.
Последние 2,5 мин. ...
Тут называли цифру, сколько мужчин 18-60 в Австрии. Я, конечно, не знаю, соцопросы такие не проводились, но, думаю, если бы границы открыли, как хочет Ваш юрист, количество мужчин 18-60 за границей выросло бы в разы. Количество женщин и детей тоже увеличилось бы.
Все эти разговоры об открытии границ немного удивляют на фоне 90%, выступающих за войну до победы по данным соцопросов.
Или "пусть повоюет кто-то, а я повоюю из Вены (Праги, Берлина, Варшавы, ...)"?
як в СРСР, за залізним занавісом, аби чого би не сталося,
твердою рукою у світле майбутнє
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