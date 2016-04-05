Стороны также согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Украинская сторона предложила такую схему:
Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса; вопрос о статусе и судьбе районов, контролируемых так называемыми "народными республиками", вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече; Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально. Предыдущий пункт (если договоренность о нем будет достигнута) фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты. Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов. Украина передала России свои предложения относительно договора о гарантиях безопасности для нее, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.
Такими гарантами Украина видит Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Некоторые из них уже дали предварительное согласие.
-зелений коридор для цивільних на окупованих територіях (саме після 29 березня більшість тих , хто бажав виїхати з Маріуполя мали цю можливість
Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".
Опасность есть, но, по-моему, Вы её не там видите. Проблема не в телемарафоне. Во время войны ограничения демократии естественны. Опасность в том, что на то, о чём Вы написали, ориентирована "активная" часть общества. Особенно, если судить по этой ветке. Причём, по-моему, больше не военных, а штатских, которым надо хоть как-то продемонстрировать, что они "тоже пахали". Опасность не в диктатуре, а в тоталитаризме. Между ними есть сходство, но всё же это разные вещи. На параллельной ветке я уже выложил ссылку, повторю и здесь. По этому вопросу, в основном, примерно с 12 по 20 мин. Но есть и ещё. Интересно о нашей журналистике и не только. Да и вообще рекомендую.
А зовнішнє керування було б добре.
послухав фоном, витратив час.
стандартний набір рашистських наративів. обережненько так, дуже багато блабла ні про що, але: - європейський шлях - це купа емігрантів й соціальні експерименти - колективна відповідальність за партіотизм - якщо маєш патріотичну точку зору - то ми винні, що москаль - й така інша дурня - поміж води, як сказав - води більше всього
я так розумію "експерти" які були як не в Медведчука, то десь на донбаських каналах. Шелест - це не той, що в 2014 волав в Луганьску "РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ"?
читайте краще Ярослава Грицака. якщо подужаєте українською
Кончайте придуриваться, шаман оленеводский еще меня "русским миром" будет попрекать. Переименуйся в мольфара будешь мне что-то закидать. Я жертвую для Украины сколько считаю нужным, больше не собираюсь, и принципиально не буду, в т.ч из-за наличия таких неудачных сограждан как вы. Если государство недостаточно сильно относительно агрессивного и мощного соседа оно 1) старается стать эффективным и сплоченным 2) строит Фортификации 3)активизирует дипломатию, ищет союзников, военно-политические блоки, избегает конфронтации. Это про большинство соседей европейских соседей рашкованиию, исключая Украину. Большинство из этих условий не выполнялись одновременно, народ кидало из крайности в крайность. Нехер было при Ющенко звиздеть про оранжевые революции в Минске и Москве, НАТО и т.д, надо было просто держать на плаву ВПК и вести кулуарные переговоры с НАТО. Вот эта вот бесплодная оранжево-демокроатическая трескотня политиков, которые через 5-10 лет вдруг оказываются реальными ватниками, агентами Москвы по-моему мнению и есть поглощение лайна по-ковбойски
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 вер, 2023 19:41, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Нехер было при Ющенко звиздеть про оранжевые революции в Минске и Москве, НАТО и т.д, надо было просто держать на плаву ВПК и вести кулуарные переговоры с НАТО. Вот эта вот бесплодная оранжево-демокроатическая трескотня политиков, которые через 5-10 лет вдруг оказываются реальными ватниками, агентами Москвы по-моему мнению и есть поглощение лайна по-ковбойски
Это когда при Ющенко звиздели про революции в Минске ? Ты ничего не перепутал ?
Оранжевых уже нет, хрен знает сколько лет.
У тебя какой-то набор бреда Постарайся всё это сформулировать конкретнее, без навешивания ярлыков, с фактами и без эмоций
Shaman После ответа Вам fox767676 стало интересно, что же Вы написали. Открыл Ваш пост. Лучше бы не открывал. Ну, конечно, куда же достаточно известному украинскому философу до "не обычного" экономиста. Понятно, у него "блабла ні про що", "рашистські наративи", "вода"... В общем, у Вас стандартный набор. Как раз то, о чём сказал Баумейстер (1-й вариант) и я написал о "штатских".
fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу». Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу. Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html
Хочу побачити, як страждає батальйон Монако
Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать. Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.