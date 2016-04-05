ЛАД написав:

Дюрі-бачі написав: Shaman написав: про диктатуру ще рано казати. про диктатуру ще рано казати. Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби". Головне щоб не було потім пізно казати. Той же телемарафон заклав фундамент пропаганди, зачистка політичних опонентів, поки тільки "ворогів держави". Ну і найстрашніше для мене це "пауза" для законів, або турбореактивне внесення змін заради "військової потреби".

Опасность есть, но, по-моему, Вы её не там видите. Проблема не в телемарафоне. Во время войны ограничения демократии естественны. Опасность в том, что на то, о чём Вы написали, ориентирована "активная" часть общества. Особенно, если судить по этой ветке. Причём, по-моему, больше не военных, а штатских, которым надо хоть как-то продемонстрировать, что они "тоже пахали".Опасность не в диктатуре, а в тоталитаризме. Между ними есть сходство, но всё же это разные вещи.На параллельной ветке я уже выложил ссылку, повторю и здесь. По этому вопросу, в основном, примерно с 12 по 20 мин. Но есть и ещё. Интересно о нашей журналистике и не только. Да и вообще рекомендую.А зовнішнє керування було б добре.