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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:04
flyman написав: fox767676 написав: vitaliiangel написав:fox767676
а по делу написать мозгов нехватает?
Э потише чувак, я тебя не трогал. Я как раз по делу и максимально литературно. С т.ч зрения стороннего наблюдателя два осколка ссср наелись г.. нашару,уронив свои позиции низко-низко
війна за "іспанську" спадщину
У русских єтой спадщины 17 млн км кв, гниет и так бесхозная. Запросто могли б на Волге дуликаты Киева построить, и на Каспии - Одессы, если их фантомные боли свербят. Крым по факту до 2014 был русско-украинским кондоминиумом. Касательно Украины, то нас держат в узком коридоре возможностей, плохо конечно, что мало оружия, и шансы отвоевать Херсонскую и Запорожскую области невелики. Но с другой стороны, возможно психологи из условного ЦРУ просчитали, что если Украина быстро деокупирует хотя бы Мелитополь, то наш вова начнет замахиваться сразу на Сочи с Кубанью, а после Крыма так вообще мыть сапоги в индийском океане, поэтому лучше умерить его пыл недопоставками оружия
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:08
fox767676 написав: flyman написав:
війна за "іспанську" спадщину
У русских єтой спадщины 17 млн км кв, гниет и так бесхозная. Запросто могли б на Волге дуликаты Киева построить, и на Каспии - Одессы, если их фантомные боли свербят. Крым по факту до 2014 был русско-украинским кондоминиумом. Касательно Украины, то нас держат в узком коридоре возможностей, плохо конечно, что мало оружия, и шансы отвоевать Херсонскую и Запорожскую области невелики. Но с другой стороны, возможно психологи из условного ЦРУ просчитали, что если Украина быстро деокупирует хотя бы Мелитополь, то наш вова начнет замахиваться сразу на Сочи с Кубанью, а после Крыма так вообще мыть сапоги в индийском океане, поэтому лучше умерить его пыл недопоставками оружия
панславізм (в РФ - руській міръ)
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 16 вер, 2023 21:22, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:12
fox767676 написав:
Но с другой стороны, возможно психологи из условного ЦРУ просчитали, что если Украина быстро деокупирует хотя бы Мелитополь, то наш вова начнет замахиваться сразу на Сочи с Кубанью, а после Крыма так вообще мыть сапоги в индийском океане, поэтому лучше умерить его пыл недопоставками оружия
Какая каша у тебя в голове
Венигрет, щи и оливье в одном флаконе
Какое ЦРУ ?
Какое замахивание на Сочи с Кубанью ?
А мыть сапоги в индийском океане хотел Жириновский
Зачем ты так палишься? Российская консерва
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:21
pesikot написав: fox767676 написав:
Но с другой стороны, возможно психологи из условного ЦРУ просчитали, что если Украина быстро деокупирует хотя бы Мелитополь, то наш вова начнет замахиваться сразу на Сочи с Кубанью, а после Крыма так вообще мыть сапоги в индийском океане, поэтому лучше умерить его пыл недопоставками оружия
Какая каша у тебя в голове
Венигрет, щи и оливье в одном флаконе
Какое ЦРУ ?
Какое замахивание на Сочи с Кубанью ?
А мыть сапоги в индийском океане хотел Жириновский
Зачем ты так палишься? Российская консерва
чучело песячье, ты заипало гавканьем. Избыток агрессии - иди на фронт, может там найдут тебе применение.
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fox767676
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:25
fox767676 он всех Российская консерва называет. У него это типа здрасьте.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:30
flyman написав:
панславізм (в РФ - руській міръ)
паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:32
vitaliiangel написав:fox767676
он всех Российская консерва называет. У него это типа здрасьте.
Понял.Я его забаню, чтобы лишний раз не ругать. Он может и не слишком плохой, просто ментальный недуг
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:33
fox767676
Остановить нас можно в любой момент и практически моментально. Прекратить поставки боеприпасов и через неделю полная остановка - стрелять нечем будет.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:36
ЛАД написав:fox767676
Остановить нас можно в любой момент и практически моментально. Прекратить поставки боеприпасов и через неделю полная остановка - стрелять нечем будет.
я тоже думаю что Зеленский на коротком поводке и выполняет исключительно медийные функции. Даже кейс по зерну порешать не может. Экономика работает вопреки всему на 70% благодаря дотациям.
fox767676 написав:
просто ментальный недуг
многократно мной описанный
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 вер, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:36
ЛАД написав:fox767676
Остановить нас можно в любой момент и практически моментально. Прекратить поставки боеприпасов и через неделю полная остановка - стрелять нечем будет.
Они ж не звери резкие движения делать. Но єто лищь одно из предположений, более-менее оптимистических, что конфликт управляем из благих побуждений
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fox767676
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