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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50695070507150725073>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:04

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  vitaliiangel написав:fox767676 а по делу написать мозгов нехватает?


Э потише чувак, я тебя не трогал. Я как раз по делу и максимально литературно. С т.ч зрения стороннего наблюдателя два осколка ссср наелись г.. нашару,уронив свои позиции низко-низко

війна за "іспанську" спадщину


У русских єтой спадщины 17 млн км кв, гниет и так бесхозная. Запросто могли б на Волге дуликаты Киева построить, и на Каспии - Одессы, если их фантомные боли свербят. Крым по факту до 2014 был русско-украинским кондоминиумом. Касательно Украины, то нас держат в узком коридоре возможностей, плохо конечно, что мало оружия, и шансы отвоевать Херсонскую и Запорожскую области невелики. Но с другой стороны, возможно психологи из условного ЦРУ просчитали, что если Украина быстро деокупирует хотя бы Мелитополь, то наш вова начнет замахиваться сразу на Сочи с Кубанью, а после Крыма так вообще мыть сапоги в индийском океане, поэтому лучше умерить его пыл недопоставками оружия
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:08

панславізм

  fox767676 написав:
  flyman написав:війна за "іспанську" спадщину


У русских єтой спадщины 17 млн км кв, гниет и так бесхозная. Запросто могли б на Волге дуликаты Киева построить, и на Каспии - Одессы, если их фантомные боли свербят. Крым по факту до 2014 был русско-украинским кондоминиумом. Касательно Украины, то нас держат в узком коридоре возможностей, плохо конечно, что мало оружия, и шансы отвоевать Херсонскую и Запорожскую области невелики. Но с другой стороны, возможно психологи из условного ЦРУ просчитали, что если Украина быстро деокупирует хотя бы Мелитополь, то наш вова начнет замахиваться сразу на Сочи с Кубанью, а после Крыма так вообще мыть сапоги в индийском океане, поэтому лучше умерить его пыл недопоставками оружия

панславізм (в РФ - руській міръ)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 вер, 2023 21:22, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:12

  fox767676 написав:Но с другой стороны, возможно психологи из условного ЦРУ просчитали, что если Украина быстро деокупирует хотя бы Мелитополь, то наш вова начнет замахиваться сразу на Сочи с Кубанью, а после Крыма так вообще мыть сапоги в индийском океане, поэтому лучше умерить его пыл недопоставками оружия

Какая каша у тебя в голове
Венигрет, щи и оливье в одном флаконе

Какое ЦРУ ?
Какое замахивание на Сочи с Кубанью ?

А мыть сапоги в индийском океане хотел Жириновский
Зачем ты так палишься? Российская консерва
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:21

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Но с другой стороны, возможно психологи из условного ЦРУ просчитали, что если Украина быстро деокупирует хотя бы Мелитополь, то наш вова начнет замахиваться сразу на Сочи с Кубанью, а после Крыма так вообще мыть сапоги в индийском океане, поэтому лучше умерить его пыл недопоставками оружия

Какая каша у тебя в голове
Венигрет, щи и оливье в одном флаконе

Какое ЦРУ ?
Какое замахивание на Сочи с Кубанью ?

А мыть сапоги в индийском океане хотел Жириновский
Зачем ты так палишься? Российская консерва


чучело песячье, ты заипало гавканьем. Избыток агрессии - иди на фронт, может там найдут тебе применение.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:25

fox767676 он всех Российская консерва называет. У него это типа здрасьте.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:30

  flyman написав:панславізм (в РФ - руській міръ)


паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:32

  vitaliiangel написав:fox767676 он всех Российская консерва называет. У него это типа здрасьте.

Понял.Я его забаню, чтобы лишний раз не ругать. Он может и не слишком плохой, просто ментальный недуг
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:33

fox767676
Остановить нас можно в любой момент и практически моментально. Прекратить поставки боеприпасов и через неделю полная остановка - стрелять нечем будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:36

  ЛАД написав:fox767676
Остановить нас можно в любой момент и практически моментально. Прекратить поставки боеприпасов и через неделю полная остановка - стрелять нечем будет.

я тоже думаю что Зеленский на коротком поводке и выполняет исключительно медийные функции. Даже кейс по зерну порешать не может. Экономика работает вопреки всему на 70% благодаря дотациям.
  fox767676 написав:просто ментальный недуг
многократно мной описанный
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:36

  ЛАД написав:fox767676
Остановить нас можно в любой момент и практически моментально. Прекратить поставки боеприпасов и через неделю полная остановка - стрелять нечем будет.

Они ж не звери резкие движения делать. Но єто лищь одно из предположений, более-менее оптимистических, что конфликт управляем из благих побуждений
fox767676
 
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