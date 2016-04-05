fox767676 написав:

ШаманКончайте придуриваться, шаман оленеводский еще меня "русским миром" будет попрекать. Переименуйся в мольфара будешь мне что-то закидать. Я жертвую для Украины сколько считаю нужным, больше не собираюсь, и принципиально не буду, в т.ч из-за наличия таких неудачных сограждан как вы. Если государство недостаточно сильно относительно агрессивного и мощного соседа оно 1) старается стать эффективным и сплоченным 2) строит Фортификации 3)активизирует дипломатию, ищет союзников, военно-политические блоки, избегает конфронтации. Это про большинство соседей европейских соседей рашкованиию, исключая Украину.Большинство из этих условий не выполнялись одновременно, народ кидало из крайности в крайность. Нехер было при Ющенко звиздеть про оранжевые революции в Минске и Москве, НАТО и т.д, надо было просто держать на плаву ВПК и вести кулуарные переговоры с НАТО. Вот эта вот бесплодная оранжево-демокроатическая трескотня политиков, которые через 5-10 лет вдруг оказываются реальными ватниками, агентами Москвы по-моему мнению и есть поглощение лайна по-ковбойски