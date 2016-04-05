паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина
fox767676 написав:конфликт управляем из благих побуждений
Запад не заинтересован в его расширении. За это собственно и платят. Позиционная война всех устроит. К этому идёт. Если потопить весь чф рф пу станет сложно объяснять что сво идёт по плану, зато легко объяснить какой злой и коварный противник поэтому они в глухой обороне. Вроде и проигрыша нет и роль большого защитника пу вполне устроит. К позиционной войне всё идёт и Запад может без проблем додавить пу (перейти к Позиционной войне) пообещав еще больше поставок.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 21:50, всього редагувалось 3 разів.
Кончайте придуриваться, шаман оленеводский еще меня "русским миром" будет попрекать. Переименуйся в мольфара будешь мне что-то закидать. Я жертвую для Украины сколько считаю нужным, больше не собираюсь, и принципиально не буду, в т.ч из-за наличия таких неудачных сограждан как вы. Если государство недостаточно сильно относительно агрессивного и мощного соседа оно 1) старается стать эффективным и сплоченным 2) строит Фортификации 3)активизирует дипломатию, ищет союзников, военно-политические блоки, избегает конфронтации. Это про большинство соседей европейских соседей рашкованиию, исключая Украину. Большинство из этих условий не выполнялись одновременно, народ кидало из крайности в крайность. Нехер было при Ющенко звиздеть про оранжевые революции в Минске и Москве, НАТО и т.д, надо было просто держать на плаву ВПК и вести кулуарные переговоры с НАТО. Вот эта вот бесплодная оранжево-демокроатическая трескотня политиков, которые через 5-10 лет вдруг оказываются реальными ватниками, агентами Москвы по-моему мнению и есть поглощение лайна по-ковбойски
ми й шукали союзників. але когось дуже нервує Україна в НАТО (а от Фінляндія не нервує)
але що Раша й її населення йобнуті на всю голову - про це лише на Західній України казали. російськомовні все шукали мир в очах й адин нарот. я теж не гадав, що руські настільки просякнуті цим імперським духом. Прибалти відразу правильно зробили - або громадянин, або руський.
не треба про оранжевих, якраз в часи Яника дуже багато було зроблено для розвалу нашої оборони - не перекладай з хворої голови на здорову. оці всі розвороти в Таєжний союз нам дуже шкодили.
цікаво, хто для тебе вдалі співгромадянині? з ким можна оборудки крутити та гроші красти?
fler написав:В Україні масово блокують банківські картки ухилянтів. Такі санкції залучає Державна виконавча служба за статтею 210 КУпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу». Відразу після відкриття виконавчого провадження та занесення ухилянта до реєстру боржників, ця система автоматично знаходить всі його рахунки в банках. Їх заарештовують і автоматично списують з рахунку суму, що дорівнює сумі призначеного штрафу. Серед інших поширених важелів впливу на військовозобов’язаних: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/uhilyantiv ... 14239.html
Хочу побачити, як страждає батальйон Монако
Короче, все ухылянты, что не пересекли границы, будут страдать. Если пересекли, не смогут перечислять деньги из-за рубежа на свои гривневые карты для оплаты коммунальных услуг. Ну как бы так себе идея.
Блокировать счёт без решения суда и судебного исполнителя возможно?
Все взялись активно обсуждать вопрос об аресте счетов и остальных действиях с ними. А внимательно читать не получается?
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Да это просто парад маразма какой-то.... Счёт арестовывается _в_пределах_суммы_штрафа_. Всё, что сверх - расходуйте как хотите. Но, блин, строчить нелепые сообщения проще и веселее.
паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
Shaman После ответа Вам fox767676 стало интересно, что же Вы написали. Открыл Ваш пост. Лучше бы не открывал. Ну, конечно, куда же достаточно известному украинскому философу до "не обычного" экономиста. Понятно, у него "блабла ні про що", "рашистські наративи", "вода"... В общем, у Вас стандартный набор. Как раз то, о чём сказал Баумейстер (1-й вариант) и я написал о "штатских".
щось не певен про достатньо відомого. десь в руському мирі - може бути. я перший раз почув. а що, як не вода - питання є, відповіді немає. хоча може для вас дуже глибокий аналіз - то слухайте
я вам кажу про Ярослава Грицака - він більш відома людина. але ви не бачите, бо він розповідає про речі, які вам не подобаються, руйнують ваш затишний радянський світогляд
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 вер, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.