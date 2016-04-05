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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5070507150725073
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:59

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони
Харьков и Киев не были окружены. Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.

Вспоминаем: в первые месяцы ракеты прилетали ОЧЕНЬ прицельно по обладминистрации, воинским частям и т.п. - но только не по вокзалу, где постоянно находились тысячи беженцев.

Короче, харьковчанам совершенно сознательно дали возможность эвакуироваться. Очевидно, оставляли сценарий "аккуратно дожать и забрать город без особых разрушений и нелояльного населения"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:07

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:панславізм (в РФ - руській міръ)


паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай

з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина

А я смотрю дурь забористую завезли )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:09

  stm написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай

з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина

А я смотрю дурь забористую завезли )))

Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:15

  juristkostya написав:Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.

ви би спочатку розібралися, що є "національне питання", а що є "панславізм"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:17

  flyman написав:
  juristkostya написав:Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.

ви би спочатку розібралися, що є "національне питання", а що є "панславізм"

Прошу прощения за прямоту, но сама идея кого-то поучать - в вашем исполнении заведомо нежизнеспособна.
juristkostya
 
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  #<1 ... 5070507150725073
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