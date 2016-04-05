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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 вер, 2023 21:59
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони
Харьков и Киев не были окружены. Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.
Вспоминаем: в первые месяцы ракеты прилетали ОЧЕНЬ прицельно по обладминистрации, воинским частям и т.п. - но только не по вокзалу, где постоянно находились тысячи беженцев.
Короче, харьковчанам совершенно сознательно дали возможность эвакуироваться. Очевидно, оставляли сценарий "аккуратно дожать и забрать город без особых разрушений и нелояльного населения"
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:07
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
панславізм (в РФ - руській міръ)
паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина
А я смотрю дурь забористую завезли )))
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:09
stm написав: flyman написав: fox767676 написав:
паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина
А я смотрю дурь забористую завезли )))
Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:15
juristkostya написав:
Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.
ви би спочатку розібралися, що є "національне питання", а що є "панславізм"
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:17
flyman написав: juristkostya написав:
Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.
ви би спочатку розібралися, що є "національне питання", а що є "панславізм"
Прошу прощения за прямоту, но сама идея кого-то поучать - в вашем исполнении заведомо нежизнеспособна.
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