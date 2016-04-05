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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5071507250735074>
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 21:59

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:За перший місяць війни з Києва, Харкова евакуювались мільйони
Харьков и Киев не были окружены. Даже скажу, что Харькову люто повезло. Его видимо не планировали брать штурмом.

Вспоминаем: в первые месяцы ракеты прилетали ОЧЕНЬ прицельно по обладминистрации, воинским частям и т.п. - но только не по вокзалу, где постоянно находились тысячи беженцев.

Короче, харьковчанам совершенно сознательно дали возможность эвакуироваться. Очевидно, оставляли сценарий "аккуратно дожать и забрать город без особых разрушений и нелояльного населения"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:07

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:панславізм (в РФ - руській міръ)


паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай

з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина

А я смотрю дурь забористую завезли )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:09

  stm написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай

з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина

А я смотрю дурь забористую завезли )))

Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:15

  juristkostya написав:Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.

ви би спочатку розібралися, що є "національне питання", а що є "панславізм"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:17

  flyman написав:
  juristkostya написав:Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.

ви би спочатку розібралися, що є "національне питання", а що є "панславізм"

Прошу прощения за прямоту, но сама идея кого-то поучать - в вашем исполнении заведомо нежизнеспособна.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:21

русские сами себе пишут такие стихи
С своей страной не могут разобраться,
А всё туда, кого-то поучать...
Как надо жить, ну хоть им обосраться,
Не могут хоть и дня, что б помолчать!

Вот так живём, мечтами и борьбою,
За жизнь, которой даже не хотим.
Не все же ведь не дружат, с головою,
А лидер, что у нас, совсем кретин?


Слетели с катушек и крыша слетела,
Народ, тот который боролся за мир…
Подельником стал воровства, беспредела,
Карт-бланш взял обманом «народный кумир».

К безумной идее причастны все скопом,
Какой-то там "русский", какой-то там "мир"?
Враги у границ замышляют с Госдепом,
Хотят развалить ветхий русский "сортир".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:44

Shaman

Просто мы с вами разных конфессий. Я сторонник неоплатонизма, а вы явно чего-то мракобесного, требующего массовых человеческих жертв. Такое уже было и до сих пор к сожалению есть. Не люблю конспирологию, но...

Обоатите внимание, "SHAMAN"-"МЫ", т.е обозначен не как индивидум, а как общность. Возможно тайный тоталитарный орден, для которого границы и гражданства дело десятое.

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 23:07

Депутат від партії «Єдина Росія» Євген Федоров розробив законопроєкт для Держдуми, у якому пропонує відновити Російську імперію в межах колишнього СРСР. Він обґрунтовує свою позицію тим, що, на його думку, на територіях незалежних країн, які раніше були окуповані, постійно виникають конфлікти. Тому він вважає «логічним» об'єднати їх знову в СРСР, навіть якщо це означає війну між Росією та кожною з цих країн. Про це він заявив у ефірі каналу «Ходорковський LIVE».

Він також стверджує, що розпад СРСР був незаконним і призвів до «постійних конфліктів». Його переконання полягає в тому, що відновлення СРСР припинить ці «конфлікти».

Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».

на рф в последние десятилетия культ совка. начиная от кино заканчивая победобесием.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 23:08

  fox767676 написав:Shaman

Просто мы с вами разных конфессий. Я сторонник неоплатонизма, а вы явно чего-то мракобесного, требующего массовых человеческих жертв. Такое уже было и до сих пор к сожалению есть. Не люблю конспирологию, но...

Обоатите внимание, "SHAMAN"-"МЫ", т.е обозначен не как индивидум, а как общность. Возможно тайный тоталитарный орден, для которого границы и гражданства дело десятое.

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выдыхай, бобер, выдыхай :lol:

мій нік Shaman виник трохи раніше, ніж цей гламурненький фашист :D
але дуже в тему співає, рашизм як є
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 23:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мало кто обратил внимание на новость о том, что США выйдут на уровень 100 тысяч 155 мм снарядов в месяц. Превосходство натовской артиллерии в точности и дальности даёт возможность месить русачков сотнями в день. Я думаю, что в США всерьез разрабатывается программа по физическому уничтожению русаков, и просчитывается необходимый уровень поставок боеприпасов, чтоб выйти на оптимальный уровень обескровливания геополитического противника. Задача не завершить войну, а перемолоть за войну как можно больше русаков. Например если перемалывать 1000 русаков в день, это за несколько месяцев приведет к полному уничтожению российской сухопутной армии, что совсем не выгодно американцам. А если допустим уничтожать по 500 в день, то потери будут успевать восполняться за счёт поставок нового мяса и таким образом за 3 года войны они смогут физически уничтожить пол миллиона русских в рассвете сил. Если же война затянется как в Сирии на 10 лет, то счёт физического уничтожения посылаемого путиным на убой мяса может достигнуть несколько миллионов, что уже сопоставимо с потерями в мировых войнах.

Далее уже мигранты из средней Азии начнут замещать выбывших русачков и фактически русские перестают постепенно существовать. У русской вдовы появляются мужья азиаты и кавказцы, которые манкуртят детей сирот, плодят новых и обращают их в мусульман. Таким образом русские как народ чисто физически перестают существовать уже к 2050 году.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 16 вер, 2023 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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