Додано: Суб 16 вер, 2023 23:31

Мало кто обратил внимание на новость о том, что США выйдут на уровень 100 тысяч 155 мм снарядов в месяц. Превосходство натовской артиллерии в точности и дальности даёт возможность месить русачков сотнями в день. Я думаю, что в США всерьез разрабатывается программа по физическому уничтожению русаков, и просчитывается необходимый уровень поставок боеприпасов, чтоб выйти на оптимальный уровень обескровливания геополитического противника. Задача не завершить войну, а перемолоть за войну как можно больше русаков. Например если перемалывать 1000 русаков в день, это за несколько месяцев приведет к полному уничтожению российской сухопутной армии, что совсем не выгодно американцам. А если допустим уничтожать по 500 в день, то потери будут успевать восполняться за счёт поставок нового мяса и таким образом за 3 года войны они смогут физически уничтожить пол миллиона русских в рассвете сил. Если же война затянется как в Сирии на 10 лет, то счёт физического уничтожения посылаемого путиным на убой мяса может достигнуть несколько миллионов, что уже сопоставимо с потерями в мировых войнах.



Далее уже мигранты из средней Азии начнут замещать выбывших русачков и фактически русские перестают постепенно существовать. У русской вдовы появляются мужья азиаты и кавказцы, которые манкуртят детей сирот, плодят новых и обращают их в мусульман. Таким образом русские как народ чисто физически перестают существовать уже к 2050 году.