паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина
fox767676 написав: паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина
А я смотрю дурь забористую завезли )))
Бросьте. Педалирование национального вопроса на этой ветке не то, что норма, а даже признак хорошего тона. Да, люди вспомнили экзотические названия, но суть более чем стандартная.
Просто мы с вами разных конфессий. Я сторонник неоплатонизма, а вы явно чего-то мракобесного, требующего массовых человеческих жертв. Такое уже было и до сих пор к сожалению есть. Не люблю конспирологию, но...
Обоатите внимание, "SHAMAN"-"МЫ", т.е обозначен не как индивидум, а как общность. Возможно тайный тоталитарный орден, для которого границы и гражданства дело десятое.
Депутат від партії «Єдина Росія» Євген Федоров розробив законопроєкт для Держдуми, у якому пропонує відновити Російську імперію в межах колишнього СРСР. Він обґрунтовує свою позицію тим, що, на його думку, на територіях незалежних країн, які раніше були окуповані, постійно виникають конфлікти. Тому він вважає «логічним» об'єднати їх знову в СРСР, навіть якщо це означає війну між Росією та кожною з цих країн. Про це він заявив у ефірі каналу «Ходорковський LIVE».
Він також стверджує, що розпад СРСР був незаконним і призвів до «постійних конфліктів». Його переконання полягає в тому, що відновлення СРСР припинить ці «конфлікти».
Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».
на рф в последние десятилетия культ совка. начиная от кино заканчивая победобесием.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Просто мы с вами разных конфессий. Я сторонник неоплатонизма, а вы явно чего-то мракобесного, требующего массовых человеческих жертв. Такое уже было и до сих пор к сожалению есть. Не люблю конспирологию, но...
Обоатите внимание, "SHAMAN"-"МЫ", т.е обозначен не как индивидум, а как общность. Возможно тайный тоталитарный орден, для которого границы и гражданства дело десятое.
выдыхай, бобер, выдыхай
мій нік Shaman виник трохи раніше, ніж цей гламурненький фашист але дуже в тему співає, рашизм як є
Мало кто обратил внимание на новость о том, что США выйдут на уровень 100 тысяч 155 мм снарядов в месяц. Превосходство натовской артиллерии в точности и дальности даёт возможность месить русачков сотнями в день. Я думаю, что в США всерьез разрабатывается программа по физическому уничтожению русаков, и просчитывается необходимый уровень поставок боеприпасов, чтоб выйти на оптимальный уровень обескровливания геополитического противника. Задача не завершить войну, а перемолоть за войну как можно больше русаков. Например если перемалывать 1000 русаков в день, это за несколько месяцев приведет к полному уничтожению российской сухопутной армии, что совсем не выгодно американцам. А если допустим уничтожать по 500 в день, то потери будут успевать восполняться за счёт поставок нового мяса и таким образом за 3 года войны они смогут физически уничтожить пол миллиона русских в рассвете сил. Если же война затянется как в Сирии на 10 лет, то счёт физического уничтожения посылаемого путиным на убой мяса может достигнуть несколько миллионов, что уже сопоставимо с потерями в мировых войнах.
Далее уже мигранты из средней Азии начнут замещать выбывших русачков и фактически русские перестают постепенно существовать. У русской вдовы появляются мужья азиаты и кавказцы, которые манкуртят детей сирот, плодят новых и обращают их в мусульман. Таким образом русские как народ чисто физически перестают существовать уже к 2050 году.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 16 вер, 2023 23:35, всього редагувалось 1 раз.