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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:33
Zebra написав:
Мало кто обратил внимание на новость о том, что США выйдут на уровень 100 тысяч 155 мм снарядов в месяц. Превосходство натовской артиллерии в точности и дальности даёт возможность месить русачков сотнями в день. Я думаю, что в США всерьез разрабатывается программа по физическому уничтожению русаков, и просчитывается необходимый уровень поставок боеприпасов, чтоб выйти на оптимальный уровень обескровливания геополитического противника. Задача не завершить войну, а перемолоть за войну как можно больше русаков. Например если перемалывать 1000 русаков в день, это за несколько месяцев приведет к полному уничтожению российской сухопутной армии, что совсем не выгодно американцам. А если допустим уничтожать по 500 в день, то потери будут успевать восполняться за счёт поставок нового мяса и таким образом за 3 года войны они смогут физически уничтожить пол миллиона русских в рассвете сил. Если же война затянется как в Сирии на 10 лет, то счёт физического уничтожения посылаемого путиным на убой мяса может достигнуть несколько миллионов, что уже сопоставимо с потерями в мировых войнах.
а ким воювати Україна буде, чи як колись Парагвай?
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flyman
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:33
Zebra написав:
Если же война затянется как в Сирии на 10 лет, то счёт физического уничтожения посылаемого путиным на убой мяса может достигнуть 5 млн.
а с нашей стороны какие будут потери за 10 лет? можете не отвечать. все и так догадываются.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:38
От-от, у нас люди не безсмертні, і людей в рази менше Если же война затянется... Якась хрінь.
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Oberon
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:39
vitaliiangel написав: Zebra написав:
Если же война затянется как в Сирии на 10 лет, то счёт физического уничтожения посылаемого путиным на убой мяса может достигнуть 5 млн.
а с нашей стороны какие будут потери за 10 лет? можете не отвечать. все и так догадываются.
А мы ничего не решаем. Если мы исчезнем, мир этого не заметит. Если исчезнут русские, исчезнет геополитический полюс. Но у нас потери я думаю в два раза меньше из за артиллерии и лучшей эвакуации раненных. С той стороны это вообще не поставлено на поток. 300-ый списывается прямо на поле боя.
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Zebra
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:41
Zebra написав:
Мало кто обратил внимание на новость о том, что США выйдут на уровень 100 тысяч 155 мм снарядов в месяц.
а до моцквы/спб/е-бурга они долетят? херня это всё. Обе стороны наладят выпуск дронов будут пулять их по 1000 шт за один раз по территории противника. Энергетика, трубопроводы, нефтебазы, аэропорты, склады, производства, ж/д инфраструктура. Без этого всего ванькам будет очень уныло жить.
Zebra написав:
С той стороны это вообще не поставлено на поток. 300-ый списывается прямо на поле боя.
Физически уничтожить 5млн людей так себе идея. Вы ж понимаете у кого из сторон яо. Это вредные мысли. Войну надо закончить как можно быстрее с минимальными потерями.
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vitaliiangel
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