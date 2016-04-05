паншаманизм. Ижора путин, телеут шойгу, хант собянин умело маскируются под православных, но на самом деле исповедуют человеконенавистническую религию Бон, ту самую из которой пошла свастика, и которую исповедовали Николашка2 Кровавый и Гитлер. Шойгу возил Путина к Верховному Шаману, императору Калачакры на Алтай
з іншого боку Україна-Русь нащадки аріїв, от тобі і арійсько-гіперборейсько-радянська(три народи-брати) спадщина
Просто мы с вами разных конфессий. Я сторонник неоплатонизма, а вы явно чего-то мракобесного, требующего массовых человеческих жертв. Такое уже было и до сих пор к сожалению есть. Не люблю конспирологию, но...
Обоатите внимание, "SHAMAN"-"МЫ", т.е обозначен не как индивидум, а как общность. Возможно тайный тоталитарный орден, для которого границы и гражданства дело десятое.
Депутат від партії «Єдина Росія» Євген Федоров розробив законопроєкт для Держдуми, у якому пропонує відновити Російську імперію в межах колишнього СРСР. Він обґрунтовує свою позицію тим, що, на його думку, на територіях незалежних країн, які раніше були окуповані, постійно виникають конфлікти. Тому він вважає «логічним» об'єднати їх знову в СРСР, навіть якщо це означає війну між Росією та кожною з цих країн. Про це він заявив у ефірі каналу «Ходорковський LIVE».
Він також стверджує, що розпад СРСР був незаконним і призвів до «постійних конфліктів». Його переконання полягає в тому, що відновлення СРСР припинить ці «конфлікти».
Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».
на рф в последние десятилетия культ совка. начиная от кино заканчивая победобесием.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 вер, 2023 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Просто мы с вами разных конфессий. Я сторонник неоплатонизма, а вы явно чего-то мракобесного, требующего массовых человеческих жертв. Такое уже было и до сих пор к сожалению есть. Не люблю конспирологию, но...
Обоатите внимание, "SHAMAN"-"МЫ", т.е обозначен не как индивидум, а как общность. Возможно тайный тоталитарный орден, для которого границы и гражданства дело десятое.
выдыхай, бобер, выдыхай
мій нік Shaman виник трохи раніше, ніж цей гламурненький фашист але дуже в тему співає, рашизм як є
Возможно даже причиной войны является Кабаева. Дряхлый пристарелых старичек, ежедневно пускает на мясо сотни более молодых русских мужиков, тем самым создавая из себя образ вершителя судеб. Он думает, что будучи русским мясником, выглядит в глазах Кабаевой альфа-самцом. Не исключено, что сексуальной фантазией полукровки Кабаевой может быть жертвоприношение русских мужчин. Я не удивлюсь, если им в бункер доставляют молодых русских мобилизованных, которых они с Кабаевой вместе расчленяют. Путин может отрезать живым привязанным русским юношам половые органы перед Кабаевой. Это ее заводит. А значит русской нации может грозить физическое уничтожение. Кабаева может захотеть газовые камеры для русских мужчин. Ее может это заводить и Путин будет исполнять ее желания.
vitaliiangel написав:.......... я тоже думаю что Зеленский на коротком поводке и выполняет исключительно медийные функции. .........
Надеюсь, что не совсем так уж грустно. Благодаря его публичности - интервью, обращениям к народам, выступлениям в парламентах (что тоже можно рассматривать как прямое обращение к народу) - он приобретает некоторую субъектность. Поддержка народа на Западе имеет значение. Правители с этим считаются.
fox767676 Они ж не звери резкие движения делать. Но єто лищь одно из предположений, более-менее оптимистических, что конфликт управляем из благих побуждений
В силу написанного выше они и не могут делать слишком резких движений и зверство тут не при чём. Народ не поймёт. А народ не может слишком быстро и резко перестраиваться. Соответственно, и правители. Иначе получится как у Януковича. Он, возможно, был прав насчёт плохих условий евроассоциации. Но отказался уж слишком резко. После того, как долго рассказывал, что мы вот-вот будем в Европе. Получил сильный протест. А о "благих побуждениях" речи нет. Политика очень далека от морали, хотя на словах всё красиво. У Запада свои цели и интересы. К счастью, они совпали с нашими. По крайней мере в какой-то мере, но не полностью.
Zebra написав:Возможно даже причиной войны является Кабаева. Дряхлый пристарелых старичек, ежедневно пускает на мясо сотни более молодых русских мужиков, тем самым создавая из себя образ вершителя судеб. Он думает, что будучи русским мясником, выглядит в глазах Кабаевой альфа-самцом. Не исключено, что сексуальной фантазией полукровки Кабаевой может быть жертвоприношение русских мужчин. Я не удивлюсь, если им в бункер доставляют молодых русских мобилизованных, которых они с Кабаевой вместе расчленяют. Путин может отрезать живым привязанным русским юношам половые органы перед Кабаевой. Это ее заводит. А значит русской нации может грозить физическое уничтожение. Кабаева может захотеть газовые камеры для русских мужчин. Ее может это заводить и Путин будет исполнять ее желания.
Думаю недалеко от истины. Был такой эзотерический дневник в нулевых по сети гулял, и сейчас естт, но все главы с оккультными практиками руководства рф ,бесследно вырезаны. И если раньше маньяки во власти лезли в чернобожие из любопытства\тщесоавия, то современные для современных кремлевцев это просто актуализация хтонических архетипов предков из всякой югры. Возможно и венгры неожиданно 20 лет назад воспылали москвофилией в связи с этим, узнали братьев по генетическому разуму. Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста. русским надо срочно просыпаться м ставить на руководство каких-нибудь орловских мужичков, на худой конец полукровок типа Мишустина, ибо эта чудь-водь-калмыки-телеуты-ханты-манси со своими шаманами русским весь тычячелетний геноцид припомнят, потери будут пострашней чем при ленине-сталине
vitaliiangel написав:.......... я тоже думаю что Зеленский на коротком поводке и выполняет исключительно медийные функции. .........
Надеюсь, что не совсем так уж грустно. Благодаря его публичности - интервью, обращениям к народам, выступлениям в парламентах (что тоже можно рассматривать как прямое обращение к народу) - он приобретает некоторую субъектность. Поддержка народа на Западе имеет значение. Правители с этим считаются.
Саме так. З останнього достатньо розглянути публікації соцопитування про корупцію, яким Зе поставили на вигляд, его вето на закон про електронні декларації та його причини.