Додано: Нед 17 вер, 2023 00:56

vitaliiangel написав: ..........

я тоже думаю что Зеленский на коротком поводке и выполняет исключительно медийные функции.

......... ..........я тоже думаю что Зеленский на коротком поводке и выполняет исключительно медийные функции..........

fox767676

Они ж не звери резкие движения делать. Но єто лищь одно из предположений, более-менее оптимистических, что конфликт управляем из благих побуждений

Надеюсь, что не совсем так уж грустно.Благодаря его публичности - интервью, обращениям к народам, выступлениям в парламентах (что тоже можно рассматривать как прямое обращение к народу) - он приобретает некоторую субъектность. Поддержка народа на Западе имеет значение. Правители с этим считаются.В силу написанного выше они и не могут делать слишком резких движений и зверство тут не при чём. Народ не поймёт. А народ не может слишком быстро и резко перестраиваться. Соответственно, и правители.Иначе получится как у Януковича. Он, возможно, был прав насчёт плохих условий евроассоциации. Но отказался уж слишком резко. После того, как долго рассказывал, что мы вот-вот будем в Европе. Получил сильный протест.А о "благих побуждениях" речи нет. Политика очень далека от морали, хотя на словах всё красиво. У Запада свои цели и интересы. К счастью, они совпали с нашими. По крайней мере в какой-то мере, но не полностью.