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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5071507250735074
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 01:15

  Oberon написав:От-от, у нас люди не безсмертні, і людей в рази менше Если же война затянется... Якась хрінь.

Арестович сегодня в очередной раз заявил на голубом глазу, что у нас потери 1:7 по отношению к русским.
Кстати он, слегка помявшись, подтвердил информацию от полтавского военкома.
Но при этом сказал, что не все так плохо, как кажется. Да, из сотни в строю год спустя осталось два десятка, но погибло только 20. Еще 40+ раненых и 17 комиссовано по причине обострившихся болезней и возраста.
Честно говоря, до этого выступления я думал, что полтавский военком сгустил краски, а эвон оно как получилось...
antey1969
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  #<1 ... 5071507250735074
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