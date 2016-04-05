Арестович сегодня в очередной раз заявил на голубом глазу, что у нас потери 1:7 по отношению к русским.
Кстати он, слегка помявшись, подтвердил информацию от полтавского военкома.
Но при этом сказал, что не все так плохо, как кажется. Да, из сотни в строю год спустя осталось два десятка, но погибло только 20. Еще 40+ раненых и 17 комиссовано по причине обострившихся болезней и возраста.
Честно говоря, до этого выступления я думал, что полтавский военком сгустил краски, а эвон оно как получилось...