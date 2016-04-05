Додано: Нед 17 вер, 2023 02:02

Shaman написав: ...........

щось не певен про достатньо відомого. десь в руському мирі - може бути. я перший раз почув. а що, як не вода - питання є, відповіді немає. хоча може для вас дуже глибокий аналіз - то слухайте ...........щось не певен про достатньо відомого. десь в руському мирі - може бути. я перший раз почув. а що, як не вода - питання є, відповіді немає. хоча може для вас дуже глибокий аналіз - то слухайте

я вам кажу про Ярослава Грицака - він більш відома людина. але ви не бачите, бо він розповідає про речі, які вам не подобаються, руйнують ваш затишний радянський світогляд

Понятно, как обычно, "не читал, но осуждаю".Вы не допускаете мысли, что Вы ещё много чего "не чули"? Так же, как и я, да и все остальные. Времена энциклопедистов давно ушли.А интернет у Вас отключили? Глянули бы хоть, кто такой Баумейстер. Хотя бы в Вики.Темы его диссертаций мне лично внушают большее уважение, чем у Грицака.И, кстати, для Вас как ярого противника русского языка - практически все работы Баумейстера написаны на украинском - и книги, и статьи. На русском всего 3 статьи.Насчёт затишності комментировать не буду. А насчёт мировоззрения... Лучше иметь хоть какое-то, чем сидеть на кочке зрения. Можете продолжать вместе с будивельником воспевать примитивный капитализм. Отправляю обратно в чёрный список. Можете гордиться - у Вас хорошая компания с песикотом.