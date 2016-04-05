|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 вер, 2023 01:15
Oberon написав:
От-от, у нас люди не безсмертні, і людей в рази менше Если же война затянется... Якась хрінь.
Арестович сегодня в очередной раз заявил на голубом глазу, что у нас потери 1:7 по отношению к русским.
Кстати он, слегка помявшись, подтвердил информацию от полтавского военкома.
Но при этом сказал, что не все так плохо, как кажется. Да, из сотни в строю год спустя осталось два десятка, но погибло только 20. Еще 40+ раненых и 17 комиссовано по причине обострившихся болезней и возраста.
Честно говоря, до этого выступления я думал, что полтавский военком сгустил краски, а эвон оно как получилось...
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12069
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 3602 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 17 вер, 2023 01:32
vitaliiangel написав:
......
для ослабления нужно жесткое эмбарго на углеводороды. А так одной рукой нам помогают другой у рф газ покупают, что-то не сходится...
.......
Всё вполне сходится. Жёсткое эмбарго нужно, скорее, для уничтожения, а не ослабления.
То, что есть сегодня, действительно, ослабляет Россию, но достаточно медленно и постепенно. А уничтожат её, скорее всего, и правда не хотят. По разным причинам. В частности и из-за страха перед непредсказуемыми последствиями разгрома или развала России. В мире нет большого опыта таких событий в стране, владеющей ЯО. Развал Союза произошёл очень мирно и спокойно. Сейчас ситуация совершенно другая и никому не хочется испытывать судьбу.
Кроме того, жёсткое эмбарго и просто не реально. Оно нанесёт очень сильный удар по всей мировой экономике, РФ всё же даёт существенную долю мировых поставок. На такое никто не пойдёт.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25728
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5116 раз.
- Подякували: 4762 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 17 вер, 2023 02:02
Shaman написав:
...........
щось не певен про достатньо відомого. десь в руському мирі - може бути. я перший раз почув. а що, як не вода - питання є, відповіді немає. хоча може для вас дуже глибокий аналіз - то слухайте
Понятно, как обычно, "не читал, но осуждаю".
Вы не допускаете мысли, что Вы ещё много чего "не чули"? Так же, как и я, да и все остальные. Времена энциклопедистов давно ушли.
А интернет у Вас отключили? Глянули бы хоть, кто такой Баумейстер. Хотя бы в Вики.
Темы его диссертаций мне лично внушают большее уважение, чем у Грицака.
И, кстати, для Вас как ярого противника русского языка - практически все работы Баумейстера написаны на украинском - и книги, и статьи. На русском всего 3 статьи.
я вам кажу про Ярослава Грицака - він більш відома людина. але ви не бачите, бо він розповідає про речі, які вам не подобаються, руйнують ваш затишний радянський світогляд
Насчёт затишності комментировать не буду. А насчёт мировоззрения... Лучше иметь хоть какое-то, чем сидеть на кочке зрения. Можете продолжать вместе с будивельником воспевать примитивный капитализм. Отправляю обратно в чёрный список. Можете гордиться - у Вас хорошая компания с песикотом.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25728
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5116 раз.
- Подякували: 4762 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 17 вер, 2023 02:09
vitaliiangel написав:
Депутат від партії «Єдина Росія» Євген Федоров розробив законопроєкт для Держдуми, у якому пропонує відновити Російську імперію в межах колишнього СРСР. Він обґрунтовує свою позицію тим, що, на його думку, на територіях незалежних країн, які раніше були окуповані, постійно виникають конфлікти. Тому він вважає «логічним» об'єднати їх знову в СРСР, навіть якщо це означає війну між Росією та кожною з цих країн. Про це він заявив у ефірі каналу «Ходорковський LIVE».
Він також стверджує, що розпад СРСР був незаконним і призвів до «постійних конфліктів». Його переконання полягає в тому, що відновлення СРСР припинить ці «конфлікти».
Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».
на рф в последние десятилетия культ совка. начиная от кино заканчивая победобесием.
Они рассматривают Союз как высшую точку Российской империи. Отсюда и культ. Об остальных характеристиках предпочитают не вспоминать, считая, например, федеративное устройство Союза грубой ошибкой Ленина. Не говоря уж о социализме.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25728
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5116 раз.
- Подякували: 4762 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|125492
|
|
|6076
|503561
|
|
|1
|8458
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|