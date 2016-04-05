Додано: Нед 17 вер, 2023 06:36

mephala написав: jump написав: З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року. З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.



вражаючі втрати.

ото й вся відповідь Успіху чому ніхто не спішить - бо можна втрапити в м’ясорубку а не по інетам шаритися як йому випало. вражаючі втрати.ото й вся відповідь Успіху чому ніхто не спішить - бо можна втрапити в м’ясорубку а не по інетам шаритися як йому випало.

З підрозділів, які восени 2022 року, складалися зі 100 чоловік, зараз залишилося 20 або 10. Решта — загиблі, поранені, виведені зі строю, які не можуть виконувати завдання на тих чи інших напрямках.



Вражаюча маячня...І статтю треба читати і цитувати не пропускаючи важливі місця.? осколки, відмовники, аватари? і хлопаки, що звільнились тещ доглядати??У даному випадку особливо цікаво таке:1) чому поширюють інфу з таким заголовком і текстом;2) чи буде відповідальність поширювачів, якщо перелік вказаний не у порядку спадання...Десь читав, що навіть склад у харчів пишуть у порядку спадання.А тут -- військо.Як у війську загиблих може бути більше аніж поранених? Якщо головна проблема -- дрібні осколки, а не ядерні бомби. А може, навіть, і аватаризм -- коли про виїзд і не йдеться.У нас торік, коли передову занадто активно крили, коли вже багато було поранених, і були вбиті навіть і прямим попаданням в типу “укриття”, -- то хлопці всі відійшли кілометрів на півтори назад. У кращі бліндажі. Глибокі й накриті пристойно (багатошарово). А не як на нулі -- менше людського зросту й інколи навіть лише під простим хмизом.І потім ще й плюнули на командування, яке чомусь вперто намагалось обміняти їхні життя на ті непотребські 1.5км вперед.Їх потім, правда, запхали в типу штрафну роту, тягали по тилових влк, тиловими судами грозили -- але, сподіваюсь, колись ті кляті тили за все це свинство заплатять.За минулий рік сотня (березнева) оновлювалась щонайменше двічі.На поч.літа найбракованіших (кілька десятків) повезли кудись у далекі тили.І от восени, коли солдати сказали, що більше половини року, то вже занадто... -- то замінили на нових.І на 1.5км фронту (дві посадки) чергує одночасно 35-40 людей. Із сотні.Як ви собі уявляєте смерть 80-90солдатів?Випадкова смерть (хтось був не в окопі) -- то ще якось терпимо.Але хто би йшов у ті окопи на масове винищення? А особливо за “данбас”, на якому “насєлєніє” шипить в спину.Та навіть якби і за пів року (2 солдати кожні 5діб?) чи рік (один солдат на 5д?) були такі втрати, якби аж настільки не берегли ЗСУ падлючні комбрижки і всі ті 99% населення України, які “не створені для війни” -- то вже давно би фронт був по Дпіпру чи й по Збручу...(бо ми теж “не створені для війни”, до речі, ми взагалі ні разу не військові до 2022..., але чомусь вже аж 18міс+ на війні...)А ви б що робили, якби і справді було так, що на кожному 5діб чергуванні доводилось би виносити вбитого? Якби було видно, що якраз через рік всі й закінчаться. Крім хвореньких чи п`яненьких.Ви там зовсім в тилах всі (оті що 99% від 40млн населення) довбанулись? Якщо думаєте, що тут всі (~0.2% на передовій акт.фронту) вже півтора роки мріють лише “душу й тіло положити” за ВАШУ свободу? Чи за якісь примарні “кордони 91р”??