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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 02:02
Shaman написав:
...........
щось не певен про достатньо відомого. десь в руському мирі - може бути. я перший раз почув. а що, як не вода - питання є, відповіді немає. хоча може для вас дуже глибокий аналіз - то слухайте
Понятно, как обычно, "не читал, но осуждаю".
Вы не допускаете мысли, что Вы ещё много чего "не чули"? Так же, как и я, да и все остальные. Времена энциклопедистов давно ушли.
А интернет у Вас отключили? Глянули бы хоть, кто такой Баумейстер. Хотя бы в Вики.
Темы его диссертаций мне лично внушают большее уважение, чем у Грицака.
И, кстати, для Вас как ярого противника русского языка - практически все работы Баумейстера написаны на украинском - и книги, и статьи. На русском всего 3 статьи.
я вам кажу про Ярослава Грицака - він більш відома людина. але ви не бачите, бо він розповідає про речі, які вам не подобаються, руйнують ваш затишний радянський світогляд
Насчёт затишності комментировать не буду. А насчёт мировоззрения... Лучше иметь хоть какое-то, чем сидеть на кочке зрения. Можете продолжать вместе с будивельником воспевать примитивный капитализм. Отправляю обратно в чёрный список. Можете гордиться - у Вас хорошая компания с песикотом.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 02:09
vitaliiangel написав:
Депутат від партії «Єдина Росія» Євген Федоров розробив законопроєкт для Держдуми, у якому пропонує відновити Російську імперію в межах колишнього СРСР. Він обґрунтовує свою позицію тим, що, на його думку, на територіях незалежних країн, які раніше були окуповані, постійно виникають конфлікти. Тому він вважає «логічним» об'єднати їх знову в СРСР, навіть якщо це означає війну між Росією та кожною з цих країн. Про це він заявив у ефірі каналу «Ходорковський LIVE».
Він також стверджує, що розпад СРСР був незаконним і призвів до «постійних конфліктів». Його переконання полягає в тому, що відновлення СРСР припинить ці «конфлікти».
Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».
на рф в последние десятилетия культ совка. начиная от кино заканчивая победобесием.
Они рассматривают Союз как высшую точку Российской империи. Отсюда и культ. Об остальных характеристиках предпочитают не вспоминать, считая, например, федеративное устройство Союза грубой ошибкой Ленина. Не говоря уж о социализме.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 06:36
mephala написав: jump написав:
З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.
вражаючі втрати.
ото й вся відповідь Успіху чому ніхто не спішить - бо можна втрапити в м’ясорубку а не по інетам шаритися як йому випало.
Вражаюча маячня...
І статтю треба читати і цитувати не пропускаючи важливі місця.
З підрозділів, які восени 2022 року, складалися зі 100 чоловік, зараз залишилося 20 або 10. Решта — загиблі, поранені, виведені зі строю, які не можуть виконувати завдання на тих чи інших напрямках.
? осколки, відмовники, аватари? і хлопаки, що звільнились тещ доглядати??
У даному випадку особливо цікаво таке:
1) чому поширюють інфу з таким заголовком і текстом;
2) чи буде відповідальність поширювачів, якщо перелік вказаний не у порядку спадання...
Десь читав, що навіть склад у харчів пишуть у порядку спадання.
А тут -- військо.
Як у війську загиблих може бути більше аніж поранених? Якщо головна проблема -- дрібні осколки, а не ядерні бомби. А може, навіть, і аватаризм -- коли про виїзд і не йдеться.
У нас торік, коли передову занадто активно крили, коли вже багато було поранених, і були вбиті навіть і прямим попаданням в типу “укриття”, -- то хлопці всі відійшли кілометрів на півтори назад. У кращі бліндажі. Глибокі й накриті пристойно (багатошарово). А не як на нулі -- менше людського зросту й інколи навіть лише під простим хмизом.
І потім ще й плюнули на командування, яке чомусь вперто намагалось обміняти їхні життя на ті непотребські 1.5км вперед.
Їх потім, правда, запхали в типу штрафну роту, тягали по тилових влк, тиловими судами грозили -- але, сподіваюсь, колись ті кляті тили за все це свинство заплатять.
За минулий рік сотня (березнева) оновлювалась щонайменше двічі.
На поч.літа найбракованіших (кілька десятків) повезли кудись у далекі тили.
І от восени, коли солдати сказали, що більше половини року, то вже занадто... -- то замінили на нових.
І на 1.5км фронту (дві посадки) чергує одночасно 35-40 людей. Із сотні.
Як ви собі уявляєте смерть 80-90солдатів?
Випадкова смерть (хтось був не в окопі) -- то ще якось терпимо.
Але хто би йшов у ті окопи на масове винищення? А особливо за “данбас”, на якому “насєлєніє” шипить в спину.
Та навіть якби і за пів року (2 солдати кожні 5діб?) чи рік (один солдат на 5д?) були такі втрати, якби аж настільки не берегли ЗСУ падлючні комбрижки і всі ті 99% населення України, які “не створені для війни” -- то вже давно би фронт був по Дпіпру чи й по Збручу...
(бо ми теж “не створені для війни”, до речі, ми взагалі ні разу не військові до 2022..., але чомусь вже аж 18міс+ на війні...)
А ви б що робили, якби і справді було так, що на кожному 5діб чергуванні доводилось би виносити вбитого? Якби було видно, що якраз через рік всі й закінчаться. Крім хвореньких чи п`яненьких.
Ви там зовсім в тилах всі (оті що 99% від 40млн населення) довбанулись? Якщо думаєте, що тут всі (~0.2% на передовій акт.фронту) вже півтора роки мріють лише “душу й тіло положити” за ВАШУ свободу? Чи за якісь примарні “кордони 91р”??
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Додано: Нед 17 вер, 2023 08:37
Bobua написав:
Але хто би йшов у ті окопи на масове винищення?
В колеги чоловік важко поранений, 2 його племінники загинули. Всі на Бахмуті весною. Всі по одному сценарію: вийшли на позицію в розвалинах якогось будинку, прилетіло. І в їх роті дуже багато новачків гинуло, як і один із наших колишніх студентів...
Та й сусід під Сєверодонецьком якось трима свій взвод, поки не залишилось 2 з 10. І за його словами їх просто вивезли в ліс і сказали "тримати звідси і доти". Щось копали вже самі на скору руку.
Але ж не завжди і не всюди на фронті так гаряче.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 08:47
vitaliiangel написав:
Депутат від партії «Єдина Росія» Євген Федоров розробив законопроєкт для Держдуми, у якому пропонує відновити Російську імперію в межах колишнього СРСР. Він обґрунтовує свою позицію тим, що, на його думку, на територіях незалежних країн, які раніше були окуповані, постійно виникають конфлікти. Тому він вважає «логічним» об'єднати їх знову в СРСР, навіть якщо це означає війну між Росією та кожною з цих країн. Про це він заявив у ефірі каналу «Ходорковський LIVE».
Він також стверджує, що розпад СРСР був незаконним і призвів до «постійних конфліктів». Його переконання полягає в тому, що відновлення СРСР припинить ці «конфлікти».
Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».
на рф в последние десятилетия культ совка. начиная от кино заканчивая победобесием.
РосСМИ: После начала СВО вся родня Дмитрия Медведева по материнской линии (кроме тети, которой 83 года) перебралась в СШA.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:10
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
щось не певен про достатньо відомого. десь в руському мирі - може бути. я перший раз почув. а що, як не вода - питання є, відповіді немає. хоча може для вас дуже глибокий аналіз - то слухайте
Понятно, как обычно, "не читал, но осуждаю".
Вы не допускаете мысли, что Вы ещё много чего "не чули"? Так же, как и я, да и все остальные. Времена энциклопедистов давно ушли.
А интернет у Вас отключили? Глянули бы хоть, кто такой Баумейстер. Хотя бы в Вики.
Темы его диссертаций мне лично внушают большее уважение, чем у Грицака.
И, кстати, для Вас как ярого противника русского языка - практически все работы Баумейстера написаны на украинском - и книги, и статьи. На русском всего 3 статьи.
я вам кажу про Ярослава Грицака - він більш відома людина. але ви не бачите, бо він розповідає про речі, які вам не подобаються, руйнують ваш затишний радянський світогляд
Насчёт затишності комментировать не буду. А насчёт мировоззрения... Лучше иметь хоть какое-то, чем сидеть на кочке зрения. Можете продолжать вместе с будивельником воспевать примитивный капитализм. Отправляю обратно в чёрный список. Можете гордиться - у Вас хорошая компания с песикотом.
перечитав досягнення філософа Баумейстера. коли буду дискутувати про філософські питання (підказка - не буду) - візьму до уваги його думки. але коли він намагається це натягти на політологію чи навіть економіку - виходить так собі. " криза сучасної філософії і культури взагалі обумовлена відривом від теологічного й онтологічного фундаменту" - така собі точка зору (якщо Вікі не бреше
). чесно скажу, не знаю, що таке онтологія
тому з приводу відносин України та Раші я більше довіряю професійному історику Грицаку ніж філософу-теологу.
а ще є філософія фізики - ви про таку знаєте? в мене навіть знайомий закінчив фізфак саме за цим напрямком. як ви до такого напрямку філософії відноситесь?
з приводу води є такий пункт інтерв'ю "Можно ли было избежать войны?" - а яка відповідь - її немає. крім висловлення - якщо почалася війна, це слабкість керівника України. хоча історія розставила по місцях Даладьє та Чемберлена, які дуже намагалися уникнути війни. отримали й війну, й ганьбу.
а з приводу мови - в побуті я більше спілкуюсь російською, ось так...
й про капіталізм. примітивний він був за часів Маркса, на якого ви напевне спираєтесь. з того часу пройшло десь 150 років. зараз ми навпаки свідки впровадження нової формації відносин, яка ще не має назви. але це вже не капіталізм в чистому вигляді. одна з однак - важливе вже не володіння саме засобами виробництва, а так зване ноухау. хоча ви це теж не визнаєте. "Капітал" прочитали? чи те ж не читав, но підтримую
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:11
flyman написав:
Але воювати вже нема ким, про що говорять % виконання плану мобілізації і "ісцілення непридатних".
Ну як сказати. Моніторю ситуацію з призовом - в Ужгороді мобілізували десь 20% від тих, кого б могли, по селах в Закарпатті десь 40%. А якщо гребсти вже всіх підряд, і мене в т.ч., то це ще вдвічі більша моб. база.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:21
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Але воювати вже нема ким, про що говорять % виконання плану мобілізації і "ісцілення непридатних".
Ну як сказати. Моніторю ситуацію з призовом - в Ужгороді мобілізували десь 20% від тих, кого б могли, по селах в Закарпатті десь 40%. А якщо гребсти вже всіх підряд, і мене в т.ч., то це ще вдвічі більша моб. база.
недавно читав, що "безпечна моб. норма" це 10% моб. ресурсу,
тобто подальше вигрібання веде до різних неприємних наслідків в різних площинах, в багатьох уже перейшли "червоні прапорці"
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:24
flyman написав: Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Але воювати вже нема ким, про що говорять % виконання плану мобілізації і "ісцілення непридатних".
Ну як сказати. Моніторю ситуацію з призовом - в Ужгороді мобілізували десь 20% від тих, кого б могли, по селах в Закарпатті десь 40%. А якщо гребсти вже всіх підряд, і мене в т.ч., то це ще вдвічі більша моб. база.
недавно читав, що "безпечна моб. норма" це 10% моб. ресурсу,
тобто подальше вигрібання веде до різних неприємних наслідків в різних площинах, в багатьох уже перейшли "червоні прапорці"
у вас з Дюрі-бачі
різні відсотки, з різною базою, тому порівнювати некоректно. й зраду теж розганяти не треба.
для вас безпечна норма - щоб не чіпали пана flyman
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:33
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Але воювати вже нема ким, про що говорять % виконання плану мобілізації і "ісцілення непридатних".
Ну як сказати. Моніторю ситуацію з призовом - в Ужгороді мобілізували десь 20% від тих, кого б могли, по селах в Закарпатті десь 40%. А якщо гребсти вже всіх підряд, і мене в т.ч., то це ще вдвічі більша моб. база.
Невже маєте всі точні дані
?
І чи це з врахуванням всіх придатних, що наразі з неукраїнського боку Карпат? Бо сильно сумніваюсь, що з 400 тис М18-60 закарпатських легінів-опришків, хоча би 100 тис мобілізували.
Якщо війна буде ще тривати декілька років з такими результатами, то після війни "жесть" страшна з мільйонами зранених, пенсіонерами та іншими непрацездатними.
Хоча темпи вказані полтавчанином швидше якісь локальні і екстраполювати на всю державу некоректно.
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