Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:35
Росія забрала з кордону з Норвегією 80% своїх військ після повномасштабного вторгнення в Україну
«На нашому кордоні, на російському кордоні, залишилось, можливо, 20% або менше (російських) сил порівняно з тим, що було до 24 лютого 2022 року», — сказав міністр оборони Норвегії Ейрік Крістофферсен.
Він зазначив, що Росія добре розуміє: НАТО не збирається атакувати її - інакше вона б не перекинула війська в Україну.
й москалі розповідають про загрозу НАТО...
що вибішує - так це нахабне лицемірство Раші
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Shaman
в Нед 17 вер, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:35
flyman написав:
подальше вигрібання веде до різних неприємних наслідків в різних площинах,
Вже давно пішли гендерні викривлення, коли офіційно працює жінок значно більше ніж чоловіків, коли хлопці в 17 років масово тікають закордон...
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:39
Ой+ написав:
Невже маєте всі точні дані ?
Звісно не маю. Маю дані про кілька сіл і про кілька будинків, картина однакова. А далі екстраполяція.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:41
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
подальше вигрібання веде до різних неприємних наслідків в різних площинах,
Вже давно пішли гендерні викривлення, коли офіційно працює жінок значно більше ніж чоловіків, коли
хлопці в 17 років масово тікають закордон
...
я так гадаю це більш актуально для вашої локації
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:42
Shaman написав:
й москалі розповідають про загрозу НАТО...
НАТО боїться збивати москальскі безпілотники/ракети які загрожують НАТО. Про який напад може йти річ...
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:42
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Невже маєте всі точні дані ?
Звісно не маю. Маю дані про кілька сіл і про кілька будинків, картина однакова. А далі
екстраполяція
.
тому розуміємо, що її достовірність невеличка...
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:44
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
й москалі розповідають про загрозу НАТО...
НАТО боїться збивати москальскі безпілотники/ракети які загрожують НАТО. Про який напад може йти річ...
чи чогось вичікують, щоб потім об'явити закриту зону над морськими шляхами. подивимось.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:49
fox767676 написав:
Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста.
Пишуть, що вже зустрівся з пригожиним..
fler
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:53
Shaman а з приводу мови - в побуті я більше спілкуюсь російською, ось так... З Ладом все зрозуміло, то незламний ватник, а почути таке від вас дивно, виходить нема принциповості навіть в здавалось би зовні україномовних, як висновок, без мови нічого не зміниться в країні, так і залишиться напівватним населення.
remark
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:02
flyman написав: Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Але воювати вже нема ким, про що говорять % виконання плану мобілізації і "ісцілення непридатних".
Ну як сказати. Моніторю ситуацію з призовом - в Ужгороді мобілізували десь 20% від тих, кого б могли, по селах в Закарпатті десь 40%. А якщо гребсти вже всіх підряд, і мене в т.ч., то це ще вдвічі більша моб. база.
недавно читав, що "безпечна моб. норма" це 10% моб. ресурсу,
тобто подальше вигрібання веде до різних неприємних наслідків в різних площинах, в багатьох уже перейшли "червоні прапорці"
Оборонна війна це вже далеко за "прапорцями" й безпечною нормою.
Неприємні наслідки невідворотні в принципі в такій ситуації.
Faceless
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