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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5073507450755076>
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія забрала з кордону з Норвегією 80% своїх військ після повномасштабного вторгнення в Україну
«На нашому кордоні, на російському кордоні, залишилось, можливо, 20% або менше (російських) сил порівняно з тим, що було до 24 лютого 2022 року», — сказав міністр оборони Норвегії Ейрік Крістофферсен.

Він зазначив, що Росія добре розуміє: НАТО не збирається атакувати її - інакше вона б не перекинула війська в Україну.

й москалі розповідають про загрозу НАТО...

що вибішує - так це нахабне лицемірство Раші :evil:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 вер, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:подальше вигрібання веде до різних неприємних наслідків в різних площинах,

Вже давно пішли гендерні викривлення, коли офіційно працює жінок значно більше ніж чоловіків, коли хлопці в 17 років масово тікають закордон...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Невже маєте всі точні дані ?
Звісно не маю. Маю дані про кілька сіл і про кілька будинків, картина однакова. А далі екстраполяція.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:41

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:подальше вигрібання веде до різних неприємних наслідків в різних площинах,

Вже давно пішли гендерні викривлення, коли офіційно працює жінок значно більше ніж чоловіків, коли хлопці в 17 років масово тікають закордон...

я так гадаю це більш актуально для вашої локації :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й москалі розповідають про загрозу НАТО...

НАТО боїться збивати москальскі безпілотники/ракети які загрожують НАТО. Про який напад може йти річ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:42

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Невже маєте всі точні дані ?
Звісно не маю. Маю дані про кілька сіл і про кілька будинків, картина однакова. А далі екстраполяція.

тому розуміємо, що її достовірність невеличка...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:44

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й москалі розповідають про загрозу НАТО...

НАТО боїться збивати москальскі безпілотники/ракети які загрожують НАТО. Про який напад може йти річ...

чи чогось вичікують, щоб потім об'явити закриту зону над морськими шляхами. подивимось.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:49

  fox767676 написав:Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста.

Пишуть, що вже зустрівся з пригожиним..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 09:53

Shaman
а з приводу мови - в побуті я більше спілкуюсь російською, ось так...

З Ладом все зрозуміло, то незламний ватник, а почути таке від вас дивно, виходить нема принциповості навіть в здавалось би зовні україномовних, як висновок, без мови нічого не зміниться в країні, так і залишиться напівватним населення.
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Але воювати вже нема ким, про що говорять % виконання плану мобілізації і "ісцілення непридатних".

Ну як сказати. Моніторю ситуацію з призовом - в Ужгороді мобілізували десь 20% від тих, кого б могли, по селах в Закарпатті десь 40%. А якщо гребсти вже всіх підряд, і мене в т.ч., то це ще вдвічі більша моб. база.

недавно читав, що "безпечна моб. норма" це 10% моб. ресурсу,
тобто подальше вигрібання веде до різних неприємних наслідків в різних площинах, в багатьох уже перейшли "червоні прапорці"


Оборонна війна це вже далеко за "прапорцями" й безпечною нормою.
Неприємні наслідки невідворотні в принципі в такій ситуації.
Faceless
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