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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:02
remark написав:Shaman
а з приводу мови - в побуті я більше спілкуюсь російською, ось так...
З Ладом все зрозуміло, то незламний ватник, а почути таке від вас дивно, виходить нема принциповості навіть в здавалось би зовні україномовних, як висновок, без мови нічого не зміниться в країні, так і залишиться напівватним населення.
а що робити, коли люди спілкуються російською?
я врешті-решт з Харкова, переважна більшість знайомих розмовляє російською. на роботі спілкуюся українською
ще трохи більше року тому й на форумі я спілкувався російською. я схильний до того, що в побуті кожен спілкується як йому зручно. а от у публічній площині в Україні спілкуватися українською - це просто повага до оточуючих
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:05
fler написав: fox767676 написав:
Кадыров загибается в свои 47 тоже не спроста.
Пишуть, що вже зустрівся з пригожиним..
Мабуть, недавно нову вівцю презентували, з сюрпризом
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:13
Faceless написав:
Оборонна війна це вже далеко за "прапорцями" й безпечною нормою.
Неприємні наслідки невідворотні в принципі в такій ситуації.
якщо бути офіційно точним, то "заходи з оборони України"
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